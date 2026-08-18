De raíces latinas a la cima de MLB: quién es José Feliciano, el nuevo propietario de los Padres

José E. Feliciano y Kwanza Jones encabezan el nuevo grupo propietario de los Padres, una compra récord en las Grandes Ligas.

Un empresario latino puertorriqueño será el nuevo dueño de San Diego | Shutterstock

José E. Feliciano ya no será solamente un nombre pesado de Wall Street y de los grandes fondos de inversión. El empresario nacido en Puerto Rico se convirtió, junto con su esposa y socia Kwanza Jones, en el nuevo propietario mayoritario de los San Diego Padres tras recibir la aprobación unánime de los dueños de las Grandes Ligas. Feliciano será la persona de control de la franquicia, una figura clave dentro de las reglas de MLB y en las decisiones que marcarán el futuro del club.

MLB owners have unanimously approved Kwanza Jones and José E. Feliciano as new owners of the San Diego Padres.



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La operación eleva el valor de los Padres a $3,900 millones de dólares, una cifra récord para la venta de un equipo de MLB. El acuerdo fue alcanzado con la familia Seidler, que tomó el mando tras la muerte de Peter Seidler y convirtió a San Diego en una organización mucho más ambiciosa dentro y fuera del terreno. Esa cifra representa la valoración total de la franquicia en la transacción y no significa necesariamente que Feliciano haya desembolsado solo ese monto de su bolsillo, ya que el grupo comprador contará con inversionistas minoritarios.

Para la afición de los Padres, la noticia tiene un peso especial. No llega un dueño desconectado del deporte ni un ejecutivo que descubre ahora el poder de una camiseta. Llega un puertorriqueño con experiencia en inversiones globales, presencia previa en el fútbol europeo y una fortuna estimada en $3,900 millones de dólares, según Forbes. Su aterrizaje también coloca una nueva bandera latina en la mesa principal de MLB.

Quién es José E. Feliciano

José E. Feliciano nació y creció en Puerto Rico, dentro de una familia que le dio un enorme valor a la educación. Su recorrido académico fue poco común para quien hoy controla una franquicia de Grandes Ligas. Se graduó con honores de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en la Universidad de Princeton y luego completó un MBA en la Graduate School of Business de Stanford.

Su carrera comenzó en Goldman Sachs, una de las firmas financieras más influyentes de Estados Unidos. Allí trabajó en áreas vinculadas con fusiones, adquisiciones y finanzas corporativas. Más adelante pasó por Tennenbaum Capital Partners antes de crear, en 2006, Clearlake Capital junto con Behdad Eghbali.

Clearlake se transformó en una maquinaria de inversión privada con presencia en sectores como tecnología, industria, crédito y consumo. La firma administra más de $90,000 millones de dólares en activos, de acuerdo con información de la propia trayectoria profesional de Feliciano. Ese dato ayuda a entender la dimensión de su llegada a los Padres. No se trata solamente de un empresario con dinero, sino de un ejecutivo habituado a mover negocios enormes y a pensar a largo plazo.

Feliciano también ha vinculado su nombre a proyectos filantrópicos. Con Kwanza Jones fundó en 2014 una iniciativa familiar enfocada en subvenciones e inversiones de impacto. Ese perfil puede encajar bien con una franquicia que tiene una relación muy fuerte con San Diego, con su comunidad y con una base de aficionados que vive el béisbol con intensidad.

Cuánto pagó por los Padres

El grupo liderado por Feliciano y Jones acordaron comprar a los Padres por una valoración de $3,900 millones de dólares. La cifra rompe el récord anterior de una venta en MLB, que pertenecía a Steve Cohen cuando adquirió a los New York Mets por $2.420 millones de dólares en 2020. El salto es gigante y confirma que los Padres dejaron de ser vistos como un mercado secundario dentro de las Grandes Ligas.

Feliciano y Jones tendrán una participación superior al 40% de la franquicia. El resto de la estructura incluirá socios minoritarios, entre ellos Joey y Jesse Buss, hijos del recordado Jerry Buss, dueño histórico de Los Angeles Lakers. La presencia de los Buss agrega un toque interesante al nuevo grupo, ya que conocen de cerca el negocio de operar una marca deportiva de enorme impacto en el sur de California.

También es importante mirar el número con precisión. Los $3,900 millones de dólares corresponden al valor pactado para adquirir la organización, una operación que contempla la estructura financiera general del club. Reportes sobre la transacción señalan que la cifra incluye cerca de $300 millones de dólares de deuda de los Padres.

El acuerdo quedó aprobado por los propietarios de MLB y el cierre formal se esperaba para los días posteriores a la votación. Feliciano y Jones tienen prevista una presentación pública en Petco Park el 24 de agosto, una fecha que seguramente tendrá ambiente de estreno grande en San Diego.

El nuevo rumbo de San Diego

La noticia más tranquilizadora para el vestuario y los fanáticos es que no se esperan cambios bruscos en el día a día deportivo. Erik Greupner seguirá como CEO y A.J. Preller continuará como presidente de operaciones de béisbol y gerente general. Eso mantiene la continuidad de una estructura que ha apostado fuerte por competir, por sostener una nómina de alto perfil y por convertir a Petco Park en una de las experiencias más atractivas de MLB.

Feliciano llega con antecedentes deportivos. Clearlake Capital participó en la compra de Chelsea FC en 2022 junto con Todd Boehly y otros socios. Esa experiencia no garantiza resultados en el diamante, pero sí muestra que entiende el tamaño global de las propiedades deportivas, el valor de las audiencias internacionales y la importancia de una marca que trascienda su ciudad.

Para los Padres, el desafío será sostener el impulso competitivo sin perder la identidad que Peter Seidler instaló en San Diego. El club tiene estrellas, una afición ruidosa, un estadio de primer nivel y una rivalidad creciente con los grandes poderes de la Liga Nacional. Ahora suma a un propietario de raíces boricuas, con capital, contactos y una enorme capacidad de inversión.

La llegada de José E. Feliciano puede abrir una nueva etapa para San Diego. El dinero ya está sobre la mesa, la estructura ejecutiva se mantiene y la pelota seguirá siendo la gran prueba. Porque en MLB, incluso con una operación de 3.900 millones de dólares, la verdadera evaluación se juega cada noche entre las líneas de cal.

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