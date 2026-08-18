Chucky Lozano vuelve a escena: qué esperar de su primer partido en casa con LA Galaxy

El mexicano ya debutó ante Houston, pero ahora tendrá su primera oportunidad de sentir el respaldo de la afición del Galaxy en Carson

Lozano tendría su debut en casa con Galaxy | M. Lysaker | Getty Images vía AFP

El primer partido de Hirving “Chucky” Lozano en casa con LA Galaxy llegará este miércoles 19 de agosto, cuando el conjunto angelino reciba a San Jose Earthquakes en Dignity Health Sports Park.

El delantero mexicano ya tuvo sus primeros minutos oficiales ante Houston Dynamo, pero ahora enfrentará un escenario diferente: jugar frente a su nueva afición y en un California Clásico que llega en un momento especialmente importante para el club.

Lozano ingresó al encuentro contra Houston al minuto 65, en su regreso a la actividad después de una prolongada ausencia. El Galaxy terminó perdiendo 1-0 ante Houston Dynamo,pero el mexicano pudo comenzar a recuperar sensaciones competitivas con su nuevo equipo.

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Ahora la expectativa es distinta. El partido está programado para las 7:30 p. m. PT y será transmitido por Apple TV y FS1 en Estados Unidos.

El primer gran examen del Chucky frente a su gente

La llegada del Chucky Lozano al Galaxy despertó inmediatamente la atención de la comunidad mexicana en Los Ángeles.

No es solamente el fichaje de un delantero con experiencia internacional; también representa la incorporación de un futbolista que conoce perfectamente el peso de jugar ante una afición latina.

Su primera presentación en Carson tendrá, además, un ingrediente especial. San Jose Earthquakes es uno de los grandes rivales históricos del Galaxy, y el encuentro forma parte del California Clásico.

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La rivalidad tiene suficiente historia como para convertir el debut de Lozano ante su público en algo más que un partido de temporada regular.

La gran pregunta será cuánto tiempo puede jugar el mexicano. Después de pasar varios meses sin competir regularmente, el cuerpo técnico debe encontrar un equilibrio entre darle minutos para que adquiera ritmo y evitar una sobrecarga física.

Su estreno en Houston dejó claro que todavía existe un proceso de adaptación. Lozano entró cuando el partido ya estaba avanzado y encontró a un Galaxy obligado a jugar con un hombre menos después de la expulsión de Emiro Garcés. En esas circunstancias era difícil pedirle que cambiara por completo el rumbo del encuentro.

Lo que el Galaxy necesita de Lozano

Más que esperar un gol espectacular en su primera noche en Carson, el Galaxy necesita que Chucky Lozano empiece a convertirse en una solución ofensiva.

El equipo llega a este partido después de perder ante Houston y ocupa la parte baja de la Conferencia Oeste. La incorporación del mexicano busca precisamente aportar velocidad, desequilibrio y capacidad para atacar los espacios en una ofensiva que ha tenido dificultades para producir con regularidad.

Lozano puede ofrecer algo que el Galaxy necesita especialmente: profundidad por las bandas y capacidad para ganar duelos individuales.

Si consigue recibir cerca del área, encarar a los defensores y asociarse con sus compañeros, su presencia puede modificar la manera en que los rivales defienden al conjunto angelino.

También habrá que observar su conexión con Kyogo Furuhashi, otra de las incorporaciones ofensivas del Galaxy. El japonés debutó ante Dallas y posteriormente tuvo su primera titularidad frente a Houston, por lo que ambos todavía están construyendo sociedades dentro del ataque.

Para Lozano, la cita tiene un significado particular. Ya conoce nuevamente la intensidad de la MLS; ahora le toca experimentar el ambiente de Carson. El California Clásico será su primera oportunidad para demostrarle a la afición del Galaxy por qué su llegada generó tanta expectativa.

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