Cómo llegan White Sox y Cubs al segundo duelo de la serie en Chicago

Cubs y White Sox vuelven a chocar en Wrigley tras un primer juego dramático que terminó con jonrón decisivo de Pete Crow-Armstrong.

Cubs intentará reafirmar su dominio | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Chicago Cubs llegan encendidos al segundo capítulo de la Serie de la Ciudad tras dejar en el terreno a los White Sox con una victoria 7-5 que agitó Wrigley Field. Pete Crow-Armstrong fue la gran figura de la noche, con cuatro imparables, dos jonrones, un doble y tres carreras impulsadas, incluido el batazo decisivo que cerró una remontada de alto voltaje.espn+1

El primer juego dejó claro que esta no será una serie de trámite. Los White Sox estuvieron a las puertas de golpear primero como visitantes y llegaron a tomar ventaja de 5-4, pero los Cubs encontraron una respuesta cuando más pesaba la pelota. El desenlace en extrainnings le dio al equipo del North Side una inyección de ánimo que puede sentirse desde el primer pitcheo del martes.

Ahora la atención se mueve hacia el duelo de abridores. Los White Sox pondrán la pelota en manos del zurdo Bryan Hudson, mientras que los Cubs recurrirán al experimentado derecho Kevin Gausman. Chicago vuelve a dividirse en colores, ruido y expectativas, con dos equipos que están jugando béisbol importante en agosto y que miran la recta final de la temporada desde posiciones de privilegio.

Cubs vs. White Sox y un primer juego que cambió el pulso de la serie

La pizarra del lunes no cuenta toda la historia del 7-5 favorable a los Cubs. Hay que recordar que se trata de una rivalidad local que hace que el juego tenga un condimento adicional que hace que no todo pase por la estadística.

Crow-Armstrong se robó los reflectores con su jornada de 4-5. El jardinero central no solo conectó dos cuadrangulares, también llegó a 30 vuelacercas y 78 impulsadas en la campaña. Su momento más grande llegó con el jonrón de dos carreras que definió el encuentro en la décima entrada, una conexión que confirmó el buen momento ofensivo de una de las figuras más atractivas de la Liga Nacional.

Los Cubs tienen además un argumento colectivo muy serio. Llegan con récord de 73-53, con marca de 37-26 como locales, y poseen el mejor porcentaje de embasado de todas las Grandes Ligas con .338. Alex Bregman también atraviesa una racha productiva, al batear de 38-13 con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en sus últimos 10 juegos.

El triunfo del lunes permitió a los Cubs nivelar la serie anual frente a sus vecinos en 2-2. Quedan dos juegos para inclinar el balance de la temporada, y el primero de ellos tendrá un sabor especial por la manera en que terminó el duelo inaugural.

White Sox mantienen el liderato de la Americana

La derrota dolió por la forma, aunque no altera el panorama general de unos White Sox que han hecho un trabajo sólido durante la campaña. El equipo del South Side llega al segundo juego con foja de 65-59 y se mantiene cómodo en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana, con ventaja de 4.5 juegos sobre los Detroit Tigers.

Esa distancia ofrece tranquilidad relativa, pero no da licencia para aflojar. Detroit sigue al acecho y una derrota en una serie como esta puede abrir la puerta a una mala racha. Por eso los White Sox necesitan pasar página rápido y recuperar la fórmula que los llevó a ganar tres partidos consecutivos antes del tropiezo en Wrigley.

Miguel Vargas encabeza parte de ese desafío. El infielder suma 28 dobles, 28 jonrones y 72 impulsadas, números que explican buena parte de la capacidad ofensiva de los White Sox. Munetaka Murakami también puede ser un factor determinante, especialmente tras conectar cuatro jonrones en sus últimos 10 juegos.

La clave estará en transformar la frustración del final del lunes en energía competitiva. Los White Sox tienen poder, profundidad y una posición de tabla que defender. Han conectado 166 cuadrangulares, la cuarta mayor cifra de MLB, y registran el séptimo mejor slugging de las Mayores con .411.

Bryan Hudson y Kevin Gausman marcan el segundo juego

Bryan Hudson abrirá por los White Sox con registro de 3-4, efectividad de 3.14, WHIP de 1.28 y 50 ponches. El zurdo viene de lanzar una entrada sin hits ni carreras ante Detroit el sábado, aunque su perfil invita a pensar en una salida corta. Hudson ha participado en 54 juegos y este será apenas su séptimo inicio de la temporada, por lo que el bullpen deberá estar listo desde temprano.

Esa administración de los relevistas será un punto sensible después de un primer juego que se extendió a 10 innings. Los White Sox requerirán eficacia inmediata de Hudson y una ofensiva que evite jugar desde atrás ante un abridor con la experiencia de Gausman.

El derecho de los Cubs tiene balance de 6-11 y efectividad de 4.53 en 25 aperturas, con 138 ponches en 139.2 entradas. Su más reciente presentación fue complicada, al permitir seis carreras limpias en 4.2 innings contra los Nationals, pero antes había encadenado salidas mucho más firmes frente a Royals, Cardinals y Red Sox.

Para Gausman, el reto consiste en controlar el poder de Vargas, Murakami y el resto de una alineación capaz de cambiar un juego con un swing. Para Hudson, el trabajo pasa por enfriar a Crow-Armstrong y evitar que los Cubs vuelvan a encender a su público desde los primeros innings.

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