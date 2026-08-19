LA Galaxy busca romper su amarga racha ante San Jose en un Clásico que llega en mal momento

El Galaxy suma seis partidos sin ganar y necesita reaccionar ante unos Earthquakes que llegan en zona alta y con un gran rendimiento como visitantes

LA Galaxy tiene una mala racha por romper | M. Lysaker | Getty Images vía AFP

En la maratónica jornada de media semana en la MLS con 15 partidos, el LA Galaxy enfrenta a San Jose Earthquakes con una urgencia que va mucho más allá de la rivalidad del California Clásico: el equipo angelino acumula seis partidos consecutivos sin ganar y necesita reaccionar para evitar que su temporada 2026 se complique todavía más.

Desde su triunfo por 2-0 sobre Seattle Sounders el 16 de mayo, el Galaxy registra tres empates y tres derrotas, una racha que lo ha colocado en el decimotercer lugar de la Conferencia Oeste, con 22 puntos y una diferencia de goles de -6.

La preocupación no se limita a los resultados. Durante este periodo, el conjunto de Los Ángeles apenas marcó tres goles y recibió nueve.

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Es un contraste fuerte para una institución acostumbrada a pelear en la parte alta de la MLS y que ahora necesita recuperar confianza prácticamente en cada zona del campo.

El problema es que el rival no parece dispuesto a facilitar la recuperación y la presencia de nombres como el de Hirving ‘Chucky’ Lozano como refuerzo, toma mayor importancia.

El cuadro de San Jose llega con argumentos para aumentar la presión

Los San Jose Earthquakes ocupan el cuarto puesto del Oeste, con 33 puntos en 19 encuentros, y presentan uno de los datos que más debería preocupar al Galaxy: son el mejor equipo visitante de la MLS, con seis victorias, un empate y apenas dos derrotas fuera de casa. Además, han conseguido 20 goles lejos de su estadio.

El equipo dirigido por Bruce Arena combina orden defensivo, transiciones rápidas y peligro en las jugadas a balón parado. No es casualidad que San Jose lidere la liga en tiros de esquina obtenidos, con 129, y que también se encuentre entre los equipos que más faltas reciben.

Otro nombre que obliga a mantener la concentración es Preston Judd, quien suma 11 goles en la temporada y se encuentra entre los principales anotadores de la competencia. Timo Werner también aporta velocidad y capacidad para aprovechar los espacios cuando el rival pierde el equilibrio.

Para el Galaxy, conceder faltas cerca del área o permitir demasiados tiros de esquina podría convertirse en un problema serio.

El Galaxy necesita recuperar su mejor versión

El último enfrentamiento entre ambos dejó varias lecciones. El 25 de julio, en Stanford Stadium, los equipos empataron 1-1. LA Galaxy encontró el gol mediante una transición rápida que terminó con Joseph Paintsil, pero después permitió que San Jose asumiera el control del partido.

Los Earthquakes igualaron mediante una acción de balón parado y estuvieron cerca de quedarse con la victoria en el tiempo añadido. JT Marcinkowski evitó la derrota al detener un penalti ejecutado por Werner.

Ese partido resume buena parte de los problemas actuales del Galaxy: capacidad para hacer daño cuando encuentra espacios, pero dificultades para sostener el control cuando el rival aumenta la presión.

Marco Reus continúa siendo una pieza fundamental en la generación ofensiva y lidera al equipo con seis asistencias. Sin embargo, las defensas rivales han encontrado maneras de reducir su influencia mediante marcas escalonadas.

Además, la ausencia de Riqui Puig ha dejado un vacío importante en la creación de juego, mientras distintas lesiones y suspensiones han obligado a modificar constantemente la estructura defensiva.

Por eso, el California Clásico aparece como una oportunidad, pero también como una prueba de carácter. Ganar significaría mucho más que sumar tres puntos: podría ser el comienzo de una reacción para un Galaxy que necesita recuperar confianza antes de que la distancia con los puestos de postemporada se vuelva demasiado grande.

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