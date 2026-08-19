Ocho mexicanos inician su camino a la NFL en la Academia de Reino Unido

Patricio Manzano, Armando Gamborino, Diego García, Maximiliano Guerrero, Matías Ortiz, Diego Tamez, Emiliano Albarrán y Leonardo Ríos estarán en el roster de la NFL Academy 2026

Los mexicanos que estarán en la NFL Academy 2026 | Cortesía NFL México

El programa de la NFL Academy contará con la presencia de ocho jugadores mexicanos para la temporada 2026, comenzando el sueño de llegar al máximo nivel del deporte de las tackleadas.

Patricio Manzano, Armando Gamborino, Diego García, Maximiliano Guerrero, Matías Ortiz, Diego Tamez, Emiliano Albarrán y Leonardo Ríos son los mexicanos que entrenarán en el equipo que la NFL forma en Reino Unido y que tendrá partidos ante las mejores preparatorias de los Estados Unidos, además de algunas selecciones, durante el otoño.

México es el segundo país con más jugadores dentro del roster de la NFL Academy 2026, solo superado por Reino Unido (19), en un programa que en 2026 tuvo a su primer jugador elegido en el Draft este año. Seydou Traoré, ala cerrada nacido en Inglaterra, fue seleccionado por los Miami Dolphins en la quinta ronda tras su paso por la universidad de Mississippi State. Es el camino que estos ocho mexicanos buscan recorrer.

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¿Quiénes son los mexicanos que juegan en la NFL Academy en 2026?

Emiliano Albarrán (LB) Diego Garcia (WR) Diego Tamez (QB) Armando Gamborino (WR/DB) Patricio Manzano (RB) Maximiliano Guerrero (OL) Matias Ortiz (OL) Leonardo Rois (RB/DB)

Seydou Traore, de la NFL Academy al Draft | JUSTIN FORD / GETTY IMAGES VIA AFP

Calendario de partidos de la NFL Academy 2026

La NFL Academy disputará 12 partidos en la temporada 2026, incluyendo cuatro partidos ante preparatorias de Estados Unidos que son ‘fábricas’ de talento NFL, como la IMG Academy. También jugarán partidos en España y Austria ante las selecciones juveniles de estos países y jugarán en el Estadio del Tottenham contra el Friendship Bowl Academy de México. Así queda el calendario:

20 de agosto: NFL Academy vs Marietta High School | Loughborough, Reino Unido.

| Loughborough, Reino Unido. 28 de agosto: NFL Academy vs Archbishop Hoban High School | Akron, Ohio, Estados Unidos.

| Akron, Ohio, Estados Unidos. 4 de septiembre: NFL Academy vs Massillon High School | Massillon, Ohio, Estados Unidos

| Massillon, Ohio, Estados Unidos 12 de septiembre: NFL Academy vs GB Football Development | Loughborough, Reino Unido.

| Loughborough, Reino Unido. 19 de septiembre: NFL Academy vs Programm Berlin | Loughborough, Reino Unido.

| Loughborough, Reino Unido. 26 de septiembre: NFL Academy vs AVO Academy | Loughborough, Reino Unido.

| Loughborough, Reino Unido. 3 de octubre: NFL Academy vs Benelux Football | Loughborough, Reino Unido.

| Loughborough, Reino Unido. 6 de octubre: NFL Academy vs Friendship Bowl Academy | Londres, Reino Unido.

| Londres, Reino Unido. 16 de octubre: NFL Academy vs IMG Academy | Bradenton, Florida, Estados Unidos

| Bradenton, Florida, Estados Unidos 7 de noviembre: NFL Academy vs Selección Nacional de España sub 19 | Madrid, España.

| Madrid, España. 14 de noviembre: NFL Academy vs Selección de Austria sub 19 | Innsbruck, Austria.

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Los egresados de la NFL Academy que juegan en equipo de la NCAA en 2027

Un total de 15 jugadores que pasaron por la Academia de la NFL en Reino Unido jugarán la temporada 2027 en las distintas divisiones de la NCAA, incluyendo en equipos de tradición como Boston College, Florida State y Tennessee.

Bruno Werner, Alemania (OL) | Boston College Eagles Jonas Kanyanga, Reino Unido/RDC (DL) | NAU Lumberjacks Luca Wolf, Austria/Filipinas (TE) | Tennessee Volunteers Luke Francis, Reino Unido (DL) | Florida State Seminoles Moritz Strempel, Alemania (OLB) | UMass Minutemen Nikau Hepi, Nueva Zelanda (OL) | Florida State Seminoles Matthew Okunade, Reino Unido/Zimbabue (WR) | Augustana University Vikings Meshach Arthur, Reino Unido/Italia/Ghana (OLB) | Minot State Beavers Rafael Varona-Blakstad, Reino Unido/Cuba (WR) | Mary Marauders Seb Harris, Reino Unido/Jamaica (WR) | Mary Marauders Thayrancel Pinas, Países Bajos/Surinam (WR) | Mary Marauders Theo Andall, Reino Unido/Jamaica/Granada (OL) | Bowling Green State Johannes Mager, Alemania (DL) | Rocky Mountain College Vili Haapasalo, Finlandia (TE) | University of Alabama at Birmingham Joel Queisser, Alemania/Angola/RDC (LB) | Mississippi Valley State

¿Qué es el NFL Academy?

El programa de la NFL Academy ofrece a talentosos estudiantes atletas una vía para combinar su educación a tiempo completo con un entrenamiento intensivo de fútbol americano, bajo la dirección de un equipo de entrenadores profesionales. Ubicada en Reino Unido, en el centro de excelencia deportiva de Loughborough, el programa promueve el rendimiento de clase mundial y el desarrollo de vías para jugadores de élite, apoyando a estudiantes atletas (de 16 a 19 años) con recursos y mejores prácticas de la NFL.

Durante el año académico 2026-27, más de 50 exalumnos de la NFL Academy jugarán al futbol americano universitario de la NCAA, y se prevé que más de 30 participen en la División I tras ser formados por el coach Kris Durham en Reino Unido.

“Cada temporada trae un nuevo grupo de atletas con diferentes orígenes, y nuestro trabajo consiste en brindarles a todos el entorno necesario para alcanzar su potencia”, declaró Kris Durham, director del programa de NFL Academy en Reino Unido, a través de un comunicado. “Este calendario nos pondrá a prueba frente a algunos de los mejores programas de futbol americano de escuelas secundarias de Estados Unidos y los equipos juveniles más fuertes de Europa, y ese es exactamente el nivel que nuestros estudiantes atletas necesitan si quieren conseguir oportunidades dentro y fuera del terreno de juego”.

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