Rankings de la pretemporada del fútbol americano universitario: los mejores equipos del país y qué figuras latinas posicionan

Ohio State, Oregon y Georgia lideran las expectativas de una temporada con nuevos aspirantes y talento latino en ascenso.

Ránking de los mejores equipos colegiales | David Jensen / Getty Images via AFP

La temporada de fútbol americano universitario está a punto de comenzar y el AP Top 25 de pretemporada vuelve a poner en orden las expectativas de los programas más fuertes de Estados Unidos. La encuesta funciona como una primera radiografía del campeonato, con equipos que llegan respaldados por grandes planteles, talento joven, entrenadores consolidados y movimientos importantes en el mercado de transferencias.

El ranking no entrega campeonatos, aunque sí marca los programas que deberán convivir con la presión desde la primera semana. En el football universitario, una buena posición en agosto puede convertirse en una plataforma para pelear por el College Football Playoff, pero también obliga a sostener el nivel cada sábado ante rivales que quieren dar el golpe.

La lista también abre una oportunidad para mirar más allá de los escudos tradicionales. Varios jugadores de raíces latinas entran a la campaña con roles que pueden cambiar el destino de sus equipos, desde quarterbacks encargados de mover ofensivas completas hasta linebackers, linieros y receptores llamados a aparecer en los momentos grandes.

Ranking AP Top 25 de pretemporada 2026

El AP Top 25 de pretemporada reúne a los 25 mejores equipos del país antes del inicio formal del campeonato. Ohio State aparece en el primer lugar con 40 votos para la cima, seguido por Oregon, Georgia, Notre Dame y Texas. Indiana, campeón nacional de la temporada anterior, inicia sexto y recibió ocho votos para el primer puesto. Miami también consiguió un voto para el número uno.

La presencia de nueve equipos de la SEC dentro del ranking confirma que esa conferencia mantendrá un peso enorme en la pelea nacional. El Big Ten responde con Ohio State, Oregon, Indiana, USC, Michigan, Washington, Penn State e Iowa, una mezcla de potencias históricas y programas que llegan con aspiraciones renovadas.

Este es el Top 25 completo de la pretemporada

Ohio State Oregon Georgia Notre Dame Texas Indiana Miami Texas A&M Ole Miss Oklahoma LSU Texas Tech Alabama BYU USC Michigan Washington Penn State SMU Tennessee Utah Iowa Houston Louisville Missouri

Clemson, Florida, Boise State, Arizona y TCU quedaron entre los equipos que recibieron votos, pero sin entrar al grupo de los 25. Eso deja claro que la frontera del ranking puede cambiar rápido durante septiembre, especialmente después de los primeros cruces entre programas de conferencias poderosas.

Los mejores equipos del fútbol americano universitario

Ohio State carga con la etiqueta de favorito nacional, una condición habitual para un programa que llega con una plantilla de alto nivel y con la exigencia de competir por el título. Oregon aparece muy cerca y refuerza la idea de que el Big Ten tendrá una lucha intensa en la parte alta del calendario.

Georgia conserva un lugar central en la conversación. Los Bulldogs comienzan terceros, vienen de una campaña de 12 victorias y cuentan con cuatro rivales rankeados en su calendario, una exigencia que pondrá a prueba su profundidad desde el inicio.

Notre Dame parte cuarto y Texas quinto, dos equipos con margen para construir una ruta hacia el Playoff si mantienen consistencia durante toda la temporada. Los Fighting Irish recibieron seis votos para el primer puesto, mientras que los Longhorns llegan con un grupo que ya conoce la presión de jugar bajo los reflectores nacionales.

Indiana es una de las historias más interesantes del ranking. El campeón nacional comienza sexto después de terminar invicto la campaña anterior con marca de 16 victorias. Miami, Texas A&M, Ole Miss y Oklahoma forman el siguiente escalón de equipos que pueden meterse en la pelea si convierten sus buenas expectativas de agosto en victorias de peso.

Texas Tech, ubicado en el puesto 12, aparece como uno de los programas con más posibilidades de alterar el orden establecido. Alabama empieza en el lugar 13, una posición poco habitual para un gigante de la SEC y un detalle que seguramente alimentará la motivación del vestuario. USC comparte el puesto 14 con BYU y entra a la temporada con una oportunidad importante para crecer en el Big Ten.

Washington, Penn State, SMU, Tennessee y Utah completan un grupo de perseguidores que puede escalar con rapidez. Una victoria ante un rival rankeado en septiembre puede cambiar la narrativa de una temporada y abrir la puerta a una aparición inesperada en el College Football Playoff.

Cuatro figuras latinas a seguir en 2026

La presencia latina sigue creciendo dentro del fútbol americano universitario. El Premio al Jugador Hispano Universitario del Año ha puesto el foco en atletas de ascendencia hispana que compiten en posiciones relevantes y forman parte de algunos de los programas más visibles del país.

Tony Rojas, linebacker de Penn State : Rojas vuelve como una de las piezas defensivas más importantes de los Nittany Lions. Su temporada anterior terminó antes de tiempo por una lesión, aunque dejó números que explican su impacto con 25 tackles, 4.5 tackles para pérdida, dos capturas y un pase defendido en cuatro partidos. Penn State comienza en el puesto 18 y necesita que Rojas recupere su nivel para volver a la élite defensiva del Big Ten.

: Rojas vuelve como una de las piezas defensivas más importantes de los Nittany Lions. Su temporada anterior terminó antes de tiempo por una lesión, aunque dejó números que explican su impacto con 25 tackles, 4.5 tackles para pérdida, dos capturas y un pase defendido en cuatro partidos. Penn State comienza en el puesto 18 y necesita que Rojas recupere su nivel para volver a la élite defensiva del Big Ten. Demond Williams Jr., quarterback de Washington : El quarterback de los Huskies llega como una de las figuras jóvenes más atractivas de la conferencia. Williams fue incluido en la lista del Premio Maxwell, entregado al mejor jugador universitario del país, y aparece entre los mariscales de campo con mayor potencial para elevar a su programa. Washington empieza en el puesto 17 y una gran temporada de su quarterback podría convertirlo en una de las sorpresas del ranking.

: El quarterback de los Huskies llega como una de las figuras jóvenes más atractivas de la conferencia. Williams fue incluido en la lista del Premio Maxwell, entregado al mejor jugador universitario del país, y aparece entre los mariscales de campo con mayor potencial para elevar a su programa. Washington empieza en el puesto 17 y una gran temporada de su quarterback podría convertirlo en una de las sorpresas del ranking. Micah Bañuelos, liniero ofensivo de USC : Bañuelos puede tener una oportunidad decisiva en una línea ofensiva de USC que debe resolver ausencias importantes. El liniero aparece entre las opciones para asumir responsabilidades mayores luego de la lesión del centro Kilian O’Connor. Su evolución será relevante para proteger al quarterback de los Trojans y darle equilibrio a un equipo que comparte el puesto 14 del ranking.

: Bañuelos puede tener una oportunidad decisiva en una línea ofensiva de USC que debe resolver ausencias importantes. El liniero aparece entre las opciones para asumir responsabilidades mayores luego de la lesión del centro Kilian O’Connor. Su evolución será relevante para proteger al quarterback de los Trojans y darle equilibrio a un equipo que comparte el puesto 14 del ranking. Alberto Mendoza, quarterback de Georgia Tech: El transferido desde Indiana inicia una nueva etapa con los Yellow Jackets y busca dejar de ser una promesa para convertirse en una referencia ofensiva. Mendoza participó en 10 juegos con los Hoosiers entre 2024 y 2025, y Georgia Tech lo incorporó para aportar lectura de juego, movilidad y capacidad de conducción. El equipo aún no ha hecho oficial la decisión definitiva sobre su quarterback titular, aunque Mendoza llega con argumentos para asumir ese rol.

El AP Top 25 pone el primer mapa de la temporada, pero el orden real se definirá en el campo. Ohio State, Oregon, Georgia, Notre Dame y Texas inician bajo los mayores reflectores, mientras Indiana, Miami, Texas Tech, USC, Washington y Penn State buscan aprovechar cada oportunidad para romper el guion. Para los jugadores latinos, el reto también será grande y la temporada 2026 puede convertirse en una vitrina para seguir ampliando su impacto en el fútbol americano universitario.

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