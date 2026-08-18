Cómo seguir la Copa Centroamericana 2026 desde EE.UU.

La edición de este torneo en 2026 reúne a 20 clubes y tendrá partidos hasta diciembre. Conoce cómo ver jornada a jornada del campeonato

La competencia ya comenzó y así puedes ver los partidos desde EE.UU. / Concacaf

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 ya está en marcha con 20 clubes de siete países que buscan conquistar el título regional y, de paso, asegurar un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027. El torneo comenzó el 28 de julio y se extenderá hasta el 6 de diciembre, cuando se dispute el partido de vuelta de la gran final.

La competencia tiene además un atractivo especial por el dominio de Liga Deportiva Alajuelense, vigente campeón en las tres ediciones anteriores. El conjunto costarricense vuelve a defender su corona dentro de un certamen que repartirá seis boletos para la también llamada ‘Concachampions’.

¿Cómo ver la Copa Centroamericana desde EE.UU.?

La alternativa principal es Paramount+, donde los partidos están disponibles en inglés. La plataforma puede utilizarse desde computadoras, teléfonos y tabletas, así como mediante dispositivos como Roku, Apple TV, Fire TV y Chromecast, entre otros equipos compatibles.

Para quienes buscan Copa Centroamericana 2026 en español desde EE.UU., la situación es diferente. Concacaf señala a Paramount+ como su socio de transmisión estadounidense en inglés, mientras que la cobertura de ESPN y Disney+ en español corresponde a otros territorios de la región. Por ello, no todos los partidos estarán necesariamente disponibles con narración en español para cuentas estadounidenses.

También conviene revisar el canal oficial de YouTube de Concacaf, además de la aplicación y el sitio web de la confederación. Estas plataformas permiten consultar horarios, resultados, posiciones y, cuando los derechos territoriales lo permiten, determinadas transmisiones en vivo.

Los partidos de esta semana en Copa Centroamericana 🗓️🏟️ pic.twitter.com/wwS6zQ6zS9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 17, 2026

Fechas que debes tener en cuenta

La fase de grupos se desarrolla durante cinco semanas: del 28 al 30 de julio, del 4 al 6 de agosto, del 11 al 13, del 18 al 20 y del 25 al 27 de agosto. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, previstos para septiembre.

Las semifinales y el Play-In se disputarán en octubre, mientras que la definición del campeonato llegará en diciembre. La final está programada a dos partidos, con la ida el 2 de diciembre y la vuelta el 6 de diciembre.

Más allá de los boletos internacionales, el torneo representa una nueva oportunidad para que los clubes centroamericanos midan fuerzas en un escenario regional de alto nivel. Con Alajuelense en busca de un cuarto título consecutivo y varios históricos de la zona como Municipal, Olimpia, Saprissa y Motagua entre los participantes, la lucha por la corona promete mantener la atención de los aficionados hasta conocer al nuevo campeón.

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