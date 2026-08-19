Guía para ver los tres duelos de MLB que no salen en TV nacional y que ama el público latino

Tres duelos de MLB con sabor latino se juegan sin señal nacional. Te contamos dónde verlos en streaming este miércoles.

Los juegos pueden disfrutarse vía streaming | MARIA LYSAKER / GETTY IMAGES VIA AFP

La cartelera de MLB de este miércoles 19 de agosto tiene varios juegos que merecen atención, aunque no aparezcan en una señal nacional exclusiva. Para el público latino, la jornada trae tres citas muy atractivas por la mezcla de rivalidad divisional, estrellas con peso en el mercado hispano y carreras que pueden empezar a definirse en la recta final de la temporada.

El primer foco está en Minneapolis, donde los Atlanta Braves visitan a los Minnesota Twins. Más tarde, los Washington Nationals se enfrentan a los Texas Rangers en Arlington. La jornada se completa con un choque de mucho voltaje en Houston, con los Los Angeles Angels ante los Astros, dos organizaciones con fuerte conexión con la afición latina del sur de Estados Unidos y de California.

Ninguno de estos tres encuentros fue seleccionado para una transmisión nacional este miércoles, así que la ruta para verlos pasa por las señales locales y sus plataformas digitales. La buena noticia es que el mapa de transmisiones de Grandes Ligas cambió por completo después del colapso de las tradicionales cadenas regionales. Cada vez más equipos cuentan con ofertas directas de streaming para seguir a su equipo sin depender únicamente del cable.

Braves vs. Twins, una prueba entre aspirantes

El juego entre Atlanta y Minnesota se disputará este miércoles y estará disponible a través de BravesVision para el público del club de Georgia y de MNNT para la audiencia local de los Twins, según el calendario oficial de MLB.

Para los Braves, esta visita representa una oportunidad de sostener el ritmo en una Liga Nacional donde no hay margen para regalar series. Atlanta mantiene una identidad ofensiva que suele enganchar al público latino, con un lineup agresivo, poder en varios puntos del orden y una tradición reciente de protagonismo en octubre.

Minnesota ofrece un reto distinto. Jugar en el norte, con una afición que complicada y un rival que sabe fabricar juegos de pocas carreras, obliga a los Braves a cuidar cada detalle. Es uno de esos partidos ideales para quien disfruta el béisbol más allá del marcador, con duelos de bullpen, decisiones de pitcheo y el posible impacto de una sola conexión larga.

Los aficionados dentro del mercado local de Atlanta también cuentan con Braves.TV, mientras Minnesota ofrece Twins.TV como parte de esta transformación hacia transmisiones directas de los equipos. La disponibilidad puede variar según la ubicación del espectador y los derechos de mercado, por lo que conviene revisar la sección “Watch” del calendario de MLB antes del primer lanzamiento.

Nationals vs. Rangers, talento latino en Arlington

Washington visita a Texas a las 8.05 p. m., hora del Este, en otro duelo que no entra en la programación nacional exclusiva de la jornada. La guía oficial lista la cobertura por RSN y NATS, las señales locales de ambos equipos.

El partido tiene ingredientes suficientes para captar a la comunidad latina. Los Rangers juegan en casa, una plaza de enorme peso para el béisbol hispano en Estados Unidos, y los Nationals llegan con la necesidad de competir cada noche en una liga que castiga cualquier tramo de inconsistencia. Arlington suele ofrecer ambiente, ofensiva y un parque donde una entrada puede cambiarlo todo.

Los seguidores del equipo capitalino pueden encontrar la alternativa Nationals.TV, mientras que Texas forma parte del nuevo ecosistema de consumo local con Victory+. Estas plataformas reflejan una realidad que ya no es excepcional. La vieja fórmula de encender una cadena regional ya no alcanza para explicar cómo se ve MLB en 2026.

También hay una incorporación que vale la pena tener en el radar. Los Cincinnati Reds lanzaron Reds.TV para la temporada 2026, con acceso a juegos de temporada regular dentro de su territorio local, salvo las exclusividades nacionales. La suscripción estacional cuesta $34.99 dólares y la opción mensual $19.99 dólares, de acuerdo con MLB.

Angels vs. Astros, el gran cierre de la noche

El duelo más llamativo de este grupo llega a las 8.10 p. m., hora del Este. Los Angels visitan a Houston Astros y la transmisión local figura por SCHN y ABTV en la programación de MLB. El calendario oficial de los Angels confirma el inicio a las 5.10 p. m. del Pacífico, mientras que el de Houston lo marca a las 7.10 p. m. del Centro.

Es un partido que conecta con dos comunidades latinas muy potentes. Houston cuenta con una de las bases hispanas más fieles de las Mayores y los Angels representan a una región del sur de California donde el béisbol se vive entre familias, barrios y generaciones de aficionados. Si el juego se aprieta en las últimas entradas, será difícil despegarse de la pantalla.

Los Astros tienen SCHN+ como opción de trasmisión local, mientras los Angels ofrecen Angels.TV. En el ecosistema de franquicias con alternativas propias también aparecen Nationals.TV, Victory+, Braves.TV, Twins.TV y Reds.TV, una lista que deja claro hacia dónde se mueve el negocio del béisbol. El streaming ya no es un complemento. Para buena parte de los fanáticos, es la puerta principal para acompañar a su equipo noche tras noche.

La recomendación práctica es simple. Revisa el mercado en el que te encuentras, entra al apartado oficial de “Where to watch” de MLB o a la página de tu equipo y confirma qué señal o servicio aplica a tu zona. MLB.TV continúa siendo la alternativa para juegos fuera del mercado local, aunque suscripciones locales y exclusividades nacionales pueden tener reglas diferentes.

MLB también cerró nuevos acuerdos de derechos para 2026-2028 con ESPN, NBCUniversal y Netflix, mientras Apple TV+ mantiene su doble cartelera de los viernes y FOX/FS1, TBS y MLB Network conservan espacios relevantes en el calendario nacional.

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