Crow-Armstrong vs Ohtani: así está la carrera por el MVP de la Liga Nacional

Pete Crow-Armstrong vive la temporada de su vida y desafía a Shohei Ohtani en una carrera por el MVP de la Liga Nacional que está que arde

Crow-Armstrong busca su primer MVP | STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES VIA AFP



Faltan pocas semanas para que termine la temporada regular y la pelea por el MVP de la Liga Nacional se está convirtiendo en todo un espectáculo para los fanáticos del béisbol. Después de dos años viendo a Shohei Ohtani levantar el premio sin sudar, por fin hay un contendiente real que podría arrebatarle el premio. Pete Crow-Armstrong, el joven jardinero central de los Chicago Cubs, se ha robado todos los reflectores gracias a una temporada de ensueño liderando por primera vez la encuesta de MVP de MLB.com.

El chico de 24 años vive la mejor temporada de su corta carrera en Grandes Ligas y se convirtió en la referencia ofensiva de unos Cubs que tienen la vista puesta en los playoffs. Chicago está a 5.5 juegos del liderato del Centro de la Liga Nacional, donde mandan los Milwaukee Brewers, pero se mantiene firme en la cima de los puestos de comodín con cinco juegos de ventaja. Cada swing de Crow-Armstrong empuja a un equipo que necesita su bate caliente para asegurar octubre.

Pete Crow-Armstrong leads the NL MVP Poll for the first time this season 👀 https://t.co/0Yej4uMpsc pic.twitter.com/pO4gTmjmfn — MLB (@MLB) August 25, 2026

Del otro lado aparece el fenómeno japonés, que sigue haciendo cosas de otro planeta con el madero mientras guarda en la manga su carta más valiosa, el brazo. El detalle es que Ohtani no sube a la lomita desde el 3 de julio por molestias en el bíceps derecho y una inflamación en la rodilla izquierda, y todo apunta a que su regreso en septiembre será con carga reducida. La pregunta es si eso alcanzará frente a un rival que llega encendido.

Pete Crow-Armstrong vive la temporada de su vida y carga a los Cubs

Los números del jardinero central son de videojuego. Batea .276, acumula 33 jonrones, 83 carreras impulsadas y 93 anotadas, además de 32 bases robadas. Nada mal para un pelotero que hace apenas dos años conectó solo 10 vuelacercas. Su WAR es uno de los mejores de todo el béisbol en las dos versiones principales de la estadística, 7.9 en Baseball Reference y 8.6 en FanGraphs, y encima es el defensor más élite de MLB, líder en Fielding Run Value y en Outs Above Average de la Liga Nacional camino a lo que sería su segundo Guante de Oro.

Este mes firmó un juego para el recuerdo con jonrón para abrir el encuentro y otro para dejar al rival en el terreno, y a inicios de agosto protagonizó un duelo eléctrico con el propio Ohtani, cuando ambos la sacaron dos veces en la victoria 7-6 de los Cubs, que barrieron a los Dodgers en Wrigley Field. Con el pitcheo de Chicago golpeado por las lesiones, su ofensiva es la que sostiene al equipo, y eso puede ser un factor decisivo en las votaciones al más valioso:

Shohei Ohtani y el as bajo la manga que puede decidir el MVP

El japonés no necesita lanzar para ser candidato. Su línea ofensiva de .287 de promedio, 30 jonrones y 80 impulsadas, camino a su sexta temporada consecutiva con al menos 30 vuelacercas. Pero el factor que históricamente lo separa de todos es ese plus ya conocido desde la lomita, donde fue simplemente demoledor antes de lesionarse, con récord de 8-2 y 1.79 de efectividad en 14 aperturas. Su 0.73 de efectividad en las primeras ocho salidas fue la sexta mejor marca de la era de la pelota viva. Aportar con el bate y con el brazo es un argumento que nadie más en el planeta puede ofrecer.

Un factor en contra es que ya suma más de siete semanas sin lanzar. La rodilla empezó a molestarlo a mediados de junio y el bíceps se sumó después, una combinación que lo frenó justo cuando era candidato serio al Cy Young.

El japonés ya completó sesiones de bullpen y los Dodgers esperan tenerlo de vuelta a inicios o mediados de septiembre, aunque con una acción reducida y pensando sobre todo en octubre. Además, la rotación angelina sumó a Tarik Skubal para acompañar a Yamamoto, Snell, Sasaki y Glasnow, así que el equipo tampoco tiene la urgencia de forzar su físico.

Ese regreso limitado podría no ser suficiente para ganarle a un Crow-Armstrong que viene encendido con el madero.

Un final de campaña electrizante en la pelea por el MVP

El pulso está parejo en la pelea por el MVP, si bien por sus números Crow-Armstrong parece partir con cierta ventaja. La encuenta má reciente publicada por MLB.com refleja esta realidad pues el jardinero de los Cubs parte como el principal favorito a llevarse el codiciado premio con un total de 177 puntos.

Los votantes apuntan a que el bateador ha sabido aprovechar la ausencia de Ohtani desde la lomita, dejando números que lo convierten en una amenaza real a sus aspiraciones a repetir como MVP.

Por su parte, Ohtani obtuvo un total de 154 unidades lo que demuestra que pese a los problemas físicos que le han impedido rendir al 100% en todas sus facetas, sigue siendo considerado como uno de los mejores de la Liga Nacional.

Este cierre de temporada regular enfrenta a una joven promesa de los Cubs que explotó y busca llevar a su equipo hacia los playoffs con el bate, las piernas y un guante mágico. Y por la otra cara de la moneda está el mejor jugador del planeta defendiendo su trono mientras su brazo se recupera.

Te puede interesar: