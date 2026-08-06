¿Quién ganará el MVP? Los candidatos más fuertes de la Liga Americana y la Liga Nacional

La recta final del calendario puede cambiarlo todo en la carrera por el Premio al Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas.

Ohtani es uno de los favoritos al MVP | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

La lucha por el premio al Jugador Más Valioso está más candente que nunca en las Grandes Ligas. En la Liga Americana hay un nombre que se ha vuelto casi imposible de ignorar, mientras que en la Nacional todo apunta hacia una superestrella que parece jugar en otro nivel. Aquí te contamos quiénes suenan más fuerte hoy.espndeportes.

Candidatos de la Liga Americana al MVP

Yordan Álvarez con los Houston Astros se convirtió en el gran favorito tras el receso del Juego de Estrellas, con una cuota de -165 que lo pone claramente arriba del resto. Lideró el circuito en hits, promedio, jonrones y carreras impulsadas, además del mejor OPS de todo el béisbol, así que hay quienes ya hablan en serio de una posible Triple Corona.

Listen to the sound off the bat 😳



Yordan Alvarez destroys his MLB-leading 35th home run! pic.twitter.com/jQPRyTxGS5 — MLB (@MLB) July 29, 2026

Pero Junior Caminero de los Tampa Bay Rays viene pisándole los talones, pues ha demostrado su poder con el madero al sumar 33 jonrones, tan solo 2 por detrás del cubano. A esto se suma un promedio al bate de .284 que demuestra que además de poder también tiene la capacidad de poner la bola en juego

Otro que no se puede dejar fuera de la pelea es Bobby Witt Jr., quien aunque pasó por la lista de lesionados sigue siendo de los peloteros más completos del juego, líder en bases robadas y con el mejor OPS+ entre los shortstops de la liga. Y no olvidemos a Ben Rice, de los Yankees, que ha tenido un arranque histórico con 31 jonrones, 73 impulsadas y 71 anotadas sigue sonando en las quinielas de premios.

Primera base/DH: Yordan Álvarez (Astros)

Tercera base: Junior Caminero (Rays)

Shortstop: Bobby Witt Jr. (Royals)

Primera base/bateador designado: Ben Rice (Yankees)

Candidatos de la Liga Nacional al MVP

Del lado de la Liga Nacional la conversación es distinta porque Shohei Ohtani se volvió un favorito casi absoluto, llegando a cuotas de -1600 en algunas casas de apuestas. Lo llamativo es que ni siquiera está entre los cinco mejores de la liga en estadísticas claves como jonrones o remolcadas, y aun así sigue siendo una fuerza imparable con .297 de average y un OPS de .953. Eso demuestra el impacto que tiene su temporada como bateador y lanzador al mismo tiempo.

Shohei Ohtani leaves the yard AGAIN!



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Eso no significa que esté solo en la conversación. Pete Crow-Armstrong ha tenido un año espectacular con los Cubs, con 26 jonrones, 28 bases robadas y un WAR de 7.4, cifras que lo colocan como la principal amenaza para Ohtani. Y Kyle Schwarber, con los Phillies, también ha figurado entre los nombres fuertes de la Liga Nacional en encuestas anteriores de la temporada gracias a su poder constante.

Bateador designado/lanzador: Shohei Ohtani (Dodgers)

Jardinero central: Pete Crow-Armstrong (Cubs)

Jardinero izquierdo/DH: Kyle Schwarber (Phillies)

Nada de esto está grabado en piedra, porque de aquí al final de la temporada regular puede pasar de todo y las quinielas de hoy bien podrían quedar obsoletas en cuestión de días.

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