Se hizo pasar por jugador de los 49ers y estafó a 26 mujeres por más de 1,3 millones de dólares

Una investigación del FBI reveló cómo una falsa identidad, romances e inversiones inexistentes fueron utilizados durante años para engañar a las víctimas

Los acusados se encuentran en custodia / Eakin Howard / Getty Images via AFP

Si los 49ers han tenido una pretemporada en medio de mucha incertidumbre, un escándalo judicial un tanto relacionado con la franquicia nuevamente los ha puesto en los reflectores. Las autoridades federales de EE.UU. destaparon una presunta estafa que combinaba romances, inversiones falsas y una identidad deportiva inventada.

Daejon Labrayae Love, de 35 años, y Taylor Jamie Chan, de 18, fueron acusados de defraudar a al menos 26 mujeres por aproximadamente 1,3 millones de dólares.

El FBI arrestó a ambos el 24 de agosto en el aeropuerto de Boise, Idaho. La Fiscalía Federal del Distrito de Oregon los imputó por conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico. Tanto la NFL como los San Francisco 49ers confirmaron a los investigadores que Love nunca perteneció al equipo.

Una identidad falsa para conquistar a sus víctimas

Según los investigadores, la maniobra comenzó en febrero de 2022 y se extendió durante más de cuatro años. Love habría utilizado aplicaciones de citas y redes sociales para contactar a mujeres mientras empleaba diferentes nombres, entre ellos Jon Love, Daejon Love y Avril Lyto Love.

En algunos casos, se habría hecho pasar por Jordan Love, quarterback de los Green Bay Packers, o aseguraba que ambos eran familiares. En otros, afirmaba ser un receptor de los 49ers o un exitoso inversionista inmobiliario perteneciente a una rica familia suiza.

La puesta en escena incluía fotografías con ropa oficial del conjunto de San Francisco, vehículos de lujo y documentos financieros falsificados. También compartía imágenes de jugadores reales de la NFL como si fueran propias y llegó a simular en video la firma de un supuesto contrato profesional.

Los investigadores encontraron compras por más de 1,160 dólares en Green Gridiron, un negocio especializado en cascos personalizados de fútbol americano, además de adquisiciones de dinero falso para producciones audiovisuales y servicios destinados a aumentar seguidores, likes y visualizaciones. Según la declaración jurada, esos elementos habrían servido para hacer más creíble su personaje.

MÁS INFORMACIÓN: Tom Brady pagó una fortuna por este objeto de Fernando Mendoza que podría valer millones en el futuro

El engaño llegó a tal punto que algunas víctimas que buscaron información sobre Love en internet encontraron publicaciones que reforzaban la falsa identidad. En ciertos casos, los buscadores y herramientas de inteligencia artificial lo identificaban como un supuesto jugador legítimo de los 49ers.

Inversiones inexistentes y millones de dólares

Chan habría desempeñado otro papel dentro de la operación. Se presentaba como asesor financiero de Love y, junto con él, habría creado oportunidades de inversión inexistentes. Ambos utilizaban conversaciones, capturas de pantalla y aparentes saldos bancarios para convencer a las mujeres de que su dinero estaba generando ganancias.

Love llegó a afirmar que Chan tenía un supuesto algoritmo secreto de inversión que le había permitido acumular más de 30 millones de dólares. Chan enviaba a Love información sobre presuntas oportunidades y este las compartía con las víctimas para conseguir nuevos depósitos. La pareja también habría realizado videollamadas por FaceTime para mostrar supuestas ganancias.

Los registros financieros revisados por las autoridades apuntan a unos 1,3 millones recibidos de 26 víctimas en California, Idaho, Washington y Oregon. El FBI sospecha que el número real de afectadas podría ser mayor. Cuando alguna mujer se quedaba sin fondos, Love presuntamente le pedía que solicitara préstamos personales bajo la promesa de devolverlos.

Una de las víctimas, identificada como A.T. en los documentos judiciales, aseguró que mantuvo una relación sentimental con Love durante casi un año y perdió más de 87,000 dólares entre inversiones ficticias, alquiler de vehículos y otros pagos. Otra mujer, identificada como G.H., afirmó que Love la amenazó con violencia física cuando se negó a entregarle sus ahorros.

Las autoridades indicaron que ninguna de las mujeres entrevistadas recibió ganancias, reembolsos de préstamos ni información real sobre las supuestas cuentas de inversión. Los investigadores tampoco encontraron evidencias de que Love tuviera ingresos legítimos que explicaran el nivel de riqueza que mostraba. Ambos acusados permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso federal.

Te puede interesar: