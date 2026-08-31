Inter Miami se mete en la historia: las mayores goleadas en la MLS tras el 7-1 ante Montreal

El equipo de Lionel Messi protagonizó una de las grandes palizas de la MLS, aunque todavía está lejos del récord absoluto de la liga

Lionel Messi puso en la historia a Inter Miami | C. Mandato | Getty Images vía AFP

El 7-1 de Inter Miami sobre CF Montreal quedó entre las goleadas más contundentes de la historia de la MLS y puso nuevamente bajo los reflectores una particularidad del fútbol estadounidense en el duelo de la maratónica jornada de sábado este fin de semana de MLS.

Pese al modelo de paridad que busca mantener competitiva la liga, existen noches en las que un equipo encuentra la fórmula perfecta y el rival simplemente no consigue reaccionar. La victoria del conjunto de Florida, además, tuvo el sello de Lionel Messi, autor de cuatro goles y una asistencia.

El resultado del 29 de agosto de 2026 significó la mayor victoria en la historia de Inter Miami. Montreal consiguió igualar el encuentro durante la primera parte, pero el partido cambió completamente después del descanso. Messi volvió a marcar, Luis Suárez apareció en una transición y el argentino completó su póker en el tiempo agregado.

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Pero ¿en qué lugar queda este marcador cuando se compara con las grandes goleadas que ha registrado la MLS?

Las cinco goleadas que marcaron historia en la MLS

El récord de goles anotados por un mismo equipo en un partido pertenece a LA Galaxy, que el 4 de junio de 1998 derrotó 8-1 al Dallas Burn. La diferencia fue de siete tantos, pero el dato que hace todavía más especial aquella noche fue el desempeño de Harut Karapetyan, quien consiguió un hat-trick en apenas cinco minutos después de ingresar como suplente.

Con el mismo diferencial de siete goles aparecen cuatro partidos que terminaron 7-0. El primero fue protagonizado por Chicago Fire, que goleó a Kansas City Wizards el 4 de julio de 2001. Años después, New York Red Bulls consiguió idéntico resultado frente a New York City FC, en un partido marcado por la presión alta y el colapso de la salida rival.

La lista continúa con Atlanta United, que venció 7-0 a New England Revolution el 14 de septiembre de 2017, aprovechando un partido en el que las expulsiones tempranas dejaron al conjunto visitante en una situación especialmente complicada.

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La última goleada de siete tantos sin respuesta antes de estas nuevas actuaciones fue la de Philadelphia Union sobre D.C. United, el 9 de julio de 2022. La presión tras pérdida y el dominio de los segundos balones fueron determinantes para construir aquel marcador.

¿Dónde queda el 7-1 de Inter Miami?

El triunfo de Inter Miami comparte protagonismo estadístico con aquellas grandes noches, aunque su diferencia de goles fue de +6 y no de +7. El cuadro de Miami marcó siete veces, pero permitió un tanto de Fabian Herbers durante el primer tiempo.

Aun así, hay un elemento que distingue esta goleada: la influencia de Messi. El argentino participó directamente en cinco de los siete goles, con cuatro anotaciones y una asistencia, y alcanzó los 18 tantos en la temporada regular para colocarse al frente de la carrera por el Botín de Oro.

Así queda el grupo de las grandes goleadas de la MLS:

LA Galaxy 8-1 Dallas Burn — 4 de junio de 1998.

— 4 de junio de 1998. Chicago Fire 7-0 Kansas City Wizards — 4 de julio de 2001.

— 4 de julio de 2001. New York Red Bulls 7-0 New York City FC — 21 de mayo de 2016.

— 21 de mayo de 2016. Atlanta United 7-0 New England Revolution — 14 de septiembre de 2017.

— 14 de septiembre de 2017. Philadelphia Union 7-0 D.C. United — 9 de julio de 2022.

— 9 de julio de 2022. Inter Miami 7-1 CF Montreal — 29 de agosto de 2026.

La diferencia entre estas goleadas también demuestra que no existe una sola explicación para una paliza en la MLS. Presión alta, transiciones, errores defensivos, expulsiones, superioridad física y talento individual pueden combinarse hasta romper la paridad que caracteriza a la competición. En el caso de Inter Miami, la noche perfecta tuvo además un protagonista imposible de ignorar: Messi.

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