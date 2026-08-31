Stephen Curry tiene en sus manos el futuro de los Warriors

La decisión contractual del astro marcará el rumbo de Golden State, mientras la edad, las lesiones y un plantel veterano ponen a prueba al equipo

La relación Curry-Warriors tendría beneficios/ Ezra Shaw / Getty Images via AFP

Stephen Curry está frente a una de las últimas grandes decisiones de su carrera, pero el asunto va mucho más allá de un nuevo contrato. El futuro competitivo de los Golden State Warriors vuelve a girar alrededor del jugador que cambió para siempre la historia de la franquicia.

A sus 38 años, Curry afronta su decimoctava temporada en la NBA y el último año de su actual acuerdo, por el que recibiría cerca de 63 millones de dólares. Desde el 29 de agosto puede negociar una extensión de hasta dos temporadas y aproximadamente 136.7 millones de dólares. La cifra es enorme, aunque también lo es lo que está en juego para Golden State.

El gerente general Mike Dunleavy Jr. ha insistido en que existe confianza en que Curry terminará su carrera con los Warriors. El propio jugador ha expresado en diferentes ocasiones su deseo de permanecer en la única franquicia que ha conocido en la NBA. Por ahora, todo apunta a una continuidad, pero la negociación llega en un momento especialmente delicado.

Un equipo construido alrededor de una última oportunidad

El problema para Golden State es que mantener a Curry no garantiza, por sí solo, regresar a la pelea por el campeonato. El equipo conservó buena parte de su núcleo veterano y no concretó los grandes movimientos que algunos esperaban durante el receso, después de que tampoco prosperara el intento por incorporar a LeBron James.

Draymond Green, Kristaps Porzingis, Al Horford, De’Anthony Melton y Gary Payton II forman parte de una plantilla con experiencia, pero también con interrogantes físicos. Jimmy Butler y Moses Moody vienen de lesiones importantes de rodilla, mientras que varios de los veteranos tuvieron problemas de salud o se perdieron una cantidad considerable de partidos la temporada pasada.

El propio Curry disputó apenas 43 encuentros en la campaña anterior debido a molestias persistentes en la rodilla derecha. Por eso, el desafío de los Warriors no consiste únicamente en tenerlo disponible: necesitan encontrar la manera de administrar su desgaste para que llegue en las mejores condiciones a la parte decisiva del calendario.

Dunleavy reconoció que la construcción del plantel implicó elegir entre talento y disponibilidad. Golden State apostó por el talento, aun aceptando el riesgo de tener jugadores con antecedentes recientes de lesiones. Esa decisión deja una pregunta inevitable: ¿cuánto margen tiene el equipo si sus principales piezas vuelven a perder tiempo?

Curry sigue siendo la pieza que cambia todo

Cuando Curry juega a su mejor nivel, los Warriors siguen teniendo una identidad reconocible. Su capacidad para lanzar desde cualquier zona de la cancha modifica las defensas, abre espacios y genera oportunidades para sus compañeros incluso cuando no toca el balón. Pocos jugadores pueden alterar un partido de esa manera.

Pero la edad cambia las reglas. Golden State ya no puede asumir que Curry estará disponible durante toda la temporada ni pedirle que resuelva cada problema ofensivo. El equipo necesita reducir su carga, rodearlo mejor y encontrar otra fuente de creación que pueda responder cuando las defensas concentren su atención sobre él.

Ahí aparece el verdadero dilema. Una extensión le daría estabilidad a Curry y confirmaría el compromiso mutuo entre la estrella y la franquicia. Al mismo tiempo, el contrato también condicionaría las posibilidades financieras de Golden State. Esperar podría ofrecer mayor flexibilidad en el futuro, pero mantendría abierta una incertidumbre que inevitablemente acompañaría al equipo durante la temporada.

Los Warriors todavía tienen una ventana para competir, especialmente si recuperan a Butler y Moody, Curry permanece saludable y la plantilla responde. La organización también cuenta con activos y selecciones que podrían utilizarse más adelante para reforzar el equipo. Sin embargo, cualquier movimiento deberá ser medido: gastar demasiado por una solución de corto plazo podría complicar los años posteriores.

Por eso, el futuro de los Warriors depende de Stephen Curry, pero no solamente de sus puntos. Depende de cuánto tiempo pueda sostener su nivel, de cómo maneje Golden State sus minutos y de si Dunleavy consigue construir a su alrededor un equipo capaz de competir sin obligarlo a cargar con todo el peso.

Curry representa el presente de los Warriors y, al mismo tiempo, la frontera entre dos eras. Golden State no puede darse el lujo de ignorar la oportunidad que todavía tiene con su máxima estrella, pero tampoco puede esperar indefinidamente a que él sea la respuesta para cada temporada. La decisión contractual será importante; lo verdaderamente decisivo será lo que la franquicia haga después.

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