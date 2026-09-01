Kaleb Johnson tiene una segunda oportunidad en la NFL: por qué los Packers apostaron por él

Tras un año gris en Pittsburgh, Kaleb Johnson desembarca en Green Bay con la misión de llenar el vacío que deja Josh Jacobs

Johnson llega a Packers desde los Steelers | BRYAN M. BENNETT /GETTY IMAGES VIA AFP

La NFL es un carrusel que rara vez perdona, pero de vez en cuando sabe regalar segundas oportunidades. Kaleb Johnson lo comprobó este domingo, cuando pasó de estar en la cuerda floja con los Pittsburgh Steelers a convertirse en la respuesta de emergencia de los Green Bay Packers, que lo adquirieron vía canje justo en pleno cierre de los rosters de 53 jugadores de cara al inicio de la temporada.

La llegada del corredor a Titletown responde a un escenario que nadie en Green Bay quería imaginar. Josh Jacobs, el corredor estrella del equipo, fue enviado a la lista de exención del comisionado luego de ser acusado formalmente de dos delitos menores, uno por agresión y otro por daños criminales a la propiedad, derivados de un presunto incidente ocurrido en mayo con una mujer. Mientras permanezca en esa lista, Jacobs no podrá entrenar ni asistir a los partidos, seguirá cobrando su salario y solo el comisionado Roger Goodell tiene la potestad de definir cuándo sale de ahí.

Sources: The #Packers are trading for #Steelers RB Kaleb Johnson, as the former 3rd-round pick gets a fresh start in Green Bay. pic.twitter.com/jTq8um65nr — Jordan Schultz (@Schultz_Report) August 30, 2026

Ante ese panorama y la necesidad concreta de contar con un corredor que ocupara esa plaza en el roster para la Semana 1, los Packers salieron al mercado sin dudarlo. El elegido fue Johnson, un joven de 23 años recién cumplidos que aterriza en Lambeau Field con hambre de reivindicación y con la misión de demostrar que su historia en la liga apenas está comenzando.

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¿Por qué Pittsburgh dejó ir a Kaleb Johnson?

La franquicia de la Terrible Towel invirtió una selección de tercera ronda del Draft 2025 (pick 83 global) en el jugador de Iowa, esperando que su potencial colegial se tradujera a la NFL. Los números de su año de novato, sin embargo, quedaron muy lejos de lo soñado.

En 10 partidos sumó apenas 69 yardas en 28 acarreos, con un discreto promedio de 2.5 yardas por intento, sin touchdowns y con un acarreo más largo de solo 9 yardas, mientras que por vía aérea aportó una sola recepción de 9 yardas.

Tampoco encontró alivio en los equipos especiales. Johnson arrancó la campaña como devolvedor de patadas, pero un error en un kickoff a comienzos de 2025 le costó perder también esa función. Pittsburgh simplemente dejó de verlo como una pieza a conservar, y así el talento que en Iowa acumuló más de 2,700 yardas y 30 touchdowns en su carrera universitaria quedó esperando un nuevo escenario donde florecer.

Green Bay le abre la puerta de par en par

El escenario que encuentra Johnson en su llegada a los Packers es de los más generosos que podría imaginar un jugador en su situación. Sin Jacobs disponible, el backfield de Matt LaFleur quedó integrado por MarShawn Lloyd, selección de tercera ronda de 2024 que ha batallado con las lesiones, el veterano Chris Brooks y ahora el propio Johnson.

Eso se traduce en algo que no tuvo en Pittsburgh. Minutos reales, acarreos de verdad y la posibilidad de mostrar, semana a semana, si tiene lo necesario para quedarse en la liga, ya que se perfila para repartir el trabajo con Lloyd mientras Jacobs esté fuera.

Green Bay arranca el 2026 con aspiraciones reales de pelear en la NFC, de modo que cada acarreo de Johnson vendrá en partidos que importan, bajo las luces de Lambeau Field y frente a una afición que históricamente abraza a los jugadores que se ganan el puesto a puro esfuerzo. Si el corredor responde cuando le den el balón, su nombre empezará a sonar con fuerza en una de las franquicias más mediáticas de la liga, y esa vitrina no la ofrece cualquier equipo.

Una apuesta barata que puede salir redonda

A cambio de Johnson, los Packers enviaron a Pittsburgh una selección de sexta ronda del Draft 2028. Y hay un detalle que habla bien de la gerencia de Green Bay. El pick entregado es el propio y no el que obtuvieron de Miami en el canje del mariscal Kyle McCord, así que el equipo protege su capital de futuro mientras resuelve su presente.

En la NFL, un pick de sexta ronda a dos años de distancia es un precio casi simbólico por un corredor que hace apenas un año figuraba entre los prospectos más llamativos de su posición.

Si Johnson aprovecha los minutos que la ausencia de Jacobs pone sobre la mesa, los Packers se llevarán una gema a un muy buen precio y él se quedará con lo que todo jugador sueña antes de que el tren de la liga pase de largo. Una segunda oportunidad de verdad.

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