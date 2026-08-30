Juan Gabriel en Estados Unidos: los conciertos que hicieron suyo a El Divo de Juárez

Del Rose Bowl de Pasadena al Universal Amphitheatre de Los Ángeles, estos fueron algunos de los escenarios que ayudaron a convertirlo en un fenómeno de la música.

Juan Gabriel | Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A 10 años de su muerte, la música de Juan Gabriel sigue formando parte de la memoria de los latinos en Estados Unidos.

Cuando El Divo de Juárez llegaba a una ciudad de Estados Unidos, no solamente aparecían sus seguidores. Llegaban familias enteras, jóvenes, abuelos, clubes de fans y mexicanos que encontraban en sus canciones una conexión con el país que habían dejado atrás.

Eso ocurrió una y otra vez, especialmente en California. Y algunos de aquellos conciertos terminaron convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de los latinos en Estados Unidos.

Rose Bowl: 75,000 personas para Juan Gabriel

Si existe una presentación que resume la dimensión que Juan Gabriel alcanzó en Estados Unidos, es la del Rose Bowl de Pasadena, California, en 1993.

Aquel concierto reunió a aproximadamente 75,000 personas, una cifra extraordinaria para un artista latino en aquella época.

El espectáculo no fue un concierto convencional. Juan Gabriel apareció en el escenario elevado desde el centro de la plataforma, vestido con una capa dorada y un traje azul, y ofreció durante aproximadamente dos horas y media un espectáculo acompañado por una gran orquesta y tres grupos de mariachi.

El Los Angeles Times describió aquella noche como una presentación de enorme despliegue y destacó la reacción del público. Pero había algo todavía más importante detrás del concierto. Era un evento benéfico para el orfanato de Chihuahua donde Juan Gabriel había pasado parte de su infancia.

Universal Amphitheatre: cuando Los Ángeles se convirtió en territorio de Juan Gabriel

El Rose Bowl demostró que Juan Gabriel podía llenar un estadio. Pero Los Ángeles ya conocía su poder de convocatoria. Durante los años 90, el Universal Amphitheatre se convirtió en uno de los escenarios importantes para los grandes artistas latinos que visitaban California.

Juan Gabriel llegó a ofrecer varias presentaciones agotadas en el recinto.En aquella época, llegar a ese escenario representaba mucho más que conseguir una fecha en una sala de conciertos. Era una señal de que un artista había conseguido entrar en el corazón del mercado latino de Los Ángeles.

Un artículo de la prensa californiana explicaba precisamente la importancia que tenía para un artista hispano presentarse en el Universal Amphitheatre: era, en palabras de una promotora de radio citada por el periódico, una manera de demostrar que “habías llegado” a Hollywood.

Anaheim: Juan Gabriel convirtió una arena en una fiesta latina

En junio de 1994 llegó otro momento significativo. El Pond of Anaheim, hoy conocido como Honda Center, programó a Juan Gabriel en lo que entonces era descrito como su primera gran apuesta por un espectáculo de música pop dirigido prácticamente por completo al mercado latino del condado de Orange.

La respuesta fue inmediata. El público llegó vestido de todas las formas posibles: jóvenes, parejas, familias con niños, abuelos y adolescentes. Algunos llevaban ropa elegante. Otros llegaron con pantalones de mezclilla y sombreros. No importaba. Todos habían ido a ver a Juan Gabriel.

En aquel entonces se publicó la historia de un club de seguidores que llegó en grupo desde South Gate y preparó la noche escuchando discos del cantante en el estacionamiento.

Para una comunidad que todavía estaba construyendo sus propios espacios culturales en California, aquella noche tenía un significado que iba más allá del entretenimiento.

Una relación que iba más allá de la música

La conexión de Juan Gabriel con Estados Unidos tenía una característica particular. No necesitaba convertirse en una estrella crossover para llenar sus conciertos. Su público estaba ahí. El mexicano que había llegado a California.

La familia que escuchaba sus canciones en casa. La mujer que había aprendido sus letras de memoria. El joven que heredó la música de sus padres. Y los clubes de fans que viajaban para seguirlo.

En 1994, por ejemplo, el Los Angeles Times relató cómo seguidores de Juan Gabriel viajaban a ciudades como Las Vegas, Texas y Tijuana para verlo actuar. Eso explica por qué sus conciertos podían convertirse en reuniones familiares.

Tres horas de Juan Gabriel en Los Ángeles

En octubre de 1994, durante una serie de tres conciertos en el Universal Amphitheatre, Juan Gabriel ofreció una presentación de aproximadamente tres horas.

El espectáculo incluía un coro de nueve integrantes, una orquesta de 20 músicos, pantallas gigantes y una combinación de baladas, cumbia, bolero y mariachi. Incluso con problemas de voz al principio de aquella noche, el cantante terminó entregando una actuación que el periódico describió como poderosa y llena de energía.

Eso era parte de su sello. Juan Gabriel no parecía interesado en salir al escenario para cumplir con un horario. Quería quedarse. Cantar otra canción. Bailar otra vez. Contar otra historia. Y hacer que el público sintiera que la noche todavía no podía terminar.

El artista que hizo sentir a México un poco más cerca

Hay una razón por la que sus conciertos en Estados Unidos siguen siendo recordados. Juan Gabriel entendió algo que otros artistas tardaron más tiempo en comprender: para muchos inmigrantes, la música puede ser una forma de regresar a casa sin tomar un avión.

En sus canciones aparecían el amor, la pérdida, la familia, el abandono, el orgullo y la nostalgia. Pero también aparecía México. Por eso sus conciertos podían convertirse en una especie de territorio compartido.

El Rose Bowl podía estar en Pasadena. El Universal Amphitheatre, en Hollywood. El Pond, en Anaheim. Pero durante unas horas, para miles de personas, aquellos lugares podían sentirse como otra parte de México.

Diez años después, Juan Gabriel sigue llenando otro tipo de escenario

Han pasado diez años desde su muerte. Pero sus canciones no dejaron de sonar. Siguen apareciendo en reuniones familiares, fiestas, restaurantes, estaciones de radio y playlists. Y cada vez que suena una canción, aparece también una imagen. Una familia. Una ciudad. Una época. Un concierto. Quizá por eso sus presentaciones en Estados Unidos siguen teniendo algo especial.

Juan Gabriel no solamente cantaba para quienes habían nacido en México. Cantaba también para quienes habían dejado México atrás y necesitaban, aunque fuera por una noche, volver a sentirse cerca de casa. Esa puede ser la razón más poderosa por la que, diez años después de su muerte, El Divo de Juárez sigue teniendo un lugar reservado en la memoria de Estados Unidos.

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