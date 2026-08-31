Los Angeles Rams han formado una línea defensiva histórica al juntar a Myles Garrett y Aaron Donald

Aaron Donald regresa del retiro y se une a Myles Garrett en Los Angeles Rams para crear una dupla histórica

Rams tiene una defensiva élite | KEVIN TERRELL / GETTY IMAGES VIA AFP



La temporada de la NFL aún no ha iniciado pero Los Angeles Rams pueden decir desde ya que cuentan con una de las duplas defensivas más peligrosas de toda la liga. Una excelente gestión de la gerencia general del equipo ha permitido que puedan contar con dos defensivos que muy probablemente se conviertan en inmortales en Canton, Ohio.

Estamos hablando de Myles Garrett y de Aaron Donald, dos de los mejores defensivos que han pasado por la NFL y que gracias a las gestiones de su gerente, Les Snead ahora vestirán el jersey de los Rams.

Could this be the greatest defensive duo of all time? pic.twitter.com/KXteFqIsCC — NFL (@NFL) August 30, 2026

El regreso de Donald y la llegada de Garrett es un mensaje para el resto de la conferencia que Los Ángeles va por todo. Con Myles Garrett ya en la nómina tras el intercambio con Cleveland, la llegada del tres veces Jugador Defensivo del Año cierra un círculo perfecto.

Esto movimiento hace que la línea defensiva gane tanto en experiencia como en explosividad y poder, lo que supone una muy mala noticia para los quarterbacks rivales que comenzarán a sentir una presión asfixiante. Los Rams no solo suman talento. Suman liderazgo, carácter y una mentalidad ganadora que se contagia. Es el tipo de contrataciones que puede marcar un antes y un después en las aspiraciones del equipo no solo a pelear por el liderato del oeste en la NFC, sino también por llegar al Super Bowl.

Una dupla histórica con números dignos de Hall of Fame

Aaron Donald y Myles Garrett no son dos jugadores más. Son dos fuerzas de la naturaleza que han dominado la línea defensiva durante años. Donald suma 111 sacks, 24 fumbles forzados, fue elegido tres veces Jugador Defensivo del Año, 10 veces Pro Bowler y ocho veces All-Pro.Garrett, por su parte, acumula 125.5 sacks, 23 fumbles forzados, dos reconocimientos como Jugador Defensivo del Año, siete apariciones en el Pro Bowl y cinco selecciones All-Pro.

Juntos representan 236.5 sacks de carrera y cinco premios de Jugador Defensivo del Año. Esa cifra no es solo impresionante. Es aterradora para cualquier línea ofensiva que tenga que enfrentarlos. No hay equipo en la liga que pueda presumir una combinación así en el frente defensivo.

Además, ambos jugadores han demostrado que pueden cambiar partidos por sí solos gracias a sus tackles. Donald es un maestro en romper protecciones desde el interior. Garrett es una pesadilla por la banda con su velocidad y potencia.

La defensiva tendrá que estar a la altura de la ofensiva de Sean McVay

Si bien la defensiva de los Rams proyecta ser una de las mejores esta temporada, no hay que olvidarnos que en el aspecto ofensivo, el equipo dirigido por Sean McVay no tiene nada que envidiarle al resto de la liga.

Recordemos que los Rams cerraron la temporada regular de 2025 como los líderes de la NFL en lo que a yardas por juego se refiere, con 394.6. No obstante, hay que reconocer que esto no fue suficiente para superar a los Seattle Seahawks quienes se impusieron 31-27 en los finales de conferencia de la NFC.

Si los carneros pueden repetir la actuación de la temporada pasada a nivel ofensivo y su nueva dupla defensiva aporta su parte, no es descabellado pensar que el equipo debería poder llegar a enero sin sobresaltos.

¿Cuál será el rival de la semana 1 de los Rams?

Los Angeles Rams tendrán su primera oportunidad de mostrar la nueva potencia defensiva ante un rival de división. Los San Francisco 49ers serán el primer equipo en enfrentar la combinación de Aaron Donald y Myles Garrett en la temporada regular 2026. El partido está programado para el jueves 10 de septiembre a las 8:35 p.m. hora del este. El escenario será el Melbourne Cricket Ground de Australia. Se trata del primer juego de temporada regular de la NFL en suelo australiano.

Los 49ers llegan al encuentro con un roster renovado y la intención de establecer su ritmo ofensivo desde el arranque. Brock Purdy, Christian McCaffrey y Mike Evans encabezan una unidad que busca imponer su juego aéreo y terrestre.

El Melbourne Cricket Ground es uno de los estadios más emblemáticos del deporte mundial. Con capacidad para más de 100.000 espectadores, el recinto será testigo de un duelo que puede marcar el tono de la NFC Oeste. Para los Rams, el objetivo no es solo ganar el primer juego. Se trata de establecer un estándar defensivo desde la primera semana.

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