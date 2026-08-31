Leagues Cup: ¿Por qué las semifinales se juegan en Estados Unidos sin equipos de MLS?

Los cuatro semifinalistas son de Liga MX, pero el torneo mantendrá sus partidos decisivos en territorio estadounidense por razones reglamentarias y comerciales

América busca el título de la Leagues Cup | H. How | Getty Images vía AFP

La Leagues Cup en su edición 2026 llegó a una situación poco habitual: los cuatro equipos de la Liga MX avanzaron a las semifinales después de eliminar a todos los representantes de la MLS, que buscaban romper la hegemonía mexicana pero los partidos decisivos seguirán disputándose en Estados Unidos.

América, Monterrey, León y Toluca buscarán el boleto a la final en sedes estadounidenses, una decisión que no depende de qué clubes hayan sobrevivido en la cancha, sino de cómo está diseñado el torneo.

La pregunta resulta natural para muchos aficionados mexicanos: si ya no queda ningún equipo de Estados Unidos o Canadá, ¿por qué no llevar las semifinales a México? La respuesta está en una combinación de reglamento, contratos, negocio y operación que fue establecida mucho antes de conocer a los cuatro semifinalistas.

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El reglamento mantiene las semifinales en Estados Unidos

La primera razón es sencilla, aunque pueda sorprender a algunos aficionados. El reglamento de la Leagues Cup establece sedes autorizadas para las etapas finales y no contempla cambiar de país dependiendo de la nacionalidad de los equipos clasificados. Es decir, que los cuatro semifinalistas sean mexicanos no activa automáticamente una modificación de la sede.

Durante la edición 2026 sí existieron partidos con localía en México para determinados clubes, pero ese beneficio estuvo limitado a la fase correspondiente y no se extendió a las rondas finales.

Por eso, el 2 de septiembre se disputarán dos semifinales en territorio estadounidense. León enfrentará a Toluca en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a las 7:00 p. m. del centro de México, mientras que América se medirá con Monterrey en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, a las 9:30 p. m.

La organización también determinó que tanto la final como el partido por el tercer lugar, programados para el 6 de septiembre, permanecerán en Estados Unidos.

Pero existe otro elemento que pesa tanto como el reglamento: el dinero.

La afición mexicana en Estados Unidos también juega su partido

La Leagues Cup no es solamente una competencia deportiva. El torneo fue construido también como un producto comercial dirigido al mercado norteamericano, y las sedes elegidas para las semifinales están ubicadas en zonas con una importante presencia de aficionados hispanos. Houston y el área de Los Ángeles son dos mercados especialmente atractivos para los clubes mexicanos.

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Para América, Monterrey, León y Toluca, jugar en estas ciudades significa acercarse a una afición que no necesita viajar hasta México para ver a sus equipos. Además, la operación de los estadios, la venta de boletos y el consumo dentro de los recintos forman parte del modelo económico del torneo.

Cambiar las sedes a México tampoco sería tan sencillo como anunciar otro estadio. La Leagues Cup trabaja con una infraestructura de producción televisiva, seguridad, boletaje y tecnología que ya está desplegada en Estados Unidos. El calendario deja apenas seis días entre los cuartos de final y las semifinales, un margen demasiado reducido para trasladar toda esa operación internacional.

Por eso, aunque la imagen resulte curiosa —cuatro clubes mexicanos disputando las semifinales en Estados Unidos—, la explicación está fuera del terreno de juego. La Leagues Cup fue diseñada para mantener sus rondas finales en territorio estadounidense, independientemente de qué liga domine la competencia.

Y en 2026, esa particularidad quedó especialmente expuesta: la Liga MX eliminó a toda la MLS, pero el escenario de las semifinales no cambió.

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