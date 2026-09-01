Una grave lesión de rodilla pone fin a la temporada de Luis Rengifo con los Padres de San Diego

El infielder venezolano se perderá el resto de la temporada 2026 tras romperse el LCA justo en el año en que se convertiría en agente libre

Rengifo tuvo que ser retirado en carrito | PARKER FREEDMAN / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Padres de San Diego recibieron malas noticias con miras al tramo final de la temporada y es que el infielder venezolano Luis Rengifo se perderá lo que resta de campaña debido a una grave lesión en su rodilla derecha.

La lesión ocurrió el sábado en el Tropicana Field, durante un juego ante los Tampa Bay Rays. En una jugada sin contacto, mientras lanzaba cruzado hacia el plato desde el cuadro, su rodilla cedió y cayó sobre la tierra del infield. Tuvo que ser retirado en carrito médico y, tras estudios de resonancia magnética en San Diego, el diagnóstico fue un desgarro completo del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que requerirá cirugía.

Luis Rengifo injures himself on a throw to home that allows the Rays to tie the game pic.twitter.com/4bx5qr3gAL — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 29, 2026

Este contratiempo deja un vacío importante en el roster del equipo. Rengifo era hasta ahora una pieza clave que no solo aportaba con el bate, donde promediaba .291 desde su llegada en julio, sino que también ofrecía versatilidad defensiva. Ahora, el equipo deberá reacomodar sus piezas mientras el jugador inicia su recuperación, que se estima en unos nueve meses.

La operación y el impacto en el juego del campocorto

La cirugía a la que se someterá Rengifo no es una intervención menor. Para un jugador de cuadro, especialmente uno que depende de la explosividad al fildear, la rodilla es fundamental. El LCA es el estabilizador principal en movimientos de giro, frenada y arranque, acciones que un infielder realiza constantemente. Sin ese ligamento, la confianza para lanzarse por un batazo o hacer un pivote rápido es casi inexistente.

El proceso de rehabilitación será largo y metódico. Aunque no se ha fijado una fecha exacta para la operación, el tiempo estimado de una recuperación completa ronda los 9 meses, hasta casi 1 año. Esto significa que Rengifo podría perderse incluso el inicio de la temporada 2027.

Para un jugador que estaba a punto de convertirse en agente libre al final de esta temporada, la situación es aún más delicada. La falta de actividad y el hecho de haber tenido que pasar por el quirófano podría verse reflejado en su próximo contrato.

El roster de los Padres y los movimientos tras la baja

Con Rengifo fuera, los Padresse vieron obligados a hacer movimientos en el roster. Sung-Mun Song fue llamado desde Triple-A El Paso Chihuahuas para cubrir el hueco en el infield, apenas seis días después de haber sido enviado de vuelta a las menores. El coreano, conocido por su versatilidad para jugar segunda base, campocorto y tercera, se convirtió en la opción natural para rellenar el roster tras la lesión del venezolano.

Song no llega con números brillantes en las mayores. En 62 juegos esta temporada, promedia .192 al bate con un jonrón, 16 carreras impulsadas y 13 bases robadas. Su OPS se queda en .545, una cifra que refleja sus dificultades ofensivas. Aun así, los Padres confían en su capacidad defensiva y en su bajo porcentaje de ponches, algo que lo mantiene como una opción útil en el banco.

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