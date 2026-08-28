Tom Brady pagó una fortuna por este objeto de Fernando Mendoza que podría valer millones en el futuro

Se trata de una pieza única, que lleva la firma del quarterback de los Raiders y podría aumentar su valor si el jugador triunfa en la NFL

Brady está apostando por Mendoza / David Dow /Ethan Miller / Getty Images via AFP

Tom Brady acaba de hacer una apuesta que va mucho más allá del fútbol americano. El legendario quarterback de la NFL pagó una cantidad de dinero que podría cambiarle la vida a cualquier persona para quedarse con un objeto único de Fernando Mendoza, el joven quarterback de Las Vegas Raiders que está llamado a convertirse en una de las grandes figuras del equipo.

Se trata de una tarjeta de novato de Mendoza, una pieza producida únicamente una vez y que lleva su firma, junto con la inscripción “My 1st NFL Auto”, en referencia a su primer autógrafo como jugador de la NFL. Brady no quiso dejar pasar la oportunidad de tenerla en su colección, aunque eso significó desembolsar una suma que hasta ahora no ha sido revelada.

Una tarjeta única que podría disparar su valor

La operación fue confirmada por Chris Costa, socio comercial de Brady, quien explicó que el exquarterback quedó especialmente interesado en la pieza. “Tom básicamente levantó la mano y dijo: ‘Quiero esa tarjeta. Necesito esa tarjeta'”, contó Costa al describir el interés del cinco veces campeón del Super Bowl.

El detalle que hace especial a la tarjeta es su condición 1 de 1. No existe otra igual. Por eso, su valor futuro dependerá en buena medida de lo que ocurra con Mendoza dentro de la NFL. Si el quarterback consigue consolidarse como una estrella, gana premios importantes o lleva a los Raiders a competir por títulos, el precio de este objeto, que podría llegar a ser de colección, aumentaría de manera considerable.

Brady tuvo que negociar durante casi un mes para conseguirla. Primero necesitó localizar al propietario y, después, aceptar sus condiciones para cerrar el acuerdo. Además del dinero, el trato incluyó una camiseta autografiada por el propio Brady y el compromiso de que ambos se reunirán personalmente en el futuro.

Tom Brady just purchased the most expensive Fernando Mendoza card ever! 💰💰



“My first NFL Auto, 1/1. I know how hard he works. He’s got a great family. He’s coming to a great environment for success. … Ended up paying a hefty price for it.”



(🎥 @FanaticsFest, @TomBrady) pic.twitter.com/foC29oqYwU — Jordan Schultz (@Schultz_Report) July 18, 2026

Brady apuesta por el futuro de Mendoza

La adquisición también revela la confianza que Brady tiene en Mendoza. El exquarterback es actualmente propietario minoritario de los Raiders y ha mantenido una presencia cercana al equipo siempre que sus compromisos se lo permiten. Su interés por la tarjeta refleja, al menos, que considera al joven pasador una figura con un futuro especial.

Mendoza, elegido por Las Vegas en la primera selección del Draft de la NFL de 2026, todavía tendrá que esperar para convertirse en titular. Los Raiders contrataron a Kirk Cousins como agente libre en abril y lo designaron como quarterback principal para el comienzo de la temporada, pero el rendimiento del novato durante la pretemporada ya provocó llamados para reconsiderar esa decisión.

El entrenador Klint Kubiak ha destacado la evolución de Mendoza durante el campamento de entrenamiento, aunque la organización todavía no ha definido cuándo tendrá su primera gran oportunidad.

Para Brady, sin embargo, la apuesta parece estar hecha. El legendario quarterback no solo consiguió una pieza que prácticamente ningún otro coleccionista puede tener: también adquirió un recuerdo de los primeros pasos profesionales de un jugador cuyo techo todavía resulta difícil de calcular.

Si Fernando Mendoza termina convirtiéndose en la estrella que los Raiders esperan, aquella tarjeta que hoy costó una “suma de dinero que cambiaría la vida” podría transformarse en una auténtica fortuna. Y Brady, que conoce mejor que nadie el valor de construir una carrera histórica en la NFL, ya tiene en sus manos una de las primeras piezas de esa historia.

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