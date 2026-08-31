Americas Rugby Championship: así fue el tackle a destiempo que destrozó la rodilla de un jugador chileno

Una dura falta sin balón cambió el desarrollo del partido entre Chile XV ante Uruguay XV ocasionó una batalla campal

El chileno sufrió una lesión en los ligamentos de su rodilla derecha | Shutterstock

Una dura entrada a destiempo durante el debut de Chile XV y Uruguay XV en el Americas Rugby Championship 2026 dejó una imagen impactante en el terreno de juego. Una grave lesión de rodilla del pilar Emilio Shea obligó a demorar el partido mientras el jugador era atendido y posteriormente retirado por los equipos médicos.

La lesión llegó al minuto 52 del segundo tiempo. La selección chilena se imponía con una cómoda ventaja 21-12 a un Uruguay que no lograba hacer daño. Durante un ataque chileno Emilio Shea recibió el ovoide y lo pasó hacia un compañero para dar continuidad al ataque. Fue en ese momento, sin balón, que el hooker uruguayo Joaquín Myszka procedió a tacklearlo a la altura de las rodillas impactando en su pierna derecha.

Terrible lesión de jugador chileno…



En el estadio CAP de Talcahuano, Chile, el debut del Americas Rugby Championship entre Chile y Uruguay se desbordó cuando iba 21-12: el hooker uruguayo Joaquín Myszka metió un tackle ilegal y a destiempo a Emilio Shea, que no pudo seguir y,… pic.twitter.com/3yGN3mt397 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 30, 2026

La dura falta ocasionó que Myszka fuese sancionado con una tarjeta roja. Sin embargo, la amonestación terminó desencadenando una pelea campal entre ambas selecciones durante varios minutos, lo que llevó a que el árbitro optara por terminar expulsando a los capitanes de ambas selecciones, Clemente Saavedra (Chile) y Lucas Bianchi (Uruguay).

Qué tan grave es la lesión de Emilio Shea

Las peores sospechas se confirmaron horas después del partido. La Federación de Rugby de Chile informó que Shea sufrió una lesión ligamentaria de alto gradoen la rodilla derecha. Los primeros estudios apuntan a que el pilar sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial, aunque aún faltan estudios de imágenes para establecer el diagnóstico definitivo.

Los primeros cálculos hablanban de una recuperación de entre siete y ocho meses, aunque algunas estimaciones elevan ese plazo hasta un año cuando ambas estructuras se rompen por completo. Eso pone en serio riesgo su presencia con Chile en el Mundial de Rugby 2027, un golpe durísimo para un jugador que venía consolidándose como pieza clave de los Cóndores.

El reporte más reciente detalla que el jugador tendrá un período de recuperación estimado en 12 meses, lo que da a entender que el alcance de la lesión es mayor al que se prevía en las evaluaciones iniciales. Más allá de los plazos, desde Chile lamentan que la lesión de Shea no se produjera en un contacto limpio ni en el fragor de una jugada disputada, sino en una acción que ya no tenía nada que ver con el balón. Es por esto que esperan que el torneo imponga una dura sanción al jugador uruguayo para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Formato del Americas Rugby Championship 2026: equipos participantes

El Americas Rugby Championship 2026 se juega en Chile con un formato de todos contra todos en una única tabla de posiciones. Cuatro selecciones disputan tres partidos cada una en tres sedes: Talcahuano (29 de agosto), Santiago (2 de septiembre) y Valparaíso (6 de septiembre). El equipo que acumule más puntos al final de las tres jornadas se corona campeón.

Equipos participantes y qué significa el XV

Argentina XV

Chile XV

Uruguay XV

Paraguay (único seleccionado absoluto de mayores en el torneo)

El XV en el nombre de cada equipo indica que se trata de una selección de 15 jugadores que no es el equipo absoluto o principal de cada país, sino una segunda línea o equipo de desarrollo pensado para dar minutos a jugadores que están un escalón por debajo de los titulares de Los Pumas, Los Cóndores o Los Teros.

En rugby, el XV también hace referencia al formato clásico del deporte: 15 contra 15 en cancha grande, a diferencia del rugby 7 (siete jugadores por lado). En el contexto del Americas Rugby Championship, el sufijo XV se usa para dejar claro que estos combinados son next-of-XV o segundos seleccionados, con el objetivo de foguear prospectos y ampliar la base de jugadores de alto rendimiento en Sudamérica.

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