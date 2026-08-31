El inning que cambió todo para los Red Sox: de una polémica decisión a cinco carreras

Ceddanne Rafaela quedó en el centro de una jugada revisada por MLB que encendió la polémica y abrió la puerta al desplome de Boston frente a los Yankees

Rafaela protagonizó la polémica / Benjamin B. Braun / Getty Images via AFP

El juego del domingo entre los Red Sox de Boston y los Yankees de Nueva York parecía encaminado a ser otro cerrado duelo entre dos de las rivalidades más intensas de las Grandes Ligas, aunque con ligera ventaja para los visitantes. Después de cuatro entradas sin carreras, una jugada en el quinto inning cambió el ambiente y, poco después, también el marcador.

Con el encuentro 0-0 y José Caballero en primera, Jazz Chisholm Jr. conectó una línea hacia el jardín central. Ceddanne Rafaela se lanzó de cabeza y atrapó la pelota, pero al levantarse y girar el guante, surgió la duda sobre si había asegurado la pelota antes de tocar el suelo.

El umpire de primera base, Edwin Moscoso, determinó que Rafaela no había completado la atrapada. Boston desafió la decisión, pero tras la revisión de video, MLB consideró que no existía evidencia suficiente para cambiar la llamada. La jugada, por lo tanto, se mantuvo.

The umpires ruled this NOT a catch by Ceddanne Rafaela… what? pic.twitter.com/J6X2j4We0o — NESN (@NESN) August 30, 2026

La jugada que desató la polémica

Ahí comenzó el problema para los Red Sox. En lugar de tener dos outs y las bases despejadas, Boston quedó con corredores en primera y segunda y sin outs. El golpe fue inmediato: Alí Sánchez avanzó a los corredores con un toque de sacrificio y Paul Goldschmidt conectó un sencillo que produjo las primeras dos carreras del encuentro.

Los Yankees no aflojaron. Cody Bellinger añadió otro sencillo y Heliot Ramos puso la pelota fuera del parque con un cuadrangular de tres carreras. En cuestión de minutos, lo que parecía un partido dominado por los lanzadores se convirtió en un rally de cinco carreras para Nueva York.

Para Rafaela, la decisión fue especialmente difícil de digerir. El jardinero curazoleño aseguró después del partido que sabía que había atrapado la pelota y reconoció que la jugada lo dejó muy molesto, sobre todo porque sentía que podía haber ayudado a Ranger Suárez a salir del problema.

“Yo sé que la agarré”, explicó Rafaela tras el encuentro. También admitió que la jugada pudo cambiar por completo el desarrollo del partido. Su reacción llamó la atención porque no suele ser un jugador que proteste demasiado las decisiones arbitrales.

Ceddanne Rafaela on the play in the 5th



"I know when a ball drops and a ball doesn't drop. I know I made the catch.



🤝 presented by @WBMasonCo pic.twitter.com/FyRtaRoVBz — NESN (@NESN) August 30, 2026

Boston no pudo recuperarse

Suárez tampoco pudo escapar del complicado episodio. El venezolano permitió seis carreras, nueve hits, dos boletos y ponchó a dos bateadores en 5.1 entradas. Fue la primera vez en la temporada que recibió seis anotaciones, una muestra de cómo el partido se le salió de control después de este polémico momento.

Fue así como los Red Sox no pudieron recuperarse. El relevo terminó de hundir a a la novena de Boston y los Yankees ampliaron todavía más la ventaja hasta imponerse 16-1 en su casa, con un demoledor ataque de nueve carreras en la novena entrada.

Te puede interesar: