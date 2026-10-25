Netflix: películas y series que dejarán la plataforma en noviembre de 2026

Se van películas como Black Adam, Jumanji y Speed, además de series como The Resident y The End of the F*ing World

La lista combina películas de distintas épocas y géneros | Claro Sports

Noviembre traerá cambios al catálogo de Netflix en Estados Unidos, con la salida anunciada de películas de acción, comedias, thrillers y varias series que los suscriptores todavía pueden ver durante los últimos días de octubre. Entre los títulos destacados están Black Adam, Jumanji, Speed, The Lost City y The Resident.

La primera fecha importante es el 1 de noviembre, cuando está prevista la salida de 17 películas y series incluidas en el anuncio oficial de la plataforma. Durante el resto del mes también dejarán el catálogo producciones como The End of the F**ing World*, The Big C y Gilmore Girls: A Year in the Life.

Netflix publicó el 22 de octubre su lista de títulos que dejarán el catálogo estadounidense durante noviembre. Las fechas corresponden a Estados Unidos y pueden variar en otros países. Esta guía reúne los títulos y las fechas incluidos en el anuncio oficial de la plataforma.

¿Qué películas y series dejarán Netflix el 1 de noviembre?

El primer día del mes concentra buena parte de las salidas anunciadas. Estos son los títulos que Netflix incluye para esa fecha:

13 Going on 30 (2004): comedia protagonizada por Jennifer Garner sobre una adolescente que despierta convertida en una mujer de 30 años.

(2004): comedia protagonizada por Jennifer Garner sobre una adolescente que despierta convertida en una mujer de 30 años. 42 (2013): película biográfica sobre Jackie Robinson y su llegada a las Grandes Ligas de Béisbol en una época marcada por la segregación racial.

(2013): película biográfica sobre Jackie Robinson y su llegada a las Grandes Ligas de Béisbol en una época marcada por la segregación racial. American Sniper (2014): drama bélico protagonizado por Bradley Cooper.

(2014): drama bélico protagonizado por Bradley Cooper. Black Adam (2022): película de superhéroes protagonizada por Dwayne Johnson.

(2022): película de superhéroes protagonizada por Dwayne Johnson. Broadchurch (2013): las tres temporadas del drama policial británico sobre una investigación criminal que altera la vida de una pequeña comunidad.

(2013): las tres temporadas del drama policial británico sobre una investigación criminal que altera la vida de una pequeña comunidad. Catch and Release (2006): comedia dramática sobre una mujer que descubre aspectos inesperados de la vida de su prometido después de su muerte.

(2006): comedia dramática sobre una mujer que descubre aspectos inesperados de la vida de su prometido después de su muerte. Eat Pray Love (2010): adaptación protagonizada por Julia Roberts.

(2010): adaptación protagonizada por Julia Roberts. Fast Five (2011): quinta entrega de la franquicia Fast & Furious.

(2011): quinta entrega de la franquicia Fast & Furious. Hitch (2005): comedia romántica protagonizada por Will Smith.

(2005): comedia romántica protagonizada por Will Smith. Jumanji (1995): aventura fantástica protagonizada por Robin Williams.

(1995): aventura fantástica protagonizada por Robin Williams. Nightcrawler (2014): thriller protagonizado por Jake Gyllenhaal.

(2014): thriller protagonizado por Jake Gyllenhaal. Pompeii (2014): película de acción ambientada en los días previos a la erupción del Vesubio.

(2014): película de acción ambientada en los días previos a la erupción del Vesubio. Speed (1994): película de acción protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock.

(1994): película de acción protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock. Speed 2: Cruise Control (1997): secuela de la película de acción.

(1997): secuela de la película de acción. Starship Troopers (1997): película de ciencia ficción sobre una guerra contra una especie extraterrestre.

(1997): película de ciencia ficción sobre una guerra contra una especie extraterrestre. Steel Magnolias (1989): drama protagonizado por Sally Field, Dolly Parton y Julia Roberts.

(1989): drama protagonizado por Sally Field, Dolly Parton y Julia Roberts. Under the Skin (2013): thriller de ciencia ficción protagonizado por Scarlett Johansson.

La lista combina películas de distintas épocas y géneros con una serie completa. Para quienes quieran aprovechar los últimos días de octubre, el 1 de noviembre es la fecha más próxima que conviene tener en cuenta.

¿Qué títulos dejarán Netflix durante el resto de noviembre?

Después del primer día del mes, las salidas anunciadas se distribuyen en varias fechas. Entre ellas hay películas recientes, clásicos del cine y series con varias temporadas.

5 de noviembre: The End of the F***ing World

The End of the F*ing World** dejará la plataforma el 5 de noviembre. Sus dos temporadas siguen a dos adolescentes que emprenden un viaje marcado por decisiones extremas y situaciones inesperadas. La serie combina humor negro y drama, y está basada en una novela gráfica.

6 de noviembre: Safe Haven

El 6 de noviembre está prevista la salida de Safe Haven (2013), película romántica protagonizada por Julianne Hough y Josh Duhamel. La historia sigue a una mujer que intenta comenzar una nueva vida mientras guarda secretos sobre su pasado.

9 de noviembre: The Lost City

The Lost City (2022) tiene prevista su salida el 9 de noviembre. La comedia de aventuras está protagonizada por Sandra Bullock, Channing Tatum y Daniel Radcliffe.

La historia sigue a una escritora de novelas románticas que termina involucrada en una búsqueda de un tesoro en la selva después de ser secuestrada por un millonario excéntrico.

14 de noviembre: The Big C

El 14 de noviembre está prevista la salida de The Big C, serie protagonizada por Laura Linney. Netflix incluye sus cuatro temporadas en el anuncio.

La historia sigue a Cathy Jamison, una profesora que reorganiza su vida después de recibir un diagnóstico de cáncer. La producción aborda las relaciones familiares, las decisiones personales y la manera en que la protagonista enfrenta el cambio en sus circunstancias.

15 de noviembre: The Girl with the Dragon Tattoo y The Shallows

Dos películas aparecen entre las salidas previstas para el 15 de noviembre:

The Girl with the Dragon Tattoo (2011): thriller dirigido por David Fincher y protagonizado por Rooney Mara y Daniel Craig. La historia sigue a una investigadora y a un periodista que indagan en un caso relacionado con una familia poderosa.

(2011): thriller dirigido por David Fincher y protagonizado por Rooney Mara y Daniel Craig. La historia sigue a una investigadora y a un periodista que indagan en un caso relacionado con una familia poderosa. The Shallows (2016): película de supervivencia protagonizada por Blake Lively, quien interpreta a una surfista atrapada cerca de la costa mientras un tiburón la acecha.

19 de noviembre: Saw X y True Romance

El catálogo tiene previstas otras dos salidas para el 19 de noviembre:

Saw X (2023): décima película de la franquicia de terror, centrada en John Kramer y una operación que termina convirtiéndose en una trampa mortal.

(2023): décima película de la franquicia de terror, centrada en John Kramer y una operación que termina convirtiéndose en una trampa mortal. True Romance (1993): película dirigida por Tony Scott y escrita por Quentin Tarantino, que combina romance, crimen y acción.

20 de noviembre: The Resident

The Resident dejará Netflix el 20 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial. La salida comprende sus seis temporadas.

El drama médico se desarrolla en un hospital de Atlanta y presenta los conflictos profesionales y personales de médicos, residentes y otros integrantes del equipo sanitario. La serie está protagonizada por Matt Czuchry y cuenta con un reparto que incluye a Emily VanCamp y Manish Dayal.

25 de noviembre: Gilmore Girls: A Year in the Life

La última fecha destacada del calendario oficial es el 25 de noviembre, cuando está prevista la salida de Gilmore Girls: A Year in the Life.

La miniserie retoma la historia de Lorelai, Rory y Emily Gilmore casi una década después del final de la producción original. Sus cuatro episodios recorren distintas etapas de cambio en la vida de las protagonistas.

¿Qué títulos conviene ver antes de noviembre?

Para quienes quieran aprovechar los últimos días de octubre, las salidas anunciadas para el 1 de noviembre son las más próximas. Entre ellas figuran Black Adam, Jumanji, Speed, American Sniper y 13 Going on 30.

Durante las semanas siguientes, las fechas de The End of the F**ing World*, The Lost City, The Big C y The Resident ofrecen referencias para organizar las películas y series pendientes.

La lista corresponde al catálogo de Netflix en Estados Unidos y recoge los títulos incluidos en el anuncio oficial publicado el 22 de octubre. La plataforma puede actualizar la información y la disponibilidad puede variar según la región.

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