“Es una completa mentira”: Adrián Sánchez, DT mexicano de FAS, desmiente el reporte arbitral que lo suspendió

Adrián Sánchez desmintió el acta del juego entre FAS vs Platense y rechazó los dos partidos de suspensión que recibió

Adrián Sánchez asegura que el informe arbitral está errado | Shutterstock

El entrenador mexicano Adrián Sánchez, técnico del FAS de El Salvador, rechazó el informe arbitral que sustentó su suspensión de dos partidos tras la expulsión ante Platense. El estratega aseguró que el documento le atribuye expresiones ofensivas que nunca pronunció y resumió su inconformidad con una declaración directa. “Mi suspensión se basa en una completa mentira”.

A la afición y opinión pública: pic.twitter.com/UbBshbSDQ2 — Adrián Sánchez (@adriansanchez32) October 22, 2026

Sánchez explicó que su comentario fue muy distinto al que aparece en el acta oficial. Según su versión, solo dijo “Ya va a empezar con su show” y después guardó silencio. El reporte, en cambio, recoge una frase más extensa, con una grosería y un reclamo sobre el protagonismo de los árbitros durante el encuentro.

La sanción también incluye una multa de $250 dólares y afecta la presencia del mexicano en el banquillo para dos compromisos del conjunto santaneco. El castigo abarca los partidos contra Isidro Metapán y Águila, este último correspondiente al clásico nacional del fútbol salvadoreño.

Adrián Sánchez se pronuncia tras la sanción

El técnico de FAS hizo público su desacuerdo a través de sus redes sociales. En su publicación, negó que las palabras del informe correspondan a su intervención durante el partido y cuestionó la justificación de la tarjeta roja.

“Eso jamás salió de mi boca. Lo único que realmente expresé fue ‘Ya va a empezar con su show’, y después guardé total silencio”, sostuvo el entrenador mexicano. Su reclamo apunta al contenido del documento que las autoridades disciplinarias tomaron en cuenta para imponer el castigo.

De acuerdo con la versión del reporte que Sánchez reprodujo, el acta le atribuye la expresión “A la puta, dile que no se esté robando el show, ya comienzan a robarse el show otra vez”. El entrenador rechazó tanto la grosería como el resto de esa frase.

La diferencia entre ambas expresiones constituye el centro de su denuncia. Sánchez reconoce que hizo un comentario sobre el ‘show’, pero niega los insultos que recoge el informe. “No me quedaré callado ante estas falsedades y rechazo por completo este castigo injusto”, añadió. Esa valoración corresponde al técnico, quien sostiene que el documento no refleja lo que ocurrió.

¿En qué partido expulsaron al técnico mexicano de FAS?

La expulsión ocurrió durante el encuentro entre FAS y Platense de Zacatecoluca, correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de El Salvador. La controversia surgió por los reclamos hacia el equipo arbitral durante ese compromiso.

El árbitro central del encuentro fue Ismael Cornejo, mientras que Jaime Herrera desempeñó la función de cuarto árbitro. El partido también dejó consecuencias disciplinarias para otros integrantes de FAS, entre ellos el portero Kevin Carabantes y el defensor Rudy Clavel.

Tras el encuentro, el informe arbitral detalló las expulsiones de Sánchez y Carabantes e incluyó las expresiones que los oficiales les atribuyeron. La protesta pública del entrenador llegó después de que las autoridades definieran la sanción.

¿Cuántos partidos de sanción recibió Adrián Sánchez?

Las autoridades disciplinarias de la Federación Salvadoreña de Fútbol impusieron a Adrián Sánchez dos partidos de suspensión y una multa de 250 dólares. El castigo contempla su ausencia ante Isidro Metapán y Águila, en compromisos correspondientes a las fechas 13 y 17 de la fase regular.

Al momento de su pronunciamiento, el entrenador ya había cumplido el primer encuentro de suspensión. Por ello, todavía debía completar el segundo partido fuera del banquillo en la visita de FAS a Águila, prevista para el sábado en San Miguel.

La denuncia del mexicano expresa su rechazo al fundamento del castigo. Las informaciones sobre su publicación mantienen los dos encuentros de suspensión y no señalan una reducción de la sanción tras su reclamo.

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¿Qué otras bajas tendrá FAS contra Águila?

FAS también afrontará el clásico sin Kevin Carabantes. El guardameta recibió dos partidos de suspensión y una multa de 250 dólares tras su expulsión contra Platense. Al igual que Sánchez, ya cumplió el primer encuentro de castigo y debe completar el segundo ante Águila.

Rudy Clavel recibió una sanción menor. Las autoridades le impusieron un partido de suspensión por su tarjeta roja directa, por lo que el defensor sí podrá participar en el clásico después de cumplir ese compromiso de castigo. Así, las ausencias disciplinarias para el duelo en San Miguel afectan al entrenador mexicano y a su portero.

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