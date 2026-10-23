Salomón Rondón va por el título de goleo de la Liga MX: qué necesita para cerrar fuerte el torneo

El delantero venezolano afronta la recta final del Apertura 2026 con varios desafíos: mantener su ventaja, superar a sus perseguidores y acercarse a una marca histórica

Rondón está en búsqueda de dos récords en la Liga MX / Carl de Souza / AFP

Salomón Rondón está cada vez más cerca de conquistar su segundo título de goleo en la Liga MX. El delantero del Pachuca lidera la clasificación individual del Apertura 2026 con 13 anotaciones, una ventaja que lo coloca como el principal candidato al reconocimiento cuando restan cuatro jornadas de la fase regular. Sin embargo, el venezolano todavía necesita sostener su ritmo para convertir esa diferencia en un nuevo logro.

La pelea no está resuelta. Juninho Vieira, de Pumas, ocupa el segundo lugar con ocho goles, mientras que Henry Martín, del América; Juan Brunetta, de Tigres, y Julián Carranza, del Necaxa, suman siete cada uno. Aunque la distancia favorece al atacante de los Tuzos, sus rivales todavía tienen margen para acercarse en el cierre del campeonato.

¿Qué necesita Salomón Rondón para ganar el título de goleo?

La principal tarea de Rondón es terminar la fase regular con más goles que cualquier otro futbolista. No existe una cifra definitiva que garantice el campeonato, pues el resultado dependerá también de la producción de sus perseguidores. Cada anotación adicional aumentaría la presión sobre quienes intentan arrebatarle el primer puesto.

Juninho es su rival más cercano. Si el brasileño no aumenta su cuenta, Rondón podría mantenerse como líder incluso sin volver a marcar. Si ambos terminan empatados, ambos recibirían dicho reconocimiento.

Los números dan una idea clara del margen que tiene el jugador de Pachuca. Si Rondón conserva sus 13 goles, Juninho necesitaría cinco anotaciones para igualarlo y seis para superarlo. En cambio, si el venezolano llega a 15 tantos, el atacante de Pumas tendría que marcar siete para empatar y ocho para rebasarlo.

América, una prueba clave para el delantero venezolano

El próximo desafío de Pachuca será ante América, el domingo 25 de octubre, como visitante, en la Jornada 14 del Apertura 2026. Las Águilas llegan como líderes de la clasificación general con 27 puntos y un partido pendiente, por lo que representan una prueba exigente tanto para el equipo hidalguense como para su máximo goleador.

Rondón llega a este compromiso después de quedarse sin marcar en la derrota por 1-2 ante Cruz Azul. El venezolano tuvo oportunidades para ampliar su cuenta, pero el portero Andrés Gudiño evitó una de sus anotaciones y otra acción terminó invalidada por fuera de juego. Aunque no pudo celebrar, su presencia en el área dejó claro que sigue siendo una amenaza para las defensas rivales.

El entrenador Benjamín Mora confía en que el equipo contribuya a la conquista individual de su delantero. “Va en el camino correcto para poder llevarse el campeonato de goleo, ojalá lo podamos ayudar en los próximos partidos para que lo logre”, expresó el técnico.

Un segundo título y un récord venezolano en juego

El atacante busca repetir el campeonato de goleo que consiguió en el Clausura 2024, cuando terminó con ocho anotaciones. Su producción actual ya supera aquella cifra, una señal de la importancia que ha adquirido en el esquema ofensivo de los Tuzos durante el Apertura 2026 a sus 37 años. Ahora, el reto consiste en mantener ese rendimiento hasta el final.

Además del reconocimiento individual, Rondón tiene otra marca en la mira. El atacante acumula 43 goles en la primera división mexicana y está a uno de igualar los 44 tantos de Giancarlo Maldonado, otro referente venezolano en el fútbol del país. Dos anotaciones más le permitirían superar ese registro.

Con cuatro jornadas por disputar, Salomón Rondón tiene argumentos para ilusionarse con un cierre memorable. La ventaja en la tabla de goleo, el posible segundo campeonato individual y la oportunidad de establecer una nueva referencia para los futbolistas venezolanos convierten cada partido en una ocasión decisiva.

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