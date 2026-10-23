LAFC vs LA Galaxy: guía de movilidad, accesos y transporte para sobrevivir al ‘Tráfico’

El derbi angelino del domingo promete movilizar a miles de aficionados. Estas son las opciones para llegar al estadio sin contratiempos

LAFC recibe al LA Galaxy en ‘El Tráfico’ | C. Bowlin | Getty Images vía AFP

El partido entre LAFC y LA Galaxy, conocido como El Tráfico, no solo enfrenta a dos de los equipos más populares de Los Ángeles: también pone a prueba la movilidad de una ciudad acostumbrada a los congestionamientos.

Para los aficionados que acudirán al BMO Stadium el domingo 25 de octubre de 2026 para ser testigos en caso de que Son Heung-min rompa el récord de Carlos Vela, planificar el traslado con anticipación puede marcar la diferencia entre disfrutar el ambiente previo al fútbol o pasar buena parte de la tarde atrapados en el automóvil.

La recomendación principal para quienes quieran ver en acción a Hirving Lozano y compañía con el Galaxy, es utilizar el transporte público siempre que sea posible.

El estadio se encuentra en Exposition Park, una zona concurrida donde las autopistas I-110 e I-10 pueden registrar una circulación especialmente complicada durante eventos de gran convocatoria. Si decides conducir, reserva estacionamiento antes de salir y contempla tiempo adicional para caminar hasta las entradas.

La ciudad colapsada: rutas alternas y horarios para llegar a tiempo

La primera decisión importante es calcular el tiempo de traslado, no solo la distancia. Aunque el recorrido parezca corto en el mapa, el tráfico alrededor del estadio puede cambiar considerablemente según la hora y las condiciones de las vías.

Si viajas en automóvil desde el norte o el sur por la I-110, las salidas hacia Exposition Boulevard, Martin Luther King Jr. Boulevard o la calle 37 pueden servir como referencias para acercarte a la zona. Sin embargo, conviene revisar el estado de las rutas antes de partir y seguir las indicaciones oficiales de circulación.

La recomendación es llegar al menos dos horas antes del inicio del partido. Ese margen permite afrontar posibles retrasos, encontrar el acceso correcto y disfrutar del ambiente previo sin entrar con prisas.

El estacionamiento merece atención especial. Los espacios en Exposition Park son limitados y las estructuras cercanas pueden llenarse rápidamente. Las tarifas en estacionamientos del área suelen oscilar entre 15 y 30 dólares, dependiendo de la ubicación. Reservar con anticipación mediante los canales oficiales del club o plataformas asociadas puede evitar vueltas innecesarias.

Metro y viajes compartidos: alternativas para evitar el tráfico

Para muchos aficionados, el Metro será la alternativa más práctica. La estación Expo Park/USC, de la Línea E, permite llegar a poca distancia del BMO Stadium; desde allí, el recorrido a pie es de aproximadamente diez minutos. Otra opción indicada en la guía es la estación 37th St/USC, de la Línea J.

El costo de referencia del viaje en Metro es de 1.75 dólares por trayecto, aunque conviene comprobar el servicio vigentes antes de salir. También puedes considerar la modalidad Park & Ride: dejar el automóvil en una estación periférica y continuar en transporte público, evitando así buena parte de la congestión cercana al recinto.

¿Prefieres Uber, Lyft u otro servicio de transporte compartido? No solicites el vehículo directamente frente al estadio. La zona señalada para recogidas y descensos está cerca de la esquina noreste de Exposition Boulevard y Figueroa Street, en el área del DC-8 Loop/Green Lot. Confirma la ubicación indicada por la aplicación al terminar el partido, porque las restricciones pueden variar.

Quienes vivan cerca también pueden valorar la bicicleta. El recinto dispone de espacios para estacionarlas y hay estaciones de Metro Bike Share en los alrededores.

Seguridad, accesos y recomendaciones antes del silbatazo

La preparación no termina al llegar. Descarga los boletos digitales en tu teléfono antes de salir, ya que la conexión celular puede saturarse cuando miles de personas se concentran en la misma zona. Revisa también las instrucciones de acceso del estadio y las políticas de objetos permitidos.

Hay que recordar que solo se aceptan bolsas transparentes de vinilo o PVC de hasta 12×6×12 pulgadas. Asimismo, los pagos dentro de las instalaciones son sin efectivo, por lo que conviene llevar una tarjeta bancaria o tener lista una billetera digital.

Si piensas reunirte con amigos antes del encuentro, acuerden un punto de encuentro fuera de las zonas de mayor congestión y definan cómo regresarán después del partido. Al terminar, la demanda de transporte puede aumentar y los precios de los viajes compartidos pueden subir.

El mejor plan para vivir El Tráfico comienza antes de que ruede el balón: revisar rutas, reservar estacionamiento si hace falta y elegir un transporte que reduzca los imprevistos. Así podrás concentrarte en la rivalidad entre LAFC y LA Galaxy, en lugar de hacerlo en el tráfico de Los Ángeles.

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