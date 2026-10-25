Barcelona vs. Real Madrid: dónde ver El Clásico en Estados Unidos

El Clásico de LaLiga que llegará a la televisión abierta estadounidense. También podrá verse con opciones en inglés y español

Lamine Yamal y el Barcelona se preparan para El Clásico | Lluis GENE / AFP

El enfrentamiento entre FC Barcelona y Real Madrid se transmitirá este domingo 25 de octubre por televisión abierta en Estados Unidos, una nueva ventana de distribución para uno de los partidos más reconocidos del fútbol internacional. El encuentro comenzará a las 4:00 p. m., tiempo del Este, y también estará disponible en ESPN+ y ESPN Deportes.

La cobertura previa arrancará una hora antes en ABC. Para quienes prefieren la narración en español, ESPN Deportes ofrecerá su propia programación desde las 3:30 p. m. ET. ESPN+ contará con el partido en inglés y español, mientras que los suscriptores de ESPN Unlimited podrán acceder mediante la aplicación de ESPN.

La novedad corresponde a la transmisión de un partido de LaLiga en ABC, no al debut de cualquier enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la televisión abierta estadounidense. En enero de 2023, la final de la Supercopa de España entre ambos clubes ya se había emitido por esa cadena. El encuentro de este domingo abre una nueva ventana para la competición liguera en la televisión generalista de Estados Unidos.

¿A qué hora es Barcelona vs. Real Madrid en Estados Unidos?

El Clásico corresponde a la décima jornada de LaLiga 2026-2027 y se disputará en el Spotify Camp Nou de Barcelona. Estos son los horarios de inicio para las principales zonas de Estados Unidos:

Este (ET): 4:00 p. m.

4:00 p. m. Centro (CT): 3:00 p. m.

3:00 p. m. Montaña (MT): 2:00 p. m.

2:00 p. m. Pacífico (PT): 1:00 p. m.

La cobertura previa comenzará a las 3:00 p. m. ET por ABC. En ESPN Deportes, la programación previa en español arrancará a las 3:30 p. m. ET.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Estados Unidos?

Los aficionados tendrán alternativas de televisión y streaming, con opciones en inglés y español.

En inglés: ABC transmitirá el partido por televisión abierta. También estará disponible en ESPN+.

En español: ESPN Deportes ofrecerá la transmisión en español. ESPN+ también contará con esta opción.

Los suscriptores del plan ESPN Unlimited podrán acceder al encuentro a través de la aplicación de ESPN. La disponibilidad dependerá del servicio y del paquete contratado.

La diferencia práctica es que la señal de televisión abierta permite seguir el partido sin necesitar necesariamente una suscripción de streaming, siempre que el espectador pueda recibir ABC en su mercado. ESPN+ y ESPN Deportes son alternativas para quienes utilizan plataformas y canales deportivos de paga.

¿Qué cambia con la transmisión de El Clásico por televisión abierta?

La emisión forma parte de la expansión de LaLiga en los canales lineales de ESPN durante la temporada 2026-2027. Según la información publicada por la compañía, al menos 20 partidos de la competición se emitirán a través de ABC, ESPN y ESPN2, mientras que los 380 encuentros de la temporada estarán disponibles en ESPN+.

La televisión abierta ofrece una vía de acceso diferente a las plataformas digitales. En lugar de depender exclusivamente de una suscripción específica, los espectadores que reciben ABC pueden encontrar el encuentro dentro de la programación habitual de la cadena.

El contexto estadounidense también importa. El fútbol internacional compite por la atención de una audiencia que sigue otras ligas y deportes, incluida la NFL durante los domingos. La emisión de El Clásico en una cadena generalista amplía su exposición potencial, aunque el alcance real solo podrá evaluarse cuando se conozcan los datos de audiencia posteriores a la transmisión.

El cambio no significa que ABC sustituya a las otras opciones. El partido seguirá disponible en ESPN+ y ESPN Deportes, por lo que los espectadores podrán elegir la plataforma y el idioma que prefieran.

Barcelona y Real Madrid, frente a frente en LaLiga

El partido reunirá a varias de las figuras más reconocidas del fútbol actual. Por el Barcelona destacan Lamine Yamal, Pedri y Raphinha; el Real Madrid cuenta con nombres como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Vinícius Júnior no podrá formar parte del cuadro titular por estar suspendido.

Además del peso histórico de la rivalidad, el resultado puede influir en la lucha por los primeros puestos de LaLiga. El encuentro corresponde a la décima jornada de la temporada 2026-2027 y representa el primer enfrentamiento liguero entre ambos clubes en esta campaña.

La transmisión en inglés estará a cargo de Ian Darke y Steve McManaman, con Sid Lowe como reportero desde el estadio. En español, Fernando Palomo y Eduardo Biscayart encabezarán la narración y los comentarios, con Martín Ainstein y Moisés Llorens como reporteros.

Resumen: horario y canales de El Clásico

Barcelona vs. Real Madrid

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.

Spotify Camp Nou, Barcelona. Inicio: 4:00 p. m. ET, 3:00 p. m. CT, 2:00 p. m. MT y 1:00 p. m. PT.

4:00 p. m. ET, 3:00 p. m. CT, 2:00 p. m. MT y 1:00 p. m. PT. Televisión en inglés: ABC.

ABC. Streaming en inglés y español: ESPN+.

ESPN+. Televisión en español: ESPN Deportes.

ESPN Deportes. Aplicación de ESPN: disponible para suscriptores de ESPN Unlimited.

El Clásico de este domingo tendrá una nueva ventana de distribución en la televisión abierta estadounidense, sin dejar de estar disponible en las plataformas deportivas habituales. Para los aficionados, la elección dependerá del idioma y de los servicios a los que tengan acceso; para LaLiga, representa otra oportunidad de llegar a espectadores que no siguen habitualmente la competencia por streaming.

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