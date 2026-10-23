Ryan Garcia: Mayweather o Teófimo López, la decisión que puede marcar su futuro

El campeón wélter del CMB analiza dos escenarios con distinto alcance deportivo: un choque con Floyd Mayweather y una posible unificación ante Teófimo López

Cualquiera de los dos combates le darán a Garcia un gran foco / Claro Sports

Ryan Garcia está ante una decisión que puede definir el rumbo de su carrera profesional, y no necesariamente está pensando en enfrentar a Isaac ‘ Pitbull’ Cruz. De un lado aparece Floyd Mayweather, una leyenda del boxeo cuyo invicto convertiría el enfrentamiento en un acontecimiento mediático. Del otro está Teófimo López, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), con quien podría disputar una pelea que reúna dos cinturones del peso wélter.

Aunque ambos combates despiertan expectativas, ninguno cuenta con un anuncio oficial. Garcia sostiene que llegó a un acuerdo con Mayweather, mientras que los reportes sobre López apuntan a negociaciones avanzadas para el primer trimestre de 2027.

Mayweather, una apuesta de enorme repercusión

El nombre de Floyd Mayweather volvió al centro de la conversación después de que Garcia asegurara en su cuenta de X que había pactado un combate profesional contra el excampeón estadounidense. La propuesta contempla disputar el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el límite de las 147 libras.

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El atractivo resulta evidente. Mayweather construyó un récord profesional de 50 victorias y ninguna derrota antes de retirarse de la competición profesional. Enfrentarlo colocaría a Garcia ante uno de los nombres más reconocidos de la historia reciente del boxeo y abriría una oportunidad comercial de gran alcance.

Sin embargo, las declaraciones del californiano no bastan para dar por cerrado el acuerdo. Mayweather no ha confirmado públicamente la pelea, ya que no ha habido, por ahora, una negociación para concretar el combate.

También queda por aclarar la viabilidad deportiva del proyecto. No se ha comunicado públicamente una autorización del CMB para que Mayweather dispute el cinturón. Por ahora, el enfrentamiento representa una posibilidad impulsada por Garcia y no una pelea oficialmente confirmada.

Teófimo López, el camino hacia una posible unificación

La alternativa de Teófimo López presenta otro tipo de atractivo. En lugar de apostar por el peso histórico de una leyenda, Garcia podría medirse con un campeón vigente en un combate que tendría consecuencias directas para la división wélter.

El periodista Mike Coppinger informó que los equipos de ambos boxeadores mantenían conversaciones avanzadas para enfrentarse durante el primer trimestre de 2027. Antes, Chris Mannix había mencionado febrero como una fecha posible y al Madison Square Garden de Nueva York como uno de los escenarios considerados. Pero, de momento, ninguno de esos detalles constituye una confirmación oficial.

Sobre el papel, el enfrentamiento permitiría poner frente a frente el cinturón del CMB de Garcia y el campeonato de la AMB de López. El neoyorquino de raíces hondureñas conquistó este último ante Rolando ‘Rolly’ Romero en agosto, lo que abrió la posibilidad de una pelea con dos títulos en juego.

Sin embargo, existe un obstáculo reglamentario. La AMB ordenó a López defender su campeonato contra el retador obligatorio Jack Catterall, mientras que el equipo del boxeador presentó una apelación para intentar abrir paso al combate con Garcia. La resolución de ese trámite puede determinar las condiciones de una eventual negociación.

Si López conserva el cinturón y recibe autorización para enfrentar a García, ambos podrían disputar una unificación. Si debe dejar vacante el título para aceptar el combate, el duelo mantendría su atractivo, aunque ya no reuniría los dos campeonatos. Por eso, hablar de una unificación asegurada sería prematuro.

Ryan Garcia debe definir qué busca en su próximo combate

Garcia llega a este momento después de conquistar el título del CMB ante Mario Barrios en febrero de 2026 y defenderlo con una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto frente a Conor Benn en septiembre. Esos resultados colocaron al mexicoamericano en una posición relevante dentro de la categoría, pero su próximo rival sigue sin definirse oficialmente.

En definitiva, Mayweather ofrece una confrontación marcada por el prestigio, la atención mediática y el desafío de medirse con un boxeador que terminó su carrera profesional invicto. López, en cambio, representa la posibilidad de competir por dos campeonatos y avanzar en la disputa por el control de la división.

De momento, ambos escenarios quedan en la mera especulación. Hasta que todos los obstáculos mencionados desaparezcan, el futuro del campeón wélter seguirá abierto.

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