Steelers vs. Saints en París: horario y dónde ver el partido de la NFL en EE. UU.

El encuentro forma parte de una temporada con nueve partidos oficiales fuera de Estados Unidos

Steelers y Saints protagonizan una cita histórica | Claro Sports

La NFL disputará este domingo 25 de octubre su primer partido de temporada regular en Francia. Los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints se enfrentarán en el Stade de France, en Saint-Denis, al norte de París, como parte de la expansión internacional de la liga.

El encuentro forma parte de una temporada con nueve partidos oficiales fuera de Estados Unidos, repartidos en siete países y cuatro continentes. La NFL amplía así su presencia en mercados internacionales, mientras busca transformar el interés que despiertan estos eventos en una afición que siga la competición durante todo el año.

El partido también tendrá un componente musical: el cantante nigeriano Burna Boy encabezará el espectáculo de medio tiempo. Para quienes quieran seguirlo desde Estados Unidos, el encuentro comenzará por la mañana y podrá verse por NFL Network y mediante NFL+ en dispositivos móviles, sujeto a las condiciones de suscripción.

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Cuándo y dónde ver Steelers vs. Saints en Estados Unidos

El partido entre Pittsburgh y New Orleans se disputará este domingo 25 de octubre en el Stade de France, en Saint-Denis, Francia. El inicio está programado para las 9:30 a. m., hora del Este de Estados Unidos.

Horarios para seguir el NFL Paris Game:

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Partido: Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints.

Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints. Estadio: Stade de France, Saint-Denis, Francia.

Stade de France, Saint-Denis, Francia. Transmisión en Estados Unidos: NFL Network.

NFL Network. Streaming: NFL+ en dispositivos móviles, con suscripción.

NFL+ en dispositivos móviles, con suscripción. Hora del Este (ET): 9:30 a. m.

9:30 a. m. Hora del Centro (CT): 8:30 a. m.

8:30 a. m. Hora de la Montaña (MT): 7:30 a. m.

7:30 a. m. Hora del Pacífico (PT): 6:30 a. m.

6:30 a. m. Hora del centro de México: 7:30 a. m.

Los horarios corresponden al inicio del partido. La disponibilidad de NFL+ depende del plan contratado y del dispositivo utilizado. El servicio tiene restricciones geográficas y sus condiciones pueden variar según el tipo de suscripción.

Por qué el partido de París es histórico para la NFL

La NFL ya ha disputado partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, con Londres como una de sus principales sedes internacionales. Francia se incorpora ahora a esa lista con un encuentro oficial en el Stade de France.

Así como sucedió, recientemente, en Australia, la elección de París representa una oportunidad para acercar el futbol americano a nuevos públicos. La liga lleva a otros países a sus equipos, patrocinadores, productos oficiales y producción televisiva, con la intención de desarrollar comunidades de aficionados que mantengan el interés más allá del día del partido.

Esta estrategia también tiene una dimensión comercial. Los encuentros internacionales permiten a la NFL ampliar su alcance, explorar nuevas oportunidades de negocio y competir por la atención de espectadores acostumbrados a deportes con una presencia histórica en Europa, como el fútbol y el rugby.

El Stade de France, sede de grandes acontecimientos deportivos y musicales, ofrece un escenario de gran capacidad para el evento. Sin embargo, el impacto a largo plazo dependerá de que el interés generado por este encuentro se traduzca en una audiencia que continúe siguiendo la liga.

Steelers vs. Saints: dos franquicias con historias distintas

El encuentro enfrenta a dos equipos con trayectorias diferentes dentro de la NFL.

Los Pittsburgh Steelers son una de las franquicias históricas de la liga y han ganado seis Super Bowls. Su tradición competitiva y su amplia base de seguidores los convierten en uno de los equipos más reconocidos del futbol americano profesional.

Los New Orleans Saints conquistaron su único Super Bowl en la temporada 2009, cuando derrotaron a los Indianapolis Colts en el Super Bowl XLIV. El equipo mantiene una fuerte conexión con Nueva Orleans, donde el fútbol americano ocupa un lugar destacado en la identidad deportiva de la ciudad.

Además, Nueva Orleans tiene un fuerte vínculo histórico, cultural y lingüístico con Francia porque los colonos franceses fundaron la ciudad en 1718 con el nombre de La Nouvelle-Orléans, en honor a Felipe II, duque de Orléans y regente de Francia.

En París, ambos equipos buscarán una victoria que contará para la clasificación de la temporada regular, como cualquier otro partido oficial. La diferencia estará en el escenario: ninguno jugará en su estadio y las gradas reunirán a seguidores que viajen desde Estados Unidos con aficionados europeos interesados en presenciar el estreno de la NFL en Francia.

Burna Boy encabezará el espectáculo de medio tiempo

La NFL anunció que Burna Boy será el artista principal del espectáculo de medio tiempo. El cantante nigeriano es una de las figuras internacionales de la afro-fusión, un estilo que combina elementos de la música africana con influencias del pop, el hip-hop y otros géneros contemporáneos.

Su participación añade una dimensión cultural al encuentro. La NFL no solo lleva el partido a una nueva ciudad: también incorpora música y entretenimiento a un evento pensado para atraer a espectadores que quizá no siguen habitualmente el futbol americano.

Burna Boy ya había protagonizado un hito en el Stade de France en abril de 2025, cuando se convirtió en el primer artista africano en encabezar un concierto en ese recinto. Además, fue el primer artista africano en actuar en la transmisión principal de los premios Grammy.

Su presencia en París conecta el partido con una escena musical de alcance internacional y refuerza la apuesta de la NFL por combinar deporte y espectáculos en sus sedes fuera de Estados Unidos.

La expansión internacional de la NFL en 2026

La visita a París forma parte de la temporada internacional más amplia organizada hasta ahora por la NFL: nueve partidos fuera de Estados Unidos, en siete países y cuatro continentes.

El calendario de 2026 incluye encuentros en Australia, Brasil, Reino Unido, Francia, España, Alemania y México. Melbourne y Río de Janeiro se incorporan como nuevas sedes, al igual que París, mientras que otras ciudades reciben partidos de la liga por medio de su programa internacional.

Para el público estadounidense, estos encuentros también modifican los horarios habituales del domingo. El partido de París comenzará a las 9:30 a.m. ET, varias horas antes de la mayoría de los juegos programados para la tarde.

La liga busca aprovechar esa ventana para ampliar su audiencia y reforzar su presencia internacional sin dejar de atender a su mercado estadounidense. El reto será mantener el interés una vez que termine el evento y los equipos regresen a su calendario habitual.

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