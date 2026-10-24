William Contreras y los Brewers: cómo frenó a los Rays en la Serie Mundial

El receptor retiró a dos corredores de Tampa Bay y conectó dos hits en la victoria 3-2 de Milwaukee en el Juego 1 de la Serie Mundial

W. Contreras | Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

William Contreras convirtió la defensa detrás del plato en uno de los factores decisivos de la victoria de los Milwaukee Brewers por 3-2 ante los Tampa Bay Rays en el primer partido de la Serie Mundial 2026. El receptor venezolano retiró a dos corredores que intentaron robar base y cortó oportunidades de un equipo que había construido buena parte de su identidad ofensiva alrededor de la velocidad.

Las dos jugadas llegaron en la quinta y la sexta entrada, cuando Tampa Bay intentaba mantenerse cerca en el marcador. Contreras respondió con lanzamientos precisos a tercera y segunda base para terminar ambos innings y evitar que los Rays prolongaran sus amenazas ofensivas.

Sin embargo, Tampa Bay no renunció a correr. En la novena entrada, Chandler Simpson y Jorge Mateo ejecutaron un doble robo que les permitió avanzar y aumentar la presión sobre el cerrador Trevor Megill. El contraste resume uno de los duelos tácticos de esta Serie Mundial: Milwaukee cuenta con un receptor capaz de castigar los intentos de robo, pero los Rays mantienen una estrategia que depende de presionar a la defensa rival.

William Contreras puso a prueba la principal arma de Tampa Bay

Los Rays llegaron a la Serie Mundial con una racha perfecta en sus intentos de robo durante la postemporada: habían conseguido las 11 bases que intentaron robar antes de enfrentarse a Milwaukee. Durante la temporada regular también destacaron por su velocidad, con 164 robos de base, la cifra más alta de la Liga Americana.

Contreras representaba un obstáculo importante. El venezolano retiró a 25 corredores que intentaron robar base durante la temporada regular, segundo en las Grandes Ligas, únicamente detrás de Joe Mack, receptor de los Miami Marlins, con 26. Además, registró una efectividad del 34.2% al retirar corredores, la más alta entre los receptores con al menos 50 oportunidades.

El Juego 1 mostró por qué esas cifras importan. Tampa Bay no se enfrentó solamente a un receptor con buen brazo, sino a un jugador capaz de reaccionar con rapidez, coordinarse con sus lanzadores y colocar la pelota donde sus compañeros pudieran completar la jugada.

La defensa del robo de base, sin embargo, no depende exclusivamente del receptor. También intervienen el tiempo de entrega del pitcher, la lectura de los movimientos del corredor y la capacidad del jugador de cuadro para aplicar la etiqueta. En las dos jugadas decisivas, Milwaukee ejecutó la secuencia necesaria para convertir los intentos de Tampa Bay en outs.

Para un equipo que busca generar oportunidades mediante el movimiento de sus corredores, cada intento fallido puede significar algo más que perder una base: supone desperdiciar una oportunidad de colocar a un bateador en posición de impulsar una carrera.

Dos robos frustrados que cambiaron el desarrollo del partido

La primera jugada decisiva ocurrió en la quinta entrada. Con dos outs y Yandy Díaz al bate, Victor Mesa Jr. intentó robar tercera base mientras Jacob Misiorowski lanzaba una recta de 103 millas por hora.

Contreras reaccionó al lanzamiento alto, se incorporó rápidamente y envió la pelota a tercera. David Hamilton aplicó la etiqueta sobre Mesa antes de que pudiera llegar a la base. La jugada terminó el inning y evitó que Tampa Bay mantuviera viva su oportunidad ofensiva.

Mesa reconoció después que la decisión no había sido la más acertada. El mánager de los Rays, Kevin Cash, explicó que el corredor intentaba ejercer presión sobre la defensa, una estrategia que esta vez no produjo el resultado esperado.

La segunda jugada llegó en la sexta entrada, con Milwaukee arriba 2-1. Jonathan Aranda había conectado un sencillo y Chandler Simpson estaba al bate frente al relevista Abner Uribe. Con la cuenta llena, Aranda salió hacia segunda mientras Simpson intentaba hacer contacto con el lanzamiento.

Simpson no consiguió conectar la pelota y Contreras lanzó hacia el lado derecho de la segunda base. El campocorto Cooper Pratt recibió el envío y completó el out sobre Aranda, cerrando la entrada cuando Simpson se ponchó.

La secuencia resultó especialmente costosa para Tampa Bay porque Junior Caminero, uno de sus bateadores más peligrosos, esperaba turno. En lugar de tener la oportunidad de ampliar la amenaza ofensiva, los Rays terminaron el inning sin anotar.

Las dos jugadas mostraron la importancia de elegir el momento para correr. En la quinta, Tampa Bay arriesgó el tercer out en tercera base con un bateador todavía en turno; en la sexta, el intento de robo quedó ligado a una jugada de bateo y corrido que no salió como esperaba el equipo.

Los Rays insistieron y consiguieron el doble robo en la novena

Las dos jugadas no significaron que Tampa Bay abandonara su estilo. En la novena entrada, con los Brewers tratando de cerrar el partido, Simpson y Mateo ejecutaron un doble robo ante Contreras.

La decisión confirmó que la velocidad seguirá formando parte del plan ofensivo de los Rays. Simpson reconoció que el equipo debía ser consciente de la capacidad defensiva de Contreras, pero también defendió la necesidad de mantener una de sus principales fortalezas.

La diferencia estuvo en el momento y en la ejecución. En la quinta y la sexta entradas, los intentos de robo terminaron con las oportunidades de los Rays. En la novena, el doble robo permitió que ambos corredores avanzaran y aumentó la presión sobre Megill.

Tampa Bay llegó a amenazar con empatar el encuentro. Los Rays llenaron las bases y un rodado de Liam Hicks parecía producir el último out mediante una doble matanza. Sin embargo, la revisión arbitral anuló uno de los outs porque Cooper Pratt había separado el pie de la segunda base antes de completar la jugada. La carrera de Tampa Bay contó y el partido siguió abierto.

Megill resolvió finalmente la amenaza al ponchar a Jonny DeLuca, con corredores en segunda y tercera, para preservar la victoria de Milwaukee por 3-2.

El desenlace dejó una conclusión táctica: los Rays no necesitan renunciar a correr, pero tendrán que seleccionar mejor las oportunidades y medir el riesgo frente a un receptor que ha demostrado capacidad para castigar los errores en las bases.

La defensa de Contreras también tiene valor ofensivo

El aporte del venezolano no se limitó a las jugadas detrás del plato. Contreras conectó dos hits durante el encuentro, incluido un sencillo productor en la primera entrada que amplió la ventaja inicial de Milwaukee a 2-0.

Ese doble impacto ayuda a explicar su importancia para los Brewers. Un receptor debe administrar a los lanzadores, controlar el juego terrestre y contribuir ofensivamente cuando tiene su turno al bate. En el primer partido de la Serie Mundial, Contreras intervino en varios de esos aspectos.

El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, destacó su contribución en ambos lados del juego y señaló que el equipo no habría llegado a esa posición sin su rendimiento. El reconocimiento adquiere relevancia en una serie en la que cada carrera y cada oportunidad defensiva pueden inclinar el resultado.

La actuación también aporta contexto a la trayectoria de Contreras en las Grandes Ligas. Su capacidad para retirar corredores no es una circunstancia aislada del Juego 1, sino una de las fortalezas que lo colocaron entre los receptores más efectivos de la temporada regular.

¿Qué puede cambiar para el Juego 2 de la Serie Mundial?

La victoria de Milwaukee obliga a Tampa Bay a ajustar detalles sin abandonar una estrategia que le ha dado resultados. Los Rays pueden seguir utilizando su velocidad, pero las dos jugadas de Contreras demostraron que necesitan evaluar con mayor precisión el contexto de cada intento.

El receptor venezolano, por su parte, tendrá que mantener la coordinación con los lanzadores y los jugadores de cuadro. Su brazo puede disuadir a los corredores, pero la eficacia del juego defensivo depende también del tiempo de entrega del pitcher, la lectura de los movimientos del corredor y la calidad del lanzamiento para completar el out.

El Juego 2 está programado para este sábado 24 de octubre a las 8 p. m. ET, 7 p. m. CT y 5 p. m. PT, en American Family Field, Milwaukee. La transmisión en Estados Unidos estará disponible por FOX, FOX Deportes y FOX One.

Los Rays buscarán igualar la Serie Mundial, mientras que los Brewers intentarán ampliar su ventaja. La manera en que Tampa Bay gestione el juego terrestre será uno de los aspectos que convendrá observar, especialmente después de que Contreras demostrara que puede convertir esa fortaleza rival en una fuente de outs.

Además del venezolano, peloteros como Junior Caminero y Jackson Chourio disputan una serie final que dejará el anillo de Serie Mundial en manos latinas.

La primera batalla táctica dejó una conclusión: la velocidad puede generar presión, pero frente a un receptor como Contreras también exige precisión. Milwaukee ganó el Juego 1 porque supo aprovechar sus oportunidades, controlar varios intentos de avance y resistir hasta el último out.

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