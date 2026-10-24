Alisha Palmowski puede ser campeona en Austin: las cuentas para conquistar F1 Academy

La británica amplió a 63 puntos su ventaja en F1 Academy tras ganar la carrera de apertura en Austin, Texas

A. Palmowski | Sona Maleterova / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alisha Palmowski está a una carrera de conquistar el campeonato de F1 Academy 2026. La piloto británica ganó el viernes la carrera de apertura en el Circuit of The Americas y amplió su ventaja en la clasificación, un resultado que la acerca al título antes de la última ronda de la temporada, programada en Las Vegas, Nevada.

Palmowski suma 161 puntos, frente a los 98 de la austríaca Emma Felbermayr. La diferencia de 63 unidades deja a la británica en una posición privilegiada, aunque todavía necesita cumplir las condiciones matemáticas para proclamarse campeona. La siguiente oportunidad llegará este sábado, durante la carrera de parrilla invertida.

Austin es la penúltima ronda del calendario y la primera de las dos citas finales de F1 Academy en Estados Unidos. Con una victoria ya conseguida y dos carreras todavía por disputar este fin de semana, Palmowski puede resolver el campeonato antes de viajar a Las Vegas, donde concluirá la temporada en noviembre.

¿Cuándo corre Alisha Palmowski en Austin?

La quinta ronda de F1 Academy se disputa del 22 al 25 de octubre en el Circuit of The Americas, en Austin, Texas. El programa incluye prácticas, clasificación y tres carreras: una carrera de apertura, una de parrilla invertida y la carrera principal.

La carrera de apertura del viernes ya se celebró y terminó con victoria de Palmowski. Estos son los horarios de las dos carreras restantes, correspondientes al horario local de Austin:

Sábado 24 de octubre — Reverse Grid Race: 6 p. m. CT.

6 p. m. CT. Domingo 25 de octubre — Feature Race: 12 p. m. CT.

Para quienes siguen la competencia desde otras zonas de Estados Unidos, los horarios son los siguientes:

Carrera del sábado: 7 p. m. ET, 6 p. m. CT y 4 p. m. PT.

7 p. m. ET, 6 p. m. CT y 4 p. m. PT. Carrera del domingo: 1 p. m. ET, 12 p. m. CT y 10 a. m. PT.

Los horarios corresponden al programa oficial de F1 Academy y están sujetos a posibles modificaciones.

¿Dónde ver F1 Academy en Estados Unidos?

Los aficionados pueden seguir las carreras de F1 Academy en directo y de forma gratuita a través de los canales oficiales de la categoría en YouTube y X, además de F1 TV.

La programación de este fin de semana ofrece dos oportunidades para seguir la definición del campeonato. Palmowski puede coronarse este sábado si alcanza la ventaja necesaria sobre Felbermayr; si no lo consigue, todavía tendrá la carrera principal del domingo para intentar asegurar el título.

Las cuentas de Alisha Palmowski para ser campeona

Palmowski comenzó la ronda de Austin con 136 puntos, frente a los 88 de Felbermayr. La victoria en la carrera de apertura le dio 25 unidades adicionales y elevó su puntuación a 161, mientras que la austríaca sumó 10 puntos al terminar quinta.

Así, la diferencia entre ambas pasó de 48 a 63 puntos. Según los escenarios publicados por F1 Academy, la británica puede conquistar el título de dos maneras:

Este sábado: si termina la carrera de parrilla invertida con una ventaja de al menos 68 puntos sobre Felbermayr.

si termina la carrera de parrilla invertida con una ventaja de al menos 68 puntos sobre Felbermayr. Este domingo: si después de la carrera principal conserva una diferencia de al menos 40 puntos sobre su perseguidora.

La primera oportunidad depende del resultado de ambas pilotos en la carrera del sábado. La carrera de parrilla invertida otorga puntos a las ocho primeras clasificadas, con 10 unidades para la ganadora. Por eso, el resultado de Felbermayr también será determinante para establecer si Palmowski puede cerrar la lucha por el título con una ronda de anticipación.

Si la británica no alcanza el margen requerido el sábado, todavía tendrá una segunda oportunidad el domingo. De lo contrario, el campeonato se decidirá en la última ronda, prevista del 19 al 21 de noviembre en Las Vegas.

La ventaja de Palmowski se explica por su regularidad durante la temporada. Antes de llegar a Texas, había conseguido cuatro victorias en carreras principales y un rendimiento destacado en clasificación. En Austin volvió a marcar diferencias: logró las dos poles disponibles para la carrera de apertura y la carrera principal, y convirtió la primera en una victoria.

¿Quién es Alisha Palmowski?

Palmowski tiene 20 años y forma parte del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull Racing. Compite con Campos Racing y llegó a F1 Academy después de destacar en categorías de formación del automovilismo británico.

Antes de incorporarse a la serie, consiguió resultados destacados en el campeonato Ginetta Junior y terminó como subcampeona de GB4 en su primera temporada de monoplazas. En 2025 participó en F1 Academy como piloto invitada en Lusail y terminó quinta en la primera carrera.

Su campaña de 2026 la ha colocado en la pelea por el título gracias a una combinación de victorias, regularidad y rendimiento en clasificación. La ronda de Austin representa la oportunidad de transformar esos resultados en su primer campeonato de F1 Academy.

F1 Academy y el desarrollo de mujeres pilotos

F1 Academy es una categoría creada para impulsar la participación femenina en el automovilismo y ofrecer a las pilotos una plataforma de competencia y desarrollo. Sus carreras se disputan durante fines de semana de Fórmula 1, lo que aumenta su visibilidad ante equipos, patrocinadores y aficionados.

La categoría no garantiza por sí sola un asiento futuro en Fórmula 1, pero permite a sus participantes competir en circuitos de primer nivel y acumular experiencia en monoplazas. El rendimiento deportivo, el respaldo de los equipos y las oportunidades posteriores siguen siendo determinantes para avanzar hacia otras categorías.

En 2025, la francesa Doriane Pin ganó el campeonato de la categoría, como integrante del programa junior de Mercedes y piloto del equipo PREMA.

La posible coronación de Palmowski en Austin sería un paso importante en su trayectoria y cerraría anticipadamente la lucha por el campeonato de 2026. Si no consigue la ventaja necesaria este fin de semana, la temporada terminará de definirse en Las Vegas, en noviembre.

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