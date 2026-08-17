Flock Cameras: por qué molestan tanto a los automovilistas en Estados Unidos

Cada vez más ciudades cuestionan las cámaras Flock por almacenar datos de conductores que no han cometido ningún delito.

Las cámaras Flock pueden distinguir la marca, color y año de un auto | Shutterstock

Las Flock Cameras se han convertido en parte del paisaje habitual en las calles y autopistas de Estados Unidos. A primera vista parecen otra cámara de seguridad instalada en un poste, aunque en realidad forman parte de un sistema capaz de leer matrículas y registrar el paso de un vehículo en cuestión de segundos. Para muchos conductores, el problema no está en la cámara aislada, sino en la sensación de que cada trayecto deja una huella digital.

A new website lets drivers check whether someone looked up their license plate in Flock’s AI surveillance database



HaveIBeenFlocked compiles audit logs from 6,586 US agencies and reveals the stated reason for each search pic.twitter.com/AMvegBAEXV — Dexerto (@Dexerto) August 16, 2026

El debate se encendió porque estos dispositivos no solo entran en acción cuando ocurre un delito. Las cámaras capturan los automóviles que pasan frente a ellas y guardan detalles como la placa, el color, la marca, el modelo, la hora y la ubicación. Después, las autoridades autorizadas pueden buscar esa información mediante una plataforma digital. El resultado puede ser un mapa muy preciso de por dónde ha circulado un vehículo.

Esa capacidad ha convertido a Flock Safety en una de las compañías más cuestionadas del momento. Conductores, activistas, organizaciones de privacidad y funcionarios locales piden que los equipos sean apagados o eliminados. La preocupación crece especialmente entre comunidades inmigrantes, donde existe el temor de que los datos terminen siendo utilizados en investigaciones migratorias o compartidos más allá de lo que los residentes imaginaban cuando vieron aparecer una cámara en su calle.

Qué son las Flock Cameras y cómo funcionan

Las Flock Cameras son lectores automáticos de placas, conocidos en inglés como ALPR. No son las típicas cámaras que graban una escena completa durante horas. Su función principal consiste entomar imágenes rápidas de los vehículos que circulan frente a ellas, leer la matrícula con software y clasificar otros rasgos visibles del auto.

La tecnología puede identificar elementos como el tipo de carrocería, el color, la marca y ciertos detalles particulares del vehículo. Si un investigador no tiene la placa completa, puede hacer una búsqueda con datos aproximados, por ejemplo un SUV negro con portaequipajes que pasó por una zona durante determinada franja horaria. Flock afirma que sus cámaras pueden captar vehículos de día y de noche, incluso cuando circulan a altas velocidades.

La información llega a una plataforma en la nube. Allí se pueden aplicar filtros por fecha, hora, placa, color, tipo de vehículo y otras características. Además, existen alertas para vehículos denunciados como robados o relacionados con una orden de búsqueda. Es una herramienta que policías y autoridades presentan como útil para recuperar autos, ubicar personas desaparecidas y seguir pistas después de robos, secuestros o tiroteos.

Hay un detalle importante para los conductores. Estas cámaras no son radares de velocidad ni están diseñadas para emitir multas de tránsito. Su papel es investigativo. Aun así, el hecho de que no den una infracción no elimina el malestar de quienes sienten que sus desplazamientos quedan registrados sin haber sido sospechosos de nada.

Por qué los conductores están tan molestos con las cámaras Flock

La gran molestia nace de una pregunta sencilla. Si mi auto aparece en cámaras instaladas en distintos lugares, alguien puede reconstruir mi rutina. Un recorrido diario puede revelar dónde trabaja una persona, qué escuela visitan sus hijos, a qué clínica acude, dónde practica su religión o qué reuniones políticas frecuenta.

No se trata solo de una placa. Cuando miles de cámaras están conectadas, los datos pueden mostrar patrones de movimiento. Esa es la razón por la que grupos de derechos civiles describen el sistema como una forma de vigilancia masiva. El cuestionamiento no se limita a quienes han cometido un delito. La inquietud central es que la red recopila información de conductores inocentes de forma automática.

También preocupa el acceso a la información. Flock sostiene que cada cliente decide con quién comparte sus datos, que los accesos quedan registrados y que ha reforzado los controles de auditoría. La empresa informa que ahora elimina imágenes y metadatos en siete días como regla general, salvo que una ley local requiera otro plazo.

Sin embargo, varias ciudades descubrieron que sus datos habían sido compartidos de manera más amplia de lo esperado. NPR reportó que funcionarios locales encontraron búsquedas realizadas por agencias federales o inquietudes sobre posibles consultas vinculadas con inmigración. Flock indicó que sus programas piloto con Customs and Border Protection y Homeland Security Investigations terminaron, además de asegurar que ICE no tiene acceso directo a su plataforma.

La discusión se vuelve especialmente delicada para familias latinas e inmigrantes. En un ambiente de mayor presión migratoria, cualquier herramienta que pueda ayudar a ubicar un vehículo despierta desconfianza. No hace falta que una persona sea objetivo de una investigación para sentirse expuesta cuando ve una cámara leyendo cada auto que entra o sale de su comunidad.

MÁS INFORMACIÓN: Qué son las flock cameras que controlan las placas de los autos y la gente vandaliza en Texas y otros estados

Ciudades que piden apagar las cámaras

La reacción ya no se queda en comentarios en redes sociales o reuniones vecinales. Desde comienzos de 2025, al menos 30 localidades han desactivado cámaras Flock o cancelado contratos con la empresa, según NPR. Entre las ciudades mencionadas aparecen Flagstaff en Arizona, Cambridge en Massachusetts, Eugene en Oregon y Santa Cruz en California.

En Los Ángeles, el LAPD suspendió en julio de 2026 su uso de tecnología de Flock mientras buscaba condiciones más claras sobre propiedad de datos, privacidad, seguridad y reglas de intercambio de información. El departamento tenía 138 cámaras de Flock montadas en postes. La decisión llegó después de una auditoría que recomendó frenar nuevas instalaciones hasta establecer controles exigibles de acceso, conservación de datos y supervisión.

En Mountain View, California, las autoridades apagaron 30 cámaras tras informar que agencias estatales y federales habían accedido a datos municipales en contra de las políticas locales. El ayuntamiento terminó por cancelar el contrato.

El ruido alrededor de las Flock Cameras demuestra que la discusión ya va mucho más allá de la seguridad de un vecindario. Los conductores quieren saber qué se guarda sobre ellos, quién puede revisar esa información y durante cuánto tiempo. La exigencia de eliminar las cámaras refleja una pérdida de confianza que muchas ciudades todavía no logran resolver.

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