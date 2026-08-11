Qué son las flock cameras que controlan las placas de los autos y la gente vandaliza en Texas y otros estados

Las cámaras Flock rastrean matrículas y movimientos de vehículos en EE.UU., pero su uso genera críticas por privacidad y vigilancia

Hay más de 80 mil cámaras Flock en 49 estados. Foto: Justin Sullivan / AFP

Una red de pequeñas cámaras, en color negro y con llamativa tecnología, se han multiplicado en los postes de ciudades y carreteras de Estados Unidos. Se trata de las ‘Flock cameras’, fabricadas por Flock Safety, las cuales utilizan inteligencia artificial para funciones de vigilancia.

En su esencia básica, estos dispositivos pueden identificar vehículos y registrar información como la matrícula, el modelo, el color y hasta determinadas características visibles de cada auto que transita a través de su encuadre.

Aunque es una herramienta cada vez más utilizada por los departamentos de policía, su masiva instalación en el país ha generado polémica y críticas por presuntamente atentar contra la privacidad y el acceso a los datos.

En Texas y otros estados la controversia ha llegado incluso a un punto más extremo: algunas personas han comenzado a vandarlizarlas.

¿Cuál es el objetivo real de las ‘Flock cameras’?

Su función consiste en registrar los vehículos que pasan frente a ellas y almacenar información, principalmente la matrícula. Luego, estos datos pueden ser consultados por las autoridades que utilizan el sistema.

El objetivo declarado es ayudar a las fuerzas de seguridad a localizar vehículos robados, identificar automóviles vinculados con órdenes de arresto, encontrar personas desaparecidas o avanzar en investigaciones.

“Hasta este mes, pocas personas habían oído hablar de las cámaras Flock. Ahora que saben que se instalaron en su comunidad, están comprensiblemente indignados”, dijo Will Freeman, fundador de DeFlock, en una entrevista concedida a Político.

El mismo medio precisa que Flock Safety, fundada en 2017, cuenta con más de 80 mil cámaras instaladas en el país, considerando las alianzas con miles de organismos policiales y clientes privados.

La polémica que generan los dispositivos

El principal cuestionamiento está relacionado con la cantidad de información que pueden recopilar estas cámaras sobre los desplazamientos de una persona.

Quienes se oponen al uso de estos dispositivos advierten que la acumulación de datos a lo largo del tiempo puede permitir reconstruir patrones de movimiento. Asimismo, genera preocupación cuando los autos se desplazan hacia lugares sensibles, como centros médicos, sitios de culto, protestas políticas u otros espacios.

Incluso, también existen temor de que dichos datos puedan facilitar los operativos de inmigración, en un gobierno donde las detenciones y deportaciones masivas están a la orden del día, pese al impacto económico que generan.

En el caso de Texas, aunque el Departamento de Seguridad Pública local cuántas ‘Flock cameras’ hay desplegadas en el estado, grupos que monitorean la ubicación de las cámaras estiman que hay más de 10 mil, incluyendo varios miles en Houston, reseña Texas Tribune.

Algunos residentes han optado por acudir a reuniones de gobiernos locales para pedir que se cancelen los contratos de Flock Safety o se apaguen las cámaras. Otros han ido más allá y han comenzado a desmontarlas o dañarlas, un comportamiento que, según The Guardian, también se ha extendido en Florida, Utah, Nueva York, Virginia y Minnesota.

En California también hay una gran cantidad de cámaras instaladas en postes de ciudades y condados, incluyendo Los Ángeles, donde el programa ‘One Car Challenge’ te hace ganar hasta 600 dólares si dejas tu auto estacionado en casa.

Probablemente, el debate sobre las ‘Flock cameras’ continúe en las calles hasta que haya una solución definitiva. Para las autoridades, es una herramienta para seguir pistas y localizar vehículos de sospechosos. Para sus críticos, representan una vigilancia extrema que acumula datos que podrían destinarse a objetivos secundarios.

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