Have I Been Flocked?: la website que te permite saber si tu auto fue sorprendido por una cámara flock de tránsito

La plataforma Have I Been Flocked? permite a los usuarios consultar si su matrícula ha sido objeto de búsquedas en el sistema de reconocimiento de Flock Safety.

Flock Safety utiliza el reconocimiento automático de matrículas | Claro Sports

La plataforma permite consultar registros públicos para saber si una matrícula aparece en búsquedas realizadas dentro del sistema Flock Safety, en medio de nuevas preocupaciones sobre la privacidad y el uso de esta tecnología.

¿Quieres saber si la placa de tu auto aparece en los registros de Flock Safety? La website Have I Been Flocked? permite introducir una matrícula y comprobar si existen registros disponibles de búsquedas realizadas dentro del sistema.

Pero hay una precisión importante: la plataforma no confirma que tu vehículo haya sido fotografiado por una cámara Flock. Su base de datos muestra registros de búsquedas realizadas por operadores dentro del sistema de Flock.

¿Cómo funciona Have I Been Flocked?

El procedimiento es sencillo:

Entra a Have I Been Flocked? .

. Introduce la matrícula de tu vehículo.

Consulta si existen registros asociados.

Si aparecen resultados, pueden incluir datos como la agencia, fecha, motivo de la búsqueda, operador o número de caso, dependiendo de la información disponible.

La plataforma explica en su apartado sobre registros de auditoría que estos datos documentan las búsquedas realizadas dentro del sistema Flock.

¿Qué son las cámaras Flock?

Flock Safety utiliza sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ALPR/LPR). De acuerdo con la información oficial de Flock Safety sobre sus lectores de placas, sus cámaras pueden registrar la matrícula y características del vehículo, además de información como ubicación y hora.

Flock señala que sus sistemas no utilizan reconocimiento facial y que la tecnología está diseñada para identificar vehículos.

¿Have I Been Flocked dice si tu auto fue captado por una cámara?

No exactamente.

La propia plataforma advierte que sus resultados no indican cuándo o si un vehículo pasó frente a una cámara Flock. Lo que muestran son búsquedas realizadas sobre una matrícula dentro de la base de datos.

Por eso, encontrar tu placa en la página no significa necesariamente que hayas sido detenido, que exista una investigación o que hayas cometido una infracción. Del mismo modo, no encontrarla no demuestra que nunca haya sido registrada, porque la información disponible en Have I Been Flocked es incompleta.

¿De dónde obtiene la información?

Have I Been Flocked recopila registros de auditoría obtenidos mediante solicitudes de información pública, además de registros que algunas agencias ponen a disposición a través de sus portales de transparencia.

La propia plataforma explica que el conjunto de datos es incompleto porque no todas las agencias publican sus registros y algunos documentos contienen información eliminada o censurada.

También puedes consultar directamente su sección de fuentes y metodología, donde explica cómo recopila, procesa y actualiza los registros.

¿Por qué las cámaras Flock están bajo escrutinio?

El interés por estas herramientas aumentó después de varios casos reportados de presunto uso indebido de información obtenida mediante sistemas de reconocimiento de matrículas.

En respuesta a las preocupaciones sobre privacidad, Flock Safety anunció el 13 de agosto de 2026 nuevas medidas de seguridad y supervisión. Entre ellas está reducir de 30 a siete días el periodo predeterminado de retención de datos, además de hacer obligatorias herramientas para detectar posibles usos indebidos y establecer mecanismos de bloqueo y revisión. La compañía detalló las medidas en su anuncio oficial sobre privacidad y rendición de cuentas.

Flock también explica en su Centro de confianza y privacidad que el acceso a los datos está limitado a usuarios autorizados y que las búsquedas quedan registradas para su revisión.

¿Cómo saber si buscaron mi matrícula?

La forma más sencilla es entrar a Have I Been Flocked? e introducir la placa de tu vehículo.

Si quieres conocer información que no aparece en la plataforma, puedes solicitar los registros de auditoría directamente a la agencia que utiliza Flock. La propia Have I Been Flocked explica cómo realizar este tipo de solicitud en su guía para obtener registros públicos.

Have I Been Flocked puede ayudarte a saber si existen registros públicos de búsquedas relacionadas con tu matrícula, pero no puede confirmar por sí sola que una cámara Flock haya fotografiado tu auto. Esa diferencia es fundamental para interpretar correctamente los resultados.

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