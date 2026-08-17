El plan de los Raiders con Fernando Mendoza: cuándo llegará su momento como titular

Fernando Mendoza dejó grandes sensaciones en su debut y podría acelerar su camino hacia la titularidad de los Raiders.

Mendoza demostró que puede ser el QB titular | ETHAN MILLER / GETTY IMAGES VIA AFP

Fernando Mendoza todavía no ha sido anunciado como quarterback titular de Las Vegas Raiders, pero su primer juego de pretemporada dejó una sensación difícil de ignorar. El marcador final fue una derrota 27-14 ante Arizona Cardinals, aunque en el emparrillado hubo señales mucho más relevantes que el resultado de una noche de agosto. El novato mostró aplomo, precisión y una calma que no siempre aparece tan rápido en un pasador que recién llega a la NFL.

Fernando Mendoza in his first preseason game:



10-of-16

97 yards

1 TD pic.twitter.com/PCnC38nD4M — NFL (@NFL) August 14, 2026

El plan de los Raiders apuntaba a que Mendoza creciera sin cargar desde el primer día con todo el peso de la ofensiva. La presencia de Kirk Cousins entregaba experiencia y una referencia ideal para el joven elegido con el primer pick global del Draft 2026. Sin embargo, las buenas sensaciones que dejó Mendoza podrían acelerar ese libreto, porque no pareció un quarterback que estuviera simplemente tratando de sobrevivir a su debut. Pareció un jugador listo para empujar por minutos importantes desde ya.

En sus cuatro series ofensivas, Mendoza completó 10 de 16 pases para 97 yardas, lanzó un touchdown y cerró con un índice de pasador de 100.3. Son números sólidos para una primera aparición, aunque lo más atractivo estuvo en la forma. Hubo ritmo en sus decisiones, firmeza en los envíos al centro del campo y una conexión visible con los jugadores que lo rodearon. Las Vegas no solo vio a un novato con talento, vio a un quarterback que comienza a entender cómo mover una ofensiva profesional.

El debut que puede cambiar el calendario

La titularidad de Fernando Mendoza no necesita llegar por presión mediática ni por una urgencia artificial. El propio equipo diseñó un entorno favorable para que su adaptación fuera progresiva, con Cousins como veterano y con Klint Kubiak al mando de una ofensiva que exige lectura, sincronía y manejo de los tiempos.

Aun así, Mendoza dejó claro que la velocidad del juego no lo desbordó. Kubiak destacó que el mariscal ejecutó lo que se le pidió durante la preparación y remarcó que no se alteró cuando el escenario cambió de los entrenamientos al juego real. Esa es una señal enorme para un quarterback novato, especialmente uno que llegó a la organización con la responsabilidad de ser la primera selección absoluta.

El pase de touchdown a Jack Bech fue una muestra clara. Mendoza encontró al receptor en tercera oportunidad y gol desde la yarda 6, lanzó con decisión a una ventana reducida y consiguió su primera anotación profesional. La acción tuvo precisión, confianza y lectura rápida, tres elementos que pueden hacer que el cuerpo técnico considere darle más responsabilidades antes de lo previsto.

La línea ofensiva ya habla su idioma

Uno de los detalles más interesantes de la noche fue la fluidez que Mendoza mostró junto a su línea ofensiva. El grupo no fue perfecto, porque el quarterback recibió una captura, pero sí logró darle espacios suficientes para operar, usar el play action y atacar zonas intermedias sin caer en la prisa.

La integración se notó especialmente en la ofensiva de 79 yardas y 10 jugadas que terminó con el touchdown a Bech. Mendoza reconoció después del partido el trabajo de los bloqueadores en esa secuencia, una declaración que también refleja cómo entiende el funcionamiento colectivo. Un quarterback joven necesita talento, pero también necesita sentir que puede confiar en la protección para jugar con naturalidad.

Esa comodidad también apareció en el pase de 19 yardas a Malik Benson. Desde formación bajo centro y tras vender la jugada de carrera, Mendoza giró, levantó la mirada y colocó un envío entre tres defensores. No fue un pase sencillo y tampoco una ejecución improvisada. Fue una jugada con estructura, paciencia y buen entendimiento del diseño ofensivo.

Bech, Benson y más apoyo para Mendoza

Los Raiders también empezaron a ver piezas que pueden facilitar la transición de Mendoza. Jack Bech recibió tres pases para 25 yardas y anotó el touchdown que encendió el Allegiant Stadium. Malik Benson, seleccionado en la sexta ronda, atrapó dos pases para 26 yardas y dejó una conexión prometedora con el quarterback.

Mike Washington Jr. también aportó energía con una carrera de 53 yardas, impulsada por un bloqueo de Bech y un pancake de Charles Grant. Son acciones que ayudan a construir una ofensiva más completa, con capacidad para castigar por tierra y abrir oportunidades para el brazo de Mendoza.

Cousins inició el juego con una ofensiva de 68 yardas en 10 jugadas que terminó en touchdown, por lo que sigue siendo una pieza importante en el presente inmediato de Las Vegas. Pero Mendoza ya puso una presión positiva sobre la conversación. No se trata de apresurar su estreno como titular, sino de reconocer que el primer paso fue mucho más firme de lo esperado.

El plan de los Raiders con Fernando Mendoza sigue en marcha, pero ahora avanza a mayor velocidad. Si mantiene esta presencia en los próximos juegos de pretemporada y continúa afianzando su conexión con la línea ofensiva, Bech, Benson y el resto del ataque, el momento de verlo como titular puede dejar de sentirse lejano muy pronto.

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