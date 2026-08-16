La semana en que las estrellas empiezan a brillar: todo sobre la Semana 2 de la pretemporada NFL 2026

Los equipos afinan sus planteles y las figuras comienzan a sumar minutos clave antes del inicio de la temporada regular.

Fernando Mendoza | Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La Semana 2 de la pretemporada NFL 2026 llega con 16 partidos entre el jueves 20 y el domingo 23 de agosto.

Para varios equipos será una nueva oportunidad de evaluar a sus jugadores antes de la temporada regular, mientras que algunas franquicias comienzan a reducir sus dudas en posiciones clave.

Entre los partidos que más atención generan para el público latino en Estados Unidos aparecen 49ers vs. Chargers, Eagles vs. Patriots, Chiefs vs. Buccaneers, Cowboys vs. Cardinals y Giants vs. Dolphins.

¿Cuándo empieza la Semana 2 de la pretemporada NFL?

La Semana 2 comienza el jueves 20 de agosto con dos partidos y terminará el domingo 23 con el enfrentamiento entre Seattle Seahawks y Tennessee Titans.

Jueves 20 de agosto

Las Vegas Raiders vs. Houston Texans

8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT

Dónde ver: ESPN.

Raiders y Texans abrirán la jornada. Ambos equipos también tendrán una práctica conjunta el martes 18 de agosto en Houston, de acuerdo con el calendario oficial de la NFL. Además podría ser la segunda participación del mariscal de campo Fernando Mendoza, quien ya se presentó con una buena actuación.

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Chargers

10:00 PM ET / 9:00 PM CT / 7:00 PM PT

Dónde ver: NFL Network.

Será otro partido precedido por una práctica conjunta. 49ers y Chargers trabajarán juntos el martes 18 de agosto en El Segundo, California.

Para el histórico equipo de San Francisco, el encuentro representa otra oportunidad para que su cuerpo técnico evalúe al roster antes de llegar al tercer partido de preparación.

Viernes 21 de agosto

New York Jets vs. Pittsburgh Steelers

7:00 PM ET / 6:00 PM CT / 4:00 PM PT

Dónde ver: NFL Network.

Los Jets visitarán Pittsburgh en uno de los primeros partidos del viernes.

Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars

7:30 PM ET / 6:30 PM CT / 4:30 PM PT

Dónde ver: transmisión local y opciones disponibles en NFL+.

Este es uno de los casos particulares de la jornada.

Carolina ya disputó el Hall of Fame Game contra Arizona el 6 de agosto y posteriormente abrió la Semana 1 de la pretemporada contra Buffalo el 15 de agosto. Por eso, el partido ante Jacksonville será su tercer juego de preparación del año, aunque representa apenas su segundo encuentro dentro de las tres semanas oficiales de pretemporada.

Además, Panthers y Jaguars tendrán una práctica conjunta el miércoles 19 de agosto en Jacksonville, un día antes del partido.

Green Bay Packers vs. Denver Broncos

9:00 PM ET / 8:00 PM CT / 6:00 PM PT

Dónde ver: transmisión local y opciones disponibles en NFL+.

Green Bay y Denver completarán la actividad del viernes.

Sábado 22 de agosto: el día con más partidos

El sábado concentrará nueve encuentros, comenzando al mediodía del Este.

Washington Commanders vs. Detroit Lions

12:00 PM ET / 11:00 AM CT / 9:00 AM PT

Dónde ver: transmisión local y NFL+.

Buffalo Bills vs. Cleveland Browns

1:00 PM ET / 12:00 PM CT / 10:00 AM PT

Dónde ver: NFL Network y transmisiones locales.

Bills y Browns también tendrán una práctica conjunta el jueves 20 de agosto en Berea, Ohio.

Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts

1:00 PM ET / 12:00 PM CT / 10:00 AM PT

Dónde ver: transmisión local y NFL+.

Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings

1:00 PM ET / 12:00 PM CT / 10:00 AM PT

Dónde ver: transmisión local y NFL+.

Ravens y Vikings tendrán una práctica conjunta el miércoles 19 de agosto en Eagan, Minnesota.

New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams

4:00 PM ET / 3:00 PM CT / 1:00 PM PT

Dónde ver: transmisión local y NFL+.

New York Giants vs. Miami Dolphins

4:00 PM ET / 3:00 PM CT / 1:00 PM PT

Dónde ver: transmisión local y NFL+.

Giants y Dolphins tendrán una práctica conjunta el jueves 20 de agosto en Miami Gardens.

Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals

7:00 PM ET / 6:00 PM CT / 4:00 PM PT

Dónde ver: transmisión local y NFL+.

Los dos equipos también trabajarán juntos durante una práctica conjunta en Cincinnati el jueves 20 de agosto.

Philadelphia Eagles vs. New England Patriots

7:00 PM ET / 6:00 PM CT / 4:00 PM PT

Dónde ver: NFL Network y transmisiones locales.

Será otro encuentro precedido por una práctica conjunta: Eagles y Patriots trabajarán juntos el miércoles 19 de agosto en Foxborough.

Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers

7:30 PM ET / 6:30 PM CT / 4:30 PM PT

Dónde ver: transmisión local y NFL+.

Kansas City visitará Tampa Bay en uno de los partidos más atractivos del sábado.

Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals

10:00 PM ET / 9:00 PM CT / 7:00 PM PT

Dónde ver: transmisión local y NFL+.

Dallas cerrará la extensa jornada sabatina.

Domingo 23 de agosto

Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans

8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT

Dónde ver: FOX y FOX One.

Será el único encuentro programado para el domingo y pondrá punto final a la Semana 2.

¿Dónde ver la Semana 2 de la NFL en Estados Unidos?

La distribución de los partidos combina transmisiones nacionales, cadenas locales y las opciones digitales de la NFL.

NFL.com confirma ESPN para Raiders-Texans, NFL Network para 49ers-Chargers, Jets-Steelers y Bills-Browns, y FOX para Seahawks-Titans. Además, NFL+ ofrece acceso a los partidos de pretemporada en Estados Unidos y permite ver sus repeticiones bajo las condiciones del servicio.

Para los encuentros sin transmisión nacional anunciada, la disponibilidad puede depender del mercado local.

Las prácticas conjuntas también serán protagonistas

Una de las particularidades de esta segunda semana son las numerosas prácticas conjuntas programadas por la NFL.

El calendario oficial contempla sesiones entre:

49ers y Chargers.

Raiders y Texans.

Saints y Cowboys.

Falcons y Colts.

Ravens y Vikings.

Panthers y Jaguars.

Eagles y Patriots.

Bills y Browns.

Bears y Bengals.

Giants y Dolphins.

Seahawks y Titans.

Estas sesiones permiten que los equipos tengan enfrentamientos contra jugadores de otra franquicia antes del partido de preparación, aunque no deben confundirse con encuentros oficiales.

La Semana 2 acerca el cierre de la pretemporada

Después de esta jornada solamente quedará la Semana 3, programada del 27 al 29 de agosto, antes de que los equipos se preparen para el inicio de la temporada regular.

Para algunos jugadores, estas semanas representan una oportunidad para ganarse un lugar definitivo en el roster. Para los entrenadores, son partidos y prácticas que permiten seguir evaluando las diferentes posiciones antes de tomar las decisiones finales.

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