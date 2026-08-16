Play-offs de la Champions League 2026-27: horarios en EE.UU., canales y previa de todos los partidos de ida

Se llevarán a cabo los partidos de ida de los play-offs de la UEFA Champions League 2026-27 el 18 y 19 de agosto para definir los últimos siete equipos que alcanzarán la fase de liga.

Fanáticos europeos celebrando a su equipo | FRANCK FIFE / AFP

La ronda de play-offs definirá a los siete últimos equipos que completarán la histórica fase de liga de 36 clubes, y toda la acción se vivirá en simultáneo desde Estados Unidos con cobertura total en inglés y español.

El martes 18 y miércoles 19 de agosto, siete duelos eliminatorios dictarán sentencia en sus partidos de ida, todos programados en una misma franja horaria para que la emoción no dé tregua.

Entre los choques más atractivos de esta fase previa, sobresale el cruce estelar entre el Fenerbahçe Spor Kulübü turco y el Olympique de Lyon francés, dos colosos con planteles estelares. Tampoco se quedan atrás duelos de alto voltaje como el clásico choque nórdico entre el NEC Nijmegeny el sorprendente FK Bodø/Glimt, o la visita del histórico Celtic Football Club frente al LASK Linz.

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Martes 18 de agosto – Tres batallas europeas en simultáneo

La jornada inaugural de los play-offs arranca con tres enfrentamientos que mezclan historia, tradición y nuevas potencias del continente. Cada duelo tiene su propia narrativa y promete un espectáculo de primer nivel desde el primer minuto.

PFC Levski Sofia vs. AEK Atenas FC

Horario: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT

El conjunto búlgaro, con su mítica camiseta azul, recibe al poderoso AEK, un club que revive sus mejores épocas europeas. La pasión del estadio Georgi Asparuhov será un factor clave ante la experiencia griega en partidos de alta presión.

GNK Dinamo Zagreb vs. Viking Stavanger FK

Horario: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT

Los croatas, habituales en fases de grupos, se miden a los noruegos del Viking, un equipo que ha vuelto a rugir en Escandinavia. La velocidad de sus extremos y el juego aéreo noruego prometen un duelo físico y vibrante desde el pitido inicial.

Fenerbahçe SK vs. Olympique de Lyon

Horario: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT

Sin duda, el plato fuerte de la jornada. El estadio Şükrü Saracoğlu será una caldera cuando el gigante turco, con su ferviente afición y ya sin el mexicano Edson Álvarez, reciba al Lyon francés, un equipo que ha sabido reinventarse. Duelo de talento ofensivo y estrategia táctica que puede decidirse en cualquier detalle.

Miércoles 19 de agosto – Cuatro duelos por un lugar en la fase de liga

La segunda jornada no se queda atrás. Cuatro encuentros completan la cartelera de ida, con equipos que buscan dar la campanada y otros que defienden su tradición europea. Todos arrancan al unísono para mantener la tensión al máximo.

NEC Nijmegen vs. FK Bodø/Glimt

Horario: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT

Los holandeses del NEC, con su fútbol de toque, se enfrentan al temible Bodø/Glimt, el equipo noruego que ha sorprendido a Europa con su presión alta y su pegada. Un choque generacional entre la escuela neerlandesa y la nueva ola nórdica.

Celtic FC vs. LASK Linz

Horario: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT

El Celtic Park, uno de los estadios más emblemáticos, acoge a los austriacos del LASK. Los ‘Hoops’ buscarán imponer su tradición y su juego ofensivo, en donde destaca el colombiano Camilo Durán, pero el LASK llega con la lección bien aprendida de otras campañas europeas y no se achicará ante la marea verde.

Hapoel Be’er Sheva vs. Sabah FK

Horario: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT

El conjunto israelí, con su intensidad característica, se topa con el Sabah de Azerbaiyán, un equipo en pleno crecimiento. Será un partido de ritmo alto, donde la experiencia de Hapoel en competiciones europeas podría marcar la diferencia ante un rival con menos bagaje pero mucho ímpetu.

ŠK Slovan Bratislava vs. NK Celje

Horario: 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT

Cierra la jornada el eslovaco Slovan, que recibe a los eslovenos del Celje. Dos estilos muy europeos: el orden táctico eslovaco frente a la frescura y el ataque sin complejos de un Celje que quiere hacer historia. Un duelo más parejo de lo que muchos pronostican.

Guía de transmisión: dónde ver los play-offs desde Estados Unidos

La cobertura de la Champions League en territorio estadounidense está garantizada con opciones tanto en inglés como en español, adaptadas a todos los dispositivos y plataformas de streaming.

Cobertura en inglés

Paramount+ será el hogar exclusivo de todos los partidos de ida en streaming. La plataforma ofrecerá cada encuentro de forma íntegra y en vivo. Además, algunos de los duelos más atractivos (como Fenerbahçe vs. Lyon) podrían contar con ventanas televisivas adicionales a través de CBS Sports Network o incluso en la señal abierta de CBS, dependiendo de la programación del día.

Cobertura en español

La señal hispana llega con toda su potencia gracias a TelevisaUnivision. Los aficionados podrán seguir la acción a través de las plataformas digitales ViX Premium y DAZN, que transmitirán todos los encuentros en directo. En televisión restringida, los partidos principales se emitirán por los canales de la cadena, como TUDN y Galavisión, con el análisis y la pasión que caracteriza a la cobertura en español.

Lo que viene después de los play-offs

Los siete clubes que logren avanzar en el marcador global de estas eliminatorias se unirán a los 29 equipos ya clasificados para la fase de liga. El siguiente paso será el esperado Sorteo de la Fase de Liga, que se celebrará el jueves 27 de agosto en Mónaco, donde se definirán los cruces y el camino de cada equipo en la nueva temporada de la Champions, que buscará hacerle frente al PSG, el flamante y reciente bicampeón europeo.

Con todos los partidos de ida programados a las 3:00 PM ET / 2:00 PM CT / 12:00 PM PT, solo queda preparar las pantallas, ajustar la alarma según la zona horaria y disfrutar de dos días de fútbol europeo de máxima intensidad. La Champions nunca había estado tan cerca.

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