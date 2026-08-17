Incendios en California: qué incidentes hay activos y cómo protegerse

Departamentos de bomberos locales combaten múltiples incendios en California y que tienen más de una semana activos

Bombero combate un incendio en Walnut, California. Foto: David Swanson / AFP

Casi una docena de incendios continúan amenazando múltiples zonas de California, siendo el de Sorrento Valley, el más reciente en reportarse. Otros incidentes, según Cal Fire, tienen más de una semana activos, aunque la mayoría están contenidos en más del 80%.

El incendio de Sorrento Valley comenzó este domingo, cerca de la 1:30 pm PT, y para la noche ya había consumido 131 hectáreas. Sin embargo, el Departamento de Bomberos de San Diego informó que lograron detener la propagación del fuego, de acuerdo con CBS8.

Las llamas obligaron al cierre de carreteras y se emitieron órdenes de evacuación de alerta amarilla (posible peligro) y alerta roja (evacuación inmediata), agregó el medio local. Asimismo, el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado emitió un aviso por presencia de humo en la región central de San Diego.

¿Qué incendios están activos en California?

Según el reporte de Cal Fire, que ofrece un mapa interactivo y una lista de incendios activos, el más peligroso es el incendio de Timber, en el condado de Monterey, que ya ha consumido más de 5,000 hectáreas y solo tiene un 17% de contención.

Estos son los fuegos activos en California, indicando el lugar, fecha de inicio, hectáreas quemadas y el nivel de contención por parte de los bomberos:

Bug Fire | Lassen, Sierra | 8/08/2026 | 94,105 hectáreas | 85% de contención

MP18 Fire | Humboldt | 8/07/2026 | 6,277 hectáreas | 19% de contención

Timber Fire | Monterey | 8/08/2026 | 5,103 hectáreas | 17% de contención

Holser Fire | Ventura | 8/08/2026 | 167 hectáreas | 95% de contención

Sorrento Fire | San Diego | 8/16/2026 | 131 hectáreas | 25% de contención

Talbot Fire | Placer | 8/12/2026 | 93 hectáreas | 87% de contención

Taffle Fire | Riverside | 8/14/2026 | 77 hectáreas | 90% de contención

Woods Fire | Alpine | 8/09/2026 | 65 hectáreas | 10% de contención

Flat Fire | Nevada | 8/08/2026 | 20 hectáreas | 98% de contención

Yuba Fire | Nevada | 8/12/2026 | 20 hectáreas | 95% de contención

Aunque la mayoría tienen un alto porcentaje de contención, otros parecen ser focos silenciosos de fuego, por lo cual es conveniente mantenerse informado sobre su actividad, por mínima que parezca.

¿Cómo protegerte de incendios activos en California?

Lo principal es mantenerte informado sobre las alertas de emergencia emitidas en California, estado que subirá el salario mínimo en 2027. Asimismo, ten siempre preparado un kit de evacuación con suministros para al menos tres días, y evacúa de inmediato si la orden está anunciada.

Según la American Red Cross, este kit debe contener:

Agua embotellada (un galón por persona al día)

Alimentos no perecederos para tres días

Un botiquín de primeros auxilios

Mascarillas N95 para el humo

Una linterna

Radio a pilas

Documentos personales importantes

Artículos de higiene

No esperes hasta el último momento para evacuar, ya que el humo denso reduce la visibilidad y el fuego avanza con extrema rapidez.

El Departamento de Relaciones Industriales del Estado de California aconseja que, al momento de la evacuación, debes diseñar múltiples rutas de salida en direcciones opuestas, por si una vía se encuentra bloqueada.

Asimismo, conduce con las luces encendidas y con extrema precaución, por si la visibilidad en el camino es baja debido al humo o las llamas cercanas.

En caso de que la amenaza sea el humo de incendios, puedes (y debes) activar algunas medidas de precaución que ofrecen las autoridades locales. Estas son:

Revisar de manera constante el Índice de Calidad del Aire y las advertencias oficiales

Permanecer dentro de casa con puertas y ventanas firmemente cerradas si hay presencia de humo denso

Utiliza purificadores de aire HEPA o actualiza los filtros de tu sistema de aire acondicionado a la especificación MERV 13 o superior

Usa mascarillas tipo N95 si necesitas salir al exterior o exponerte temporalmente a la ceniza y al humo

La situación de los incendios en California puede cambiar rápidamente, incluso cuando algunos focos presentan altos niveles de contención. Seguir los reportes de las autoridades locales es fundamental, especialmente si vives cerca de las zonas afectadas.

Te puede interesar: