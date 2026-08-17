NBA: guía de transmisiones en EE.UU. para la temporada 2026-27 en español

La campaña tendrá partidos estelares, duelos dominicales y el esperado Juego de Estrellas, con opciones para seguir la acción en español

Hay varias opciones para seguir la NBA / Ryan Stetz / Getty Images via AFP

La temporada 2026-27 de la NBA tendrá una oferta más amplia y fragmentada para los aficionados que buscan seguir los partidos en español en EE.UU desde el arranque de la temporada.

Para el público hispano, una de las novedades más relevantes será la presencia de Telemundo en partidos seleccionados de los domingos por la noche, además de la transmisión en español del NBA All-Star Game 2027. Esto permitirá seguir algunos de los encuentros más atractivos de la campaña sin depender exclusivamente de servicios especializados.

¿Dónde ver la NBA en español en EE.UU.?

Telemundo será una de las principales opciones para las transmisiones en español durante la temporada regular. La cadena tendrá 10 partidos dominicales seleccionados y también llevará en español el Juego de Estrellas, programado para el 21 de febrero de 2027 en Phoenix.

Peacock será otro punto clave. La plataforma ofrecerá los partidos de NBCUniversal y, en los encuentros seleccionados que tengan señal en español por Telemundo, permitirá acceder a esa cobertura. La disponibilidad del idioma puede variar según el partido, por lo que conviene revisar la ficha de cada encuentro.

Por su parte, ESPN y ABC mantendrán una importante presencia nacional, especialmente durante la temporada regular, los playoffs y las Finales de la NBA. Aunque su cobertura en EE.UU. es principalmente en inglés, algunas transmisiones pueden contar con opciones de audio alternativo, por lo que es recomendable comprobar la señal disponible para cada partido.

Prime Video también tendrá un papel destacado durante la campaña 2026-27, con partidos de temporada regular y eventos como la fase de eliminación de la NBA Cup y el SoFi NBA Play-In Tournament. Sin embargo, no existe un paquete nacional en español anunciado para toda su programación.

Fechas de NBA en español por Telemundo

La programación anunciada incluye estos partidos de temporada regular:

24 de enero: Thunder vs. Warriors, 8:30 p.m. ET.

31 de enero: Rockets vs. Mavericks, 8:30 p.m. ET.

7 de febrero: Celtics vs. 76ers, 7:00 p.m. ET.

28 de febrero: Heat vs. Rockets, 9:30 p.m. ET.

7 de marzo: Knicks vs. Spurs, 7:30 p.m. ET.

14 de marzo: Warriors vs. Lakers, 10:00 p.m. ET.

21 de marzo: Spurs vs. 76ers, 7:30 p.m. ET.

28 de marzo: 76ers vs. Nuggets, 10:00 p.m. ET.

4 de abril: Celtics vs. Knicks, 7:30 p.m. ET.

4 de abril: Spurs vs. Lakers, 10:00 p.m. ET.

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Además, el NBA All-Star Game 2027 se disputará el domingo 21 de febrero y tendrá transmisión en español por Telemundo y Peacock.

¿Y NBA League Pass?

NBA League Pass seguirá siendo una alternativa para quienes quieran ver una gran cantidad de partidos fuera de su mercado local. El servicio puede ofrecer narraciones en español cuando estén disponibles en el feed correspondiente, aunque el idioma no está garantizado para todos los encuentros.

También hay que tener en cuenta las restricciones de transmisión. Los partidos de un equipo dentro de su mercado local y determinados encuentros incluidos en ventanas nacionales pueden estar sujetos a bloqueos, por lo que League Pass no sustituye necesariamente a la cadena o plataforma que tenga los derechos de ese partido.

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