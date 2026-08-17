Los latinos que marcaron la jornada de MLS: goles, asistencias y protagonismo en el regreso del torneo

Joaquín Pereyra, Iván Angulo, Diego Luna y otros futbolistas latinos fueron protagonistas durante el fin de semana en la MLS

Los latinos se hicieron presentes en la MLS | Tyler Tate | Getty Images vía AFP

La MLS volvió a la acción el fin de semana del 15 y 16 de agosto de 2026 luego de que la Leagues Cup definiera sus cuartos de final, y una vez más, el talento latinoamericano tuvo un peso importante en los resultados.

Esta jornada en la que la MLS rindió homenaje a ocho ciudades, entre goles sobre la hora, asistencias decisivas y actuaciones que cambiaron el rumbo de los partidos, jugadores de Argentina, Colombia y otros perfiles latinoamericanos dejaron su sello en una jornada de 15 encuentros.

Pereyra, Angulo y Diego Luna fueron decisivos el sábado

Uno de los momentos más destacados llegó en el empate 1-1 entre Real Salt Lake y Minnesota United. Cuando parecía que el conjunto local se quedaría con los tres puntos, el argentino Joaquín Pereyra apareció al minuto 89 para rescatar a Minnesota.

La jugada tuvo una dosis importante de precisión. Después de un despeje largo de Drake Callender y un pivoteo de Marcus Caldeira, Pereyra recibió el balón y definió de primera intención con una vaselina por encima del arquero.

El gol evitó la derrota de Minnesota y confirmó su capacidad para llegar desde el mediocampo a posiciones de definición.

En ese mismo encuentro también destacó Diego Luna, futbolista estadounidense de raíces mexicanas. El jugador de Real Salt Lake participó en el gol que adelantó a su equipo al minuto 82, al proporcionar una asistencia de cabeza para Sergi Solans.

El resultado final terminó siendo un empate, pero la intervención de Luna volvió a demostrar su importancia dentro del ataque del conjunto de Utah.

Otro colombiano que tuvo una jornada productiva fue Iván Angulo. El extremo de Orlando City participó directamente en el empate 1-1 frente a FC Cincinnati.

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Al minuto 48, combinó con el juvenil Justin Ellis y posteriormente asistió a Tyrese Spicer para el gol que devolvió a Orlando al partido.

La asistencia tuvo un significado adicional para Angulo: fue la octava de su temporada regular, colocándolo entre los principales pasadores colombianos de la liga.

El talento latino también apareció en Colorado y Miami

En Colorado, el lateral Navarro también apareció entre los protagonistas. El jugador latinoamericano marcó uno de los goles del triunfo 2-0 de los Rapids sobre Sporting Kansas City, ayudando a asegurar los tres puntos y una actuación defensiva que terminó con la portería local en cero.

La jornada tuvo un contraste para Lionel Messi. El argentino fue titular y mantuvo su responsabilidad como conductor ofensivo del Inter Miami, pero el equipo terminó goleado 4-1 por Nashville SC en Geodis Park.

La derrota dejó al conjunto de Florida con aspectos defensivos por corregir después de un exigente calendario de verano.

El domingo hubo menos partidos, pero la presencia latinoamericana siguió siendo parte de la dinámica. FC Dallas venció 2-1 a Austin FC en la Copa Tejas, mientras Philadelphia Union superó 3-2 a New York City FC en un partido de ida y vuelta que tuvo participación ofensiva sudamericana en ambos equipos. Chicago Fire, por su parte, derrotó 2-1 a Portland Timbers.

La fecha terminó con el clásico de Cascadia, donde Vancouver Whitecaps derrotó 2-0 a Seattle Sounders con goles de Rayan Elloumi y Thomas Müller en el tramo final.

Más allá de los resultados, la jornada volvió a mostrar una tendencia que se ha convertido en parte esencial de la MLS: el talento latino aparece en los momentos que pueden cambiar un partido.

Pereyra rescató un punto, Angulo generó una asistencia y Luna participó en una jugada de gol. Son distintas maneras de dejar huella, pero todas reflejan el peso que los futbolistas latinoamericanos siguen teniendo en la liga.

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