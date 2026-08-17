Alexis Sánchez ya tendría fecha para su posible debut con CF Montreal en la MLS

El delantero chileno apunta a estrenarse ante Columbus Crew, aunque su regreso a las canchas dependerá de su condición física

Alexis Sánchez podría debutar con Montreal | Imagen CF Montreal

El debut de Alexis Sánchez con CF Montreal podría producirse este miércoles 19 de agosto de 2026, cuando el conjunto canadiense visite a Columbus Crew en la MLS que regresa tras la Leagues Cup.

El partido está programado para las 7:30 p. m. ET y representa la primera oportunidad del delantero chileno para disputar minutos con su nuevo equipo.

Aunque su presencia sobre el terreno de juego todavía dependerá de la evolución que muestre durante los entrenamientos previos, se sabe que Alexis Sánchez puede cambiar las condiciones de su equipo.

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El Chico Maravilla podría comenzar desde el banquillo

La expectativa alrededor del estreno es enorme. CF Montreal incorporó a Sánchez como Jugador Designado después de que el atacante de 37 años terminara su etapa europea con Sevilla.

El chileno puso así fin a 18 temporadas consecutivas en el fútbol europeo, donde defendió las camisetas de clubes como Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marsella.

Pero el gran nombre del fichaje también viene acompañado por una realidad deportiva: Sánchez necesita recuperar ritmo competitivo.

Su último partido oficial fue el 23 de mayo de 2026, cuando jugó 64 minutos con Sevilla frente al Celta de Vigo en LaLiga. Durante la temporada 2025-26 acumuló 30 apariciones, cuatro goles y dos asistencias.

Por esa razón, la posibilidad más razonable es que el cuerpo técnico maneje cuidadosamente sus primeros minutos.

El delantero podría comenzar como suplente y entrar durante la segunda mitad, en lugar de recibir de inmediato una carga elevada de trabajo. El objetivo no sería solamente acelerar su debut, sino evitar que un regreso precipitado complique su adaptación.

La propia planificación del club apunta en esa dirección. Sánchez viajará con el plantel para el encuentro ante Columbus, pero su participación quedará condicionada a las sensaciones que muestre en las sesiones de entrenamiento.

Montreal necesita al chileno cuanto antes

El contexto del equipo explica por qué existe interés en acelerar la integración del atacante. CF Montreal atraviesa una situación complicada en la Conferencia Este. El conjunto canadiense aparece en la parte baja de la clasificación y, de acuerdo con el análisis de referencia, se encuentra a siete puntos de los puestos de playoffs.

Además, acumula una prolongada racha sin victorias, por lo que la llegada de Sánchez representa mucho más que un movimiento mediático.

El chileno llega precisamente para aportar lo que le ha faltado al equipo: experiencia en partidos de presión, capacidad para asociarse cerca del área y personalidad para asumir responsabilidades ofensivas.

Hay un detalle que puede jugar a su favor. CF Montreal no participa en la Leagues Cup 2026, por lo que el calendario le ha permitido disponer de sesiones continuas de entrenamiento mientras otros clubes de la MLS enfrentan una carga competitiva adicional.

Ese espacio puede ser determinante para que Sánchez conozca a sus compañeros, asimile las ideas del cuerpo técnico y recupere progresivamente su condición física.

El contrato firmado por el delantero contempla lo que resta de la temporada 2026 y la Sprint Season 2027, además de una opción del club para extenderlo durante la campaña 2027-28.

Por ahora, el 19 de agosto ante Columbus Crew aparece como la fecha señalada para el posible estreno. El partido está confirmado a las 7:30 p. m. ET en Columbus, y todo apunta a que Sánchez estará con el grupo.

La última palabra, sin embargo, la tendrá su estado físico. El debut que espera toda la afición de Montreal está cerca, pero el club sabe que con un futbolista de su experiencia también es importante elegir el momento correcto.

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