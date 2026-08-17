Leagues Cup 2026: dónde ver en EE.UU. los cruces de cuartos

La MLS y Liga MX se enfrentan por un lugar en semifinales, con cuatro partidos que definirán el camino al título y a la Concacaf

León llega a cuartos como líder de la Liga MX / Rich Storry / Getty Images via AFP

La Leagues Cup 2026 entra en su etapa decisiva con ocho clubes todavía en carrera y cuatro duelos de eliminación directa entre representantes de la MLS y la Liga MX.

Tras 54 partidos de la Fase Uno, el bracket quedó definido con enfrentamientos que cruzan a los mejores clasificados de ambas ligas. Chicago Fire, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake representarán a la MLS, mientras que Monterrey, Toluca, América y León defenderán a la Liga MX en una ronda donde cualquier empate llevará directamente a los penales.

¿Dónde ver los cuartos de final de Leagues Cup 2026?

El primer partido será CF Monterrey vs. Chicago Fire, el martes 25 de agosto a las 8:30 p.m. ET (7:30 p.m. PT) en SeatGeek Stadium, en Illinois. El encuentro podrá verse por Apple TV. Rayados llega como cuarto clasificado de la Liga MX, mientras Chicago Fire fue el mejor equipo de la MLS en esta fase, por lo que el duelo enfrenta a dos clubes que buscarán imponer estilos muy distintos.

Ese mismo martes, León vs. Real Salt Lake cerrará la jornada a las 10:30 p.m. ET (8:30 p.m. PT) en DICK’S Sporting Goods Park, Colorado. También estará disponible en Apple TV. Los Esmeraldas avanzaron como líderes de la Liga MX y tendrán enfrente al Real Salt Lake, cuarto representante de la MLS, en uno de los cruces que más expectativas generan por la posición que ocupan ambos en el bracket.

El miércoles 26 de agosto será el turno de Club América vs. Columbus Crew, programado para las 10:45 p.m. ET (7:45 p.m. PT) en Dignity Health Sports Park, Carson, California. Los aficionados podrán seguirlo por Apple TV, UniMás/TUDN yFS1, TSN 5. Las Águilas terminaron segundo entre los clubes de la Liga MX y se medirán con Columbus Crew, tercero de la MLS, en un choque con amplia oferta de televisión para el público hispano.

La jornada terminará con el partido Toluca FC vs. Austin FC, a las 8:30 p.m. ET (8:30 p.m. PT), en Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El juego se transmitirá por Apple TV, UniMás/TUDN y FS1. Los Diablos Rojos, terceros de la Liga MX, buscarán aprovechar su experiencia ante Austin FC, segundo de la MLS, en un encuentro que además tendrá un ingrediente especial para los aficionados mexicanos en el área metropolitana de Nueva York.

Un boleto directo a las semifinales

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 se disputarán a partido único. No habrá series de ida y vuelta y, si alguno de los cuatro encuentros termina empatado después de los 90 minutos, el ganador se definirá directamente en penales.

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Los cuatro vencedores avanzarán a las semifinales, donde ya será posible un enfrentamiento entre clubes de la misma liga. Además del trofeo, la competencia pone en juego tres boletos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: uno para el campeón, otro para el subcampeón y uno más para el ganador del partido por el tercer lugar. El campeón también obtendrá el pase directo a los octavos de final del torneo continental.

Con 36 equipos al inicio y apenas ocho sobrevivientes, cada partido de cuartos representa una frontera. La Leagues Cup 2026 ya no ofrece margen para corregir errores: cuatro noches de fútbol definirán qué clubes de MLS y Liga MX mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo el 6 de septiembre.

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