SpaceX hace historia: dos lanzamientos en menos de 40 minutos

SpaceX estableció un nuevo récord al lanzar dos cohetes Falcon 9 con solo 38 minutos de diferencia desde las costas este y oeste de Estados Unidos.

SpaceX logra dos lanzamientos desde Florida y California | Cortesía SpaceX

SpaceX volvió a hacer historia. La compañía realizó dos lanzamientos orbitales de Falcon 9 con apenas 38 minutos de diferencia durante la noche del sábado 15 de agosto de 2026, estableciendo un nuevo récord para el intervalo más corto entre dos vuelos orbitales de la empresa.

El récord anterior era de 65.5 minutos, establecido el 31 de agosto de 2024 con dos misiones Starlink. La nueva marca reduce ese tiempo en aproximadamente 27 minutos.

La hazaña no solo demuestra la eficiencia operativa de la empresa, sino también la madurez de su tecnología de reutilización.

¿Cómo fueron los dos lanzamientos de SpaceX?

El primer Falcon 9 despegó a las 9:12 p.m. EDT desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cape Canaveral, Florida.

La misión transportó ocho satélites para Globalstar hacia la órbita terrestre baja. Los ocho fueron desplegados con éxito, de acuerdo con la información difundida por SpaceX y recogida por Space.com.

El segundo lanzamiento ocurrió apenas 38 minutos después, a las 9:50 p.m. EDT, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California.

Esta misión, denominada USSF-366, fue realizada para la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Debido a su carácter clasificado, no se conocen públicamente todos los detalles de la carga. La página oficial de SpaceX sobre USSF-366 tampoco revela información específica sobre el despliegue de la carga.

Dos costas, dos misiones

El récord tiene una particularidad: los Falcon 9 despegaron desde dos instalaciones situadas en extremos opuestos del país.

SpaceX utiliza el SLC-40 de Cape Canaveral para lanzamientos desde Florida y el SLC-4E de Vandenberg para misiones desde California. La página oficial de lanzamientos de SpaceX identifica ambas instalaciones entre sus plataformas operativas para Falcon 9.

La ubicación de Vandenberg permite realizar misiones hacia órbitas de alta inclinación y polares, mientras que las instalaciones de Florida también son utilizadas para misiones comerciales, Starlink y vuelos de seguridad nacional.

¿Los dos Falcon 9 aterrizaron?

Los dos lanzamientos terminaron con la recuperación de sus primeras etapas.

El propulsor de la misión Globalstar aterrizó aproximadamente ocho minutos después del despegue en Cape Canaveral y completó su decimocuarto vuelo.

El Falcon 9 utilizado para USSF-366 aterrizó aproximadamente 8.5 minutos después del lanzamiento sobre el droneship Of Course I Still Love You, en el océano Pacífico. Este propulsor alcanzó así su vuelo número 18.

La reutilización de las primeras etapas es una de las piezas fundamentales del modelo de lanzamientos de SpaceX. En su registro oficial, la compañía documenta tanto sus misiones como los sitios de aterrizaje de los Falcon 9.

SpaceX suma 96 lanzamientos de Falcon 9 en 2026

Con el doble lanzamiento del sábado, SpaceX llegó a 96 vuelos de Falcon 9 durante 2026, según el recuento de Space.com. Cerca del 75% de esas misiones correspondieron a Starlink.

El dato ayuda a dimensionar el ritmo de operaciones alcanzado por la compañía: en una misma noche pudo poner en marcha dos misiones orbitales desde instalaciones ubicadas en costas opuestas de Estados Unidos.

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