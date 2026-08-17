El debut del Chucky Lozano con LA Galaxy dejó una señal clara pese a la derrota

Hirving Lozano volvió a jugar después de casi nueve meses, pero su estreno con LA Galaxy terminó con derrota ante Houston Dynamo

Hirving Lozano debutó con LA Galaxy | Maria Lysaker | Getty Images vía AFP

El debut de Hirving Lozano con LA Galaxy terminó con una derrota 1-0 ante Houston Dynamo, pero el resultado no cuenta toda la historia.

Para el delantero mexicano, los 26 minutos que disputó significaron algo más importante: volver a competir oficialmente después de casi nueve meses de inactividad y comenzar un proceso que puede ser determinante para recuperar su mejor versión en la MLS.

Lozano volvió a la cancha, pero todavía necesita ritmo

El esperado regreso del Chucky se produjo el 15 de agosto, en Houston. Su última aparición oficial había sido el 29 de noviembre de 2025, cuando todavía pertenecía a San Diego FC y marcó un gol en la derrota 3-1 ante Vancouver Whitecaps en la final de la Conferencia Oeste.

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Casi nueve meses después, Lozano volvió a ponerse los botines para un partido oficial. No fue, sin embargo, el escenario ideal para mostrar todo su repertorio.

LA Galaxy jugó buena parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Emiro Garcés, una circunstancia que modificó por completo el plan del equipo y redujo las posibilidades de que Lozano recibiera balones en condiciones favorables.

El mexicano terminó involucrado principalmente en tareas de disputa y presión, más que en acciones cercanas al área rival.

Los números ayudan a entender la dimensión de su regreso. En 26 minutos recibió cuatro faltas y cometió otras cuatro, además de registrar cuatro pases acertados de cinco intentos. También recibió una tarjeta amarilla en el tiempo añadido.

No consiguió rematar al arco, una estadística que debe analizarse considerando el contexto del partido y la inferioridad numérica del Galaxy.

Más que exigirle goles desde el primer partido, el debut permite observar dónde se encuentra físicamente.

El Galaxy necesita tiempo para recuperar al Chucky

La principal característica de Lozano siempre ha sido su capacidad para acelerar en pocos metros, cambiar de ritmo y superar defensores en el uno contra uno.

Después de tantos meses sin competencia, recuperar precisamente esas cualidades será uno de los principales objetivos de su proceso de preparación.

El análisis del encuentro apunta a que el atacante todavía necesita varias semanas para acercarse al nivel de intensidad requerido.

Eso explica por qué su actuación debe evaluarse con cierta perspectiva: el debut no representa necesariamente al Lozano que verá el Galaxy cuando esté completamente acondicionado.

Además, LA Galaxy atraviesa un momento complicado. La derrota en Houston extendió a seis partidos su racha sin ganar y dejó al equipo en el decimotercer lugar de la Conferencia Oeste, con 22 puntos.

La llegada de Lozano coincide con una etapa de reconstrucción en la que también aparece Sergi Roberto como una de las nuevas piezas importantes.

Para Greg Vanney, el desafío será construir un equipo capaz de aprovechar las virtudes del mexicano sin pedirle más de lo que su actual condición física permite. Lozano necesita recibir la pelota con espacios, especialmente cerca de las bandas, donde puede utilizar su velocidad y cambio de dirección.

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