Falla aérea de la FAA altera el calendario del fútbol americano colegial

Ole Miss-Oklahoma pasó al domingo y varios partidos de fútbol americano colegial cambiaron de horario

La suspensión de despegues fue decretada por la FAA | Brendan SMIALOWSKI / AFP

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos el viernes 13 de noviembre, después de detectar problemas de comunicación y estabilidad en los sistemas de radar utilizados por el control del tráfico aéreo. La medida, adoptada por razones de seguridad, interrumpió los desplazamientos de pasajeros y también alcanzó a equipos deportivos que necesitaban viajar para cumplir con sus compromisos del fin de semana.

El fútbol americano colegial registró las consecuencias más visibles. Utah, Texas y Tennessee estuvieron entre los programas que no pudieron completar sus traslados en los horarios previstos. La situación terminó modificando el calendario: Ole Miss tuvo que aplazar su partido contra Oklahoma hasta el domingo, mientras otros encuentros del sábado cambiaron de hora para dar margen a los equipos afectados.

En el deporte profesional también hubo complicaciones. Los Brooklyn Nets y otros equipos de la NBA enfrentaron retrasos en sus desplazamientos, mientras los San Jose Sharks consiguieron llegar a Utah después de permanecer detenidos en California. La NFL, por su parte, esperaba mantener sus planes de viaje para la Semana 10, sin cambios confirmados en su calendario.

Ole Miss-Oklahoma pasó al domingo por la falla de la FAA

La suspensión de despegues encontró a varios programas de fútbol americano colegial en plena jornada de traslado. Muchos equipos que disputan partidos como visitantes suelen viajar el día anterior, por lo que la interrupción del viernes redujo el margen para llegar a sus compromisos.

De acuerdo con información de Associated Press, Utah, Texas y Tennessee estuvieron entre los programas afectados. Los Utes tenían previsto visitar a Arizona; los Longhorns debían viajar a Baton Rouge para enfrentar a LSU, y los Volunteers tenían como destino el partido contra Texas A&M.

Otros programas que enfrentaron dificultades fueron Ole Miss, Baylor, Washington, Kansas State, Minnesota y Arizona State. Algunos tuvieron que regresar a sus instalaciones mientras esperaban autorización para reanudar sus vuelos.

El caso más significativo fue el de Ole Miss. Su partido como visitante contra Oklahoma, originalmente programado para el sábado, fue trasladado al domingo 15 de noviembre a la 1:00 p. m. ET, debido a los problemas de traslado de los Rebels.

La decisión generó inconformidad en Oklahoma. Su director deportivo, Roger Denny, cuestionó públicamente el cambio y afirmó que la institución había explorado alternativas para disputar el encuentro el sábado. También sostuvo que la Conferencia del Sureste (SEC) había advertido sobre la posibilidad de una derrota por incomparecencia si Oklahoma no aceptaba jugar el domingo.

La SEC defendió la decisión al señalar que la seguridad y el bienestar de los estudiantes-atletas, entrenadores y personal eran su prioridad.

Otros partidos también modificaron sus horarios:

Auburn vs. Mississippi State: pasó del mediodía a las 4:15 p. m. ET. Auburn decidió trasladarse en autobús.

pasó del mediodía a las 4:15 p. m. ET. Auburn decidió trasladarse en autobús. Arizona State vs. UCF: cambió de las 2:30 a las 5:30 p. m. ET, para dar más tiempo a los Sun Devils después de sus problemas de traslado.

cambió de las 2:30 a las 5:30 p. m. ET, para dar más tiempo a los Sun Devils después de sus problemas de traslado. Kansas vs. West Virginia: se adelantó de las 5:30 a las 3:30 p. m. ET. Kansas ya había llegado a su destino.

se adelantó de las 5:30 a las 3:30 p. m. ET. Kansas ya había llegado a su destino. Washington vs. Michigan State: se retrasó hasta las 5:30 p. m. ET, después de que los Huskies consiguieran viajar el viernes por la noche.

se retrasó hasta las 5:30 p. m. ET, después de que los Huskies consiguieran viajar el viernes por la noche. Baylor vs. BYU: pasó a las 7:00 p. m. ET, después de las dificultades de traslado de los Bears.

pasó a las 7:00 p. m. ET, después de las dificultades de traslado de los Bears. Tulane vs. Rice: cambió de las 2:00 a las 4:30 p. m. ET.

cambió de las 2:00 a las 4:30 p. m. ET. Florida Atlantic vs. Tulsa: pasó de las 3:30 a las 7:15 p. m. ET.

No todos los programas sufrieron las mismas consecuencias. Missouri, Duke y Texas Tech consiguieron llegar a sus destinos antes de que entrara en vigor la suspensión. La Conferencia Big Ten también informó que sus equipos arbitrales habían llegado a tiempo para los compromisos del sábado.

Los Brooklyn Nets y otros equipos de la NBA tuvieron que reorganizar sus viajes

La NBA también resintió la suspensión de despegues. Los Brooklyn Nets estaban entre los cinco equipos que tenían previsto viajar el viernes para disputar partidos el sábado.

Después de jugar contra los New Orleans Pelicans, los Nets abordaron su avión para trasladarse a Memphis. Sin embargo, su vuelo quedó detenido cuando entró en vigor la orden de la FAA.

Otros equipos también tuvieron que reorganizar sus desplazamientos. Los Cleveland Cavaliers jugaron en Miami el viernes por la noche, pero aplazaron su regreso hasta el sábado por la mañana. El equipo tenía previsto aterrizar aproximadamente ocho horas antes de recibir a los Dallas Mavericks, por lo que también tuvo que reorganizar su hospedaje.

Al menos otros dos equipos de la NBA trasladaron sus vuelos del viernes por la noche al sábado por la mañana, aunque no tenían partidos programados para ese día.

La situación mostró que la interrupción no afectó únicamente a los equipos que todavía no habían iniciado sus viajes. También complicó la logística de los clubes que debían regresar a casa después de disputar partidos como visitantes.

Los San Jose Sharks consiguieron llegar a Utah

En la NHL, la mayoría de los equipos que tenían compromisos el sábado ya había llegado a sus destinos antes de la suspensión.

Los Florida Panthers estaban entre los clubes que completaron su viaje a tiempo para enfrentar a St. Louis. Los San Jose Sharks, en cambio, permanecieron en California mientras esperaban la posibilidad de volar a Utah.

El equipo finalmente consiguió llegar a su destino el viernes por la noche, después de que la FAA levantara la suspensión nacional.

La NHL tenía 14 partidos programados para el sábado 14 de noviembre. La información disponible no reportaba modificaciones en el calendario de la liga atribuibles a la falla aérea.

La NFL esperaba mantener sus viajes para la Semana 10

La interrupción también generó incertidumbre sobre los desplazamientos de los equipos de la NFL que debían jugar el domingo 15 de noviembre, dentro de la Semana 10 de la temporada regular.

A diferencia del futbol americano colegial, cuyos equipos suelen trasladarse el día anterior a sus partidos, los equipos de la NFL tenían previsto realizar sus viajes el sábado. Después de que la FAA levantara la suspensión el viernes por la noche, se esperaba que pudieran cumplir sus itinerarios.

Al cierre de los reportes no se habían anunciado cambios en el calendario de la Semana 10 relacionados con el incidente.

Uno de los encuentros destacados del domingo será el de New England Patriots contra Detroit Lions, en Múnich, Alemania, programado para las 9:30 a. m. ET. El resto de la jornada contempla partidos en distintas ciudades estadounidenses.

La NFL no quedó al margen de la incertidumbre que provocó la interrupción, pero es importante distinguir entre los riesgos logísticos y las afectaciones confirmadas: no había reportes de partidos de la liga modificados por la falla de la FAA.

La FAA levantó la suspensión, pero los retrasos continuaron

La FAA emitió la orden nacional de detener los despegues después de detectar inestabilidad en las comunicaciones y los sistemas de radar utilizados por el control aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los problemas comenzaron a las 3:36 p. m. ET y afectaron tanto a los centros regionales de control como a las instalaciones de aproximación conocidas como TRACON.

Según el funcionario, la inconsistencia de los datos de radar y de las comunicaciones llevó a detener las salidas por precaución. En ese momento había más de 3,500 aeronaves en el aire, que pudieron continuar sus operaciones y aterrizar siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos.

La suspensión fue levantada a las 8:15 p. m. ET, después de más de cuatro horas de interrupción. Sin embargo, Duffy advirtió que recuperar la normalidad tomaría tiempo, debido a la disponibilidad de pilotos, tripulaciones y aeronaves, además de la acumulación de vuelos pendientes.

Para las organizaciones deportivas, la diferencia fue importante. Los equipos que ya habían llegado a sus destinos pudieron mantener sus planes, mientras que otros tuvieron que cambiar de transporte, reorganizar sus horarios o modificar sus partidos.

La consecuencia más visible se produjo en el futbol americano colegial, donde varios encuentros cambiaron de hora y Ole Miss-Oklahoma pasó al domingo. La NBA y la NHL enfrentaron dificultades de traslado, mientras que la NFL esperaba desarrollar su Semana 10 sin modificaciones en el calendario.

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