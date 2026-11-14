Suspensión de vuelos en Estados Unidos paraliza al deporte: NBA, NFL, NCAA y NHL se ven afectadas

La suspensión de vuelos en Estados Unidos afecta los viajes de equipos de la NBA, NHL y NCAA, mientras la NFL sigue pendiente de la situación

Las ligas de Estados Unidos se paralizan por los vuelos | Reuters

La suspensión de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos, ordenada este viernes 13 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA), provocó problemas en los traslados de equipos de la NBA, NHL, NFL y el deporte universitario, a pocas horas de que comiencen las actividades deportivas del fin de semana. La medida obligó a distintas organizaciones a modificar sus itinerarios, mientras otras permanecen a la espera de autorización para viajar.

El fútbol americano universitario se encuentra entre las disciplinas con mayores afectaciones, debido a que numerosos equipos tenían programados sus desplazamientos para disputar los encuentros del sábado. Universidades como Texas, Tennessee, Utah y Auburn tuvieron que detener sus planes de viaje, mientras algunas instituciones comenzaron a utilizar autobuses para llegar a las sedes de sus compromisos. La incertidumbre también alcanzó a los equipos de baloncesto y hockey sobre hielo, cuyos calendarios contemplan partidos durante los próximos días.

La situación podría extenderse a la Semana 10 de la NFL y a otras competencias si las autoridades aeronáuticas no restablecen las operaciones. Aunque algunos clubes consiguieron llegar a sus destinos antes de la suspensión, otros permanecen en sus ciudades de origen o en aeropuertos donde realizaban conexiones.

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¿Qué ligas deportivas y equipos han sido afectados por la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

La suspensión de operaciones aéreas ha tenido consecuencias en distintas competencias profesionales y universitarias, principalmente por la imposibilidad de trasladar jugadores, entrenadores y personal de los equipos hacia las sedes de sus encuentros.

El fútbol americano de la NCAA concentra una parte de las afectaciones. Entre los equipos que reportaron dificultades para viajar se encuentran Texas, Tennessee, Utah, Kansas State, Baylor, Minnesota, Washington, Ole Miss, Arizona State, Purdue, Auburn y San José State, además de otras universidades que tenían compromisos programados para el sábado.

Texas permaneció a la espera de autorización para despegar rumbo a Luisiana, donde enfrentará a LSU. Por su parte, Tennessee regresó a sus instalaciones mientras recibía instrucciones sobre su traslado para el encuentro ante Texas A&M.

Algunas instituciones optaron por modificar sus medios de transporte. Auburn decidió viajar por carretera para enfrentar a Mississippi State, mientras Purdue tomó la misma medida para trasladarse a Iowa. North Texas también organizó un recorrido en autobús hacia San Antonio para disputar su partido contra UTSA.

Los vuelos frenan las ligas de USA | Claro Sports

En la NBA, Brooklyn Nets quedó detenido en Nueva Orleans cuando se preparaba para viajar a Memphis. Cleveland Cavaliers también comenzó a considerar alternativas de hospedaje en Miami ante la posibilidad de no poder regresar a casa para su compromiso del sábado contra Dallas Mavericks.

La NHL enfrenta dificultades de traslado antes de una jornada que contempla 14 encuentros el sábado. San José Sharks permanecía a la espera de autorización para viajar a Utah, mientras Florida Panthers y otros equipos habían conseguido llegar a sus destinos antes de que entrara en vigor la restricción.

En el baloncesto universitario, el equipo femenil de USC también resultó afectado. Las jugadoras se encontraban a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando se ordenó detener los despegues, por lo que tuvieron que regresar a las instalaciones de la universidad antes de su encuentro del domingo contra South Carolina.

¿Qué problemas enfrentará el deporte si no se reanudan los vuelos en Estados Unidos?

La posibilidad de modificar horarios, aplazar encuentros o cambiar los planes de traslado representa una de las principales consecuencias que enfrentan las organizaciones deportivas si continúa la suspensión de vuelos en Estados Unidos.

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En el fútbol americano universitario, la mayoría de los equipos acostumbra viajar un día antes de sus partidos, por lo que la interrupción afecta la preparación previa a los compromisos del sábado. Los desplazamientos por carretera aparecen como una alternativa, aunque las distancias entre algunas ciudades dificultan su implementación.

La Southeastern Conference (SEC) informó que mantiene comunicación con las universidades que integran la competencia para evaluar las consecuencias de la suspensión y determinar si será necesario realizar ajustes en la programación de los encuentros. Otro problema involucra a los árbitros y al personal encargado de la organización de los partidos, quienes también dependen de los vuelos para trasladarse. Aunque la Big Ten confirmó que sus oficiales habían llegado a las sedes correspondientes, otras competencias deberán revisar la disponibilidad de su personal.

Statement from the Southeastern Conference on FAA nationwide ground stop: https://t.co/IIU4TnwMVJ — Southeastern Conference (@SEC) November 13, 2026

En la NBA y la NHL, los calendarios que contemplan partidos en días consecutivos podrían complicar los periodos de recuperación y los desplazamientos de los equipos. La imposibilidad de viajar después de un encuentro también obligaría a modificar reservaciones de hoteles y horarios de entrenamiento.

La NFL se mantiene pendiente de la evolución del problema antes de los partidos correspondientes a la Semana 10. Algunos equipos podrían recurrir al transporte terrestre, como Pittsburgh Steelers para visitar a Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams para enfrentar a Arizona Cardinals, Minnesota Vikings para viajar a Green Bay y Buffalo Bills para trasladarse a Nueva Jersey.

Sin embargo, los equipos que deben recorrer distancias mayores dependen del restablecimiento de las operaciones aéreas. Por ahora, no se han anunciado modificaciones generales al calendario de la liga como consecuencia de la suspensión.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en todos los aeropuertos de Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó detener los despegues en todo el territorio estadounidense después de detectar una falla en las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema afecta a los 22 centros regionales encargados de coordinar los vuelos que se desplazan entre aeropuertos del país. Ante la interrupción, la FAA determinó mantener las aeronaves en tierra como medida de seguridad.

Los técnicos de la agencia comenzaron a investigar el origen de la falla y a trabajar para recuperar los sistemas. Mientras tanto, las autoridades establecieron que las operaciones internacionales serían evaluadas de manera individual.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que la medida no representa un motivo de alarma para las personas que se encuentran viajando. Asimismo, los reportes preliminares de las autoridades no apuntan a que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque.

La FAA no ha establecido una hora para levantar la suspensión de despegues, por lo que las organizaciones deportivas continúan pendientes de las actualizaciones oficiales para determinar si podrán cumplir con sus compromisos del fin de semana.

El antecedente más reciente de una interrupción nacional de vuelos ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a suspender temporalmente las operaciones. Antes de ese episodio, una medida de alcance similar se había implementado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.