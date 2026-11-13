Estados Unidos suspende todos los vuelos en su territorio hoy 13 de noviembre por “razones de seguridad”

Falla en las comunicaciones obliga a suspender despegues en Estados Unidos por primera vez desde el 2023

Estados Unidos suspenden despegues | Reuters

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los despegues en los aeropuertos del país, debido a una falla en los sistemas de comunicación utilizados para coordinar el tráfico aéreo. La medida permanecerá vigente hasta que las autoridades determinen que existen condiciones para reanudar las operaciones.

La interrupción afecta a los vuelos nacionales, mientras que las operaciones internacionales serán evaluadas de manera individual. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que personal técnico de la FAA trabaja para identificar el origen del problema y restablecer las comunicaciones.

La suspensión representa el primer cierre de despegues a escala nacional desde enero de 2023, cuando una falla informática obligó a detener las operaciones aéreas.

¿Cuáles fueron los motivos para suspender los despegues en todos los aeropuertos de EU?

La FAA determinó mantener las aeronaves en tierra después de detectar una interrupción en las comunicaciones que afecta a los centros encargados de controlar el tráfico aéreo en Estados Unidos. Estas instalaciones coordinan los desplazamientos de los aviones entre distintas regiones del país, por lo que su funcionamiento resulta necesario para garantizar la seguridad de las operaciones.

A través de Truth Social, Sean Duffy explicó que la decisión se tomó como medida de prevención mientras los especialistas investigan las causas de la falla. La autoridad aeronáutica estableció que ningún vuelo de salida podrá despegar hasta recibir autorización.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

De acuerdo con información preliminar proporcionada por dos funcionarios de las fuerzas del orden, no existen indicios de que el incidente esté relacionado con un ciberataque. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué provocó la interrupción.

La suspensión ocurre un día después de que Microsoft 365 registrara problemas en sus servicios que afectaron a usuarios de más de 70 países. Hasta el momento, no se ha establecido una relación entre ambos acontecimientos. En el caso de los vuelos internacionales, la FAA informó que las autorizaciones se analizarán de manera individual, de acuerdo con las condiciones de operación y las disposiciones de seguridad.

¿Cuándo fue la última vez que se suspendieron vuelos en Estados Unidos y por qué?

El antecedente más reciente de una suspensión de despegues en todo Estados Unidos ocurrió el 11 de enero de 2023, cuando una falla en el sistema Notice to Air Missions (NOTAM), encargado de proporcionar información a los pilotos sobre condiciones y restricciones de vuelo, provocó la interrupción de las operaciones.

El problema impidió distribuir avisos necesarios para la navegación aérea, por lo que la FAA ordenó detener temporalmente los despegues mientras se restablecía el servicio. La situación ocasionó retrasos y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Antes de ese episodio, Estados Unidos había ordenado una suspensión nacional del tráfico aéreo el 11 de septiembre de 2001, después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono.

En aquella ocasión, las autoridades cerraron el espacio aéreo estadounidense como parte de las medidas de seguridad implementadas tras los ataques. Las operaciones comerciales comenzaron a restablecerse de manera gradual en los días posteriores.

La suspensión de este 13 de noviembre de 2026 vuelve a colocar a la FAA ante una interrupción de alcance nacional, aunque en esta ocasión la medida responde a problemas de telecomunicaciones cuya causa continúa bajo investigación.