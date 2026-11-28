La FTC alertó sobre estafadores que se hacen pasar por pequeños comercios durante la temporada navideña

El Small Business Saturday busca apoyar a los negocios locales | Claro Sports

Este sábado 28 de noviembre se celebra en Estados Unidos Small Business Saturday, una jornada que invita a los consumidores a comprar en comercios independientes y apoyar a los negocios de sus comunidades. Pero en medio de las promociones y las compras navideñas también aparece otro riesgo: los estafadores que utilizan el nombre y la imagen de pequeñas empresas para quedarse con el dinero de los clientes.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) publicó el 25 de noviembre una alerta para advertir sobre páginas que suplantan a comercios legítimos. Entre los casos que ha recibido figuran sitios que se hacen pasar por concesionarios locales de automóviles y negocios de maquinaria agrícola. El problema no se limita a páginas web: también puede aparecer en anuncios, resultados de búsqueda y publicaciones en redes sociales.

La recomendación es comprobar quién está detrás de una oferta antes de compartir datos personales o realizar un pago. La FTC y el FBI han difundido advertencias para esta temporada de compras, con señales que permiten identificar posibles engaños y medidas para actuar si una persona ya entregó su dinero.

Cómo reconocer una tienda falsa antes de comprar

Una página puede tener fotografías profesionales, logotipos y una presentación convincente sin pertenecer al negocio que dice representar. Por eso, la FTC recomienda no confiar únicamente en la apariencia del sitio.

Antes de comprar en una tienda que no conoces, revisa estos puntos:

Busca el nombre del negocio junto a palabras como “estafa” o “queja”. Así puedes encontrar reportes y experiencias de otros consumidores.

Así puedes encontrar reportes y experiencias de otros consumidores. Comprueba los datos de contacto. Revisa que la dirección, el teléfono y el correo correspondan al comercio que buscas.

Revisa que la dirección, el teléfono y el correo correspondan al comercio que buscas. Consulta las políticas de devolución y cambios. Una tienda legítima debe explicar sus condiciones de venta y cómo contactar al establecimiento si surge un problema.

Una tienda legítima debe explicar sus condiciones de venta y cómo contactar al establecimiento si surge un problema. No te quedes con el primer resultado de Google. La FTC advierte que los estafadores pueden pagar anuncios para aparecer antes que la página auténtica. Busca también los resultados orgánicos y compara la dirección del sitio.

La FTC advierte que los estafadores pueden pagar anuncios para aparecer antes que la página auténtica. Busca también los resultados orgánicos y compara la dirección del sitio. Desconfía de descuentos desproporcionados. Una oferta muy por debajo del precio habitual puede ser una señal de alerta, especialmente si exige una compra inmediata.

La misma precaución aplica cuando se buscan productos deportivos. Antes de comprar, conviene comprobar si el vendedor está autorizado y si la mercancía es original. En nuestra guía sobre dónde comprar jerseys de la NFL en oferta durante Black Friday explicamos cómo localizar tiendas oficiales y evitar productos falsificados.

La FTC también recomienda revisar las reseñas en diferentes sitios y no asumir que una página es legítima solo porque tiene un diseño cuidado.

Qué métodos de pago deben encender las alertas

Una de las señales más claras aparece cuando el supuesto comercio impone una única forma de pago. La FTC advierte que no se debe enviar dinero a alguien que exige pagar exclusivamente mediante transferencia bancaria, tarjetas de regalo, criptomonedas o aplicaciones de pago. Los estafadores prefieren estos métodos porque recuperar el dinero puede resultar muy difícil una vez que lo reciben.

Siempre que sea posible, utiliza una tarjeta de crédito y conserva el comprobante de la operación. Si surge un problema, contacta al emisor para preguntar cómo disputar el cargo y cuáles son las condiciones de protección aplicables.

También es importante no confundir las recompensas de una tarjeta con una garantía contra fraudes. El cashback y los puntos pueden ayudar a administrar el gasto, pero no sustituyen la verificación del vendedor. En esta guía explicamos cómo aprovechar las tarjetas de crédito, los puntos y el cashback durante Black Friday sin endeudarse.

El FBI advierte, además, sobre las estafas de productos que nunca llegan. Según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3), los fraudes de falta de entrega o falta de pago provocaron pérdidas superiores a los 503 millones de dólares en Estados Unidos durante 2025. Esa cifra corresponde a esas modalidades de fraude en general, no exclusivamente a la suplantación de pequeños negocios.

Qué hacer si ya pagaste en una tienda falsa

Si descubres que realizaste una compra en una página fraudulenta, actuar rápidamente puede ayudar a limitar las pérdidas. La FTC recomienda contactar de inmediato a la institución o servicio utilizado para enviar el dinero.

Tarjeta de crédito o débito: llama al banco o a la entidad emisora, explica que se trató de una transacción fraudulenta y pregunta cómo disputar el cargo.

llama al banco o a la entidad emisora, explica que se trató de una transacción fraudulenta y pregunta cómo disputar el cargo. Aplicaciones de pago: reporta la operación directamente a la plataforma y solicita que intente revertirla.

reporta la operación directamente a la plataforma y solicita que intente revertirla. Transferencia bancaria: contacta al banco cuanto antes y pregunta si puede detener o recuperar el movimiento.

contacta al banco cuanto antes y pregunta si puede detener o recuperar el movimiento. Tarjetas de regalo: comunícate con la empresa emisora, informa que los datos fueron entregados a un estafador y pregunta si es posible bloquear el saldo.

También es importante conservar recibos, correos, mensajes, capturas de pantalla, la dirección de la página y los datos del vendedor. Esa información puede ayudar durante el reporte y una posible investigación.

Dónde denunciar una estafa en Estados Unidos

Los consumidores que detecten una página o cuenta que suplanta a un pequeño negocio pueden presentar una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio mediante ReportFraud.ftc.gov.

Si hubo un delito relacionado con compras por internet, también pueden presentar un reporte ante el FBI a través del Internet Crime Complaint Center (IC3), en ic3.gov. Si compartieron datos bancarios o información de acceso, deben avisar a su institución financiera y cambiar las contraseñas comprometidas.

Small Business Saturday busca que más consumidores descubran y apoyen a los comercios independientes. La precaución no implica dejar de comprar en ellos, sino asegurarse de que el dinero llegue al negocio que realmente se quiere respaldar.

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