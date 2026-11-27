Tras casi ganar el título de bateo en 2026, Luis Arráez busca un contrato multianual que asegure su futuro

Arráez dejó una buena impresión con Phillies | EMILEE CHINN / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Philadelphia Phillies llegan al mercado invernal con dos huecos en el cuadro interior. La salida de Alec Bohm dejó vacante la esquina del infield. La entrada de Luis Arráez a la agencia libre abrió además un espacio en la segunda base.

Con ese panorama, Philadelphia debe buscar reemplazos en dos posiciones distintas antes de 2027. La vía más sencilla para cubrir la segunda base es ofrecerle un nuevo contrato al propio Arráez, que terminó la campaña como uno de los bateadores de contacto más productivos de las Grandes Ligas.

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¿Qué pasó con Alec Bohm y el infield de los Phillies?

Bohm acordó un contrato de dos años y $20 millones de dólares con los Kansas City Royals. Tras siete temporadas en Filadelfia, el infielder cambia de liga. En 2026 empujó 88 carreras y fue una de las piezas más constantes del equipo para producir con corredores en base.

Su partida deja a los Phillies con poca profundidad en la esquina del cuadro. Edmundo Sosa también llegó a la agencia libre, así que la lista de infielders disponibles se redujo más. El equipo necesita al menos un bateador capaz de cubrir la tercera base o la primera.

Esta situación obliga a la gerencia del equipo a tener que definir pronto quiénes ocuparán dichas posiciones, especialmente, con el cierre patronal a la vuelta de la esquina.

¿Qué números dejó Luis Arráez en 2026?

Arráez cerró la campaña con promedio de .310, 185 imparables, seis jonrones y 10 bases robadas en 596 turnos oficiales. Anotó 67 carreras, tuvo un OBP de .345 y un OPS de .764. Esos números reflejan su estilo de contacto constante.

Su promedio lo dejó muy cerca del título de bateo. Terminó a poca distancia del liderato, algo que refuerza su valor en el mercado. Ya había ganado ese honor en 2022 y su nombre vuelve a la conversación entre los mejores bateadores de contacto del juego.

La gran limitante de Arráez continúa siendo el poder de su bate. Seis jonrones en una temporada completa llevan a algunos equipos a dudar de un pago alto. Aun así, su capacidad para embasarse y evitar el ponche tiene un valor claro en cualquier alineación.

No obstante, esta realidad también podría jugar a favor de Philadelphia. En la práctica podrían asegurar uno de los mejores bateadores de toda la MLB por tan solo una fracción de lo que pagarían por otro jugador con mejor promedio de jonrones.

Cuánto dinero ganará Arráez en 2027

Arráez busca un contrato multianual. Se espera que el rango de su próximo contrato ronde entre $50 y $70 millones de dólares por cuatro o cinco años. Es una cifra considerable para un bateador de su perfil, y los equipos la evaluarán con calma.

Un acuerdo de esa duración cubriría sus próximas temporadas de mayor rendimiento. Los Phillies deberán decidir si invierten esa cantidad en un perfil de contacto, en una nómina que ya exige mucho al equipo.

Luis Arráez y Brandon Lowe quedan como las dos grandes opciones disponibles en la segunda base. Franquicias como Yankees y Rockies figuran entre los equipos que podrían estar interesados en negociar. Esa demanda aumenta la presión sobre los Phillies, que deberán actuar antes si quieren evitar una guerra de ofertas.

¿Resuelve Arráez la necesidad de los Phillies?

Arráez resuelve la vacante de la segunda base, pero no la que dejó Bohm. Es un segunda base que aporta contacto y embasarse, no poder ni defensa en la tercera. Renovarlo sería el camino más directo para evitar un nuevo hueco en el centro del cuadro.

Para la esquina caliente, el mercado ofrece otros caminos. Se ha mencionado a Isaac Paredes como un nombre que podría cambiar el rostro del infield. Un bateador de ese tipo cubriría la vacante directa de Bohm.

La combinación más lógica sería un infielder de esquina con poder y un bateador de contacto como Arráez. Con ambos, Filadelfia equilibraría una alineación que perdió balance con la salida de Bohm. La decisión final dependerá del presupuesto y del plan para todo el cuadro.

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