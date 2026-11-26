El desfile de Macy’s cumple 100 años y contará con la aparición de decenas de artistas

El desfile de Macy’s tuvo que ser reprogramado | Shutterstock

Macy’s pospuso el desfile de Thanks Giving al sábado 28 de noviembre por la amenaza de mal tiempo en Nueva York. La empresa anunció el cambio este miércoles por la tarde y detallaron que se realizará en el mismo horario en el que estaba previsto, iniciando a las 8:30 a.m., hora del Este.

Tomorrow we are expecting severe weather, including winds up to 60 miles per hour, heavy rain, and coastal flooding.



To protect every New Yorker and keep our city safe, we have made the decision with @Macys and @NYPDnews to reschedule the 100th Annual Macy's Thanksgiving Day… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 25, 2026

La edición de 2026 marca un récord. Macy’s prepara 100 inflables para el centenario, entre globos, globos sobre carrozas y figuras nuevas. Bluey, Hello Kitty, Mickey Mouse y Snoopy encabezan la lista.

Los organizadores aún afinan algunos detalles tras el cambio. Este texto reúne lo que se sabe hasta ahora sobre horario, recorrido y transmisión, y lo que hace única esta edición.

¿Cuál es la ruta del desfile de Macy’s en Nueva York?

El recorrido tendrá una extensión de 2.5 millas, unos cuatro kilómetros. El desfile saldrá de la calle 77 y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan. Baja por Central Park West hasta Columbus Circle.

Allí gira hacia el este por Central Park South. Después toma la Sexta Avenida rumbo al sur y llega a la calle 34. El desfile termina frente a la tienda principal de Macy’s en Herald Square, junto a la Séptima Avenida.

Con motivo del desfile se espera que se produzcan cierres cierres viales en:

Central Park West , entre las calles 86 y 59.

, entre las calles 86 y 59. Columbus Circle , cerrado por completo.

, cerrado por completo. Calle 59 , hasta la Sexta Avenida.

, hasta la Sexta Avenida. Sexta Avenida , entre las calles 59 y 34.

, entre las calles 59 y 34. Calle 34 , entre la Sexta y la Séptima Avenida.

, entre la Sexta y la Séptima Avenida. Calles laterales , entre Central Park West y Columbus Avenue, desde la calle 62 hasta la 86.

, entre Central Park West y Columbus Avenue, desde la calle 62 hasta la 86. Midtown, entre las calles 33 y 58, entre la Quinta y la Octava Avenida. También cierran Broadway y la Séptima Avenida cerca de Herald Square para armar y desarmar el desfile.

¿Cómo ver el desfile de Macy’s desde casa?

La señal principal es NBC, que transmite en vivo y en simultáneo por Peacock. Telemundo también anunció cobertura en vivo, una opción útil para quienes prefieren seguir el evento en español. Los suscriptores de Fubo también tienen acceso, según reportes de medios estadounidenses.

Para ver el desfile por antena, basta con sintonizar NBC o Telemundo en tu televisor. Para verlo en celular, tableta o computadora, descarga la aplicación de Peacock o entra a su sitio web e inicia sesión.

Artistas que se presentarán en el desfile de Macy’s 2026

La cantante británica RAYE abrirá la transmisión junto a sus hermanas Amma y Absolutely. RAYE lidera las nominaciones a los Grammy 2027 con 11 menciones. Megan Moroney y Teddy Swims cantarán frente a la tienda principal de Macy’s en Herald Square, el escenario más visible del recorrido.

Las carrozas llevarán a una lista amplia de artistas. Entre ellos estarán Queen Latifah, Keke Palmer, Jimmy Fallon & The Roots, JoJo, Natasha Bedingfield, Wyclef Jean, Leslie Odom Jr. y Anthony Ramos. También participarán DEVO, Indigo Girls, Natalie Merchant, Smash Mouth, Baha Men, Blues Traveler, Icona Pop, Mckenna Grace, Jamie Miller, Ryan Peter Murphy y el grupo surcoreano RIIZE. EJAE, voz de Rumi en KPop Demon Hunters, tendrá una actuación destacada.

Para el público hispanohablante, destacarán Feid, el cantante colombiano de reguetón, e Il Volo, el trío italiano de ópera pop. Megan Hilty liderará un homenaje a Dolly Parton, quien murió este año a los 80 años. Los Rockettes de Radio City también participarán.

Broadway presentará un número único que reunirá a los elencos de nueve musicales, entre ellos Hamilton, Wicked, Chicago, Rent y Aladdin. Entre los invitados especiales figurarán John Stamos, Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer, Holly Robinson Peete y Rodney Peete.

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