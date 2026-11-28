Habrá nuevo campeón de la MLS. The Crew logró avanzar a las semifinales de la Conferencia Este, un duro golpe para Messi y el conjunto de Las Garzas

Rodríguez, el héroe del Columbus Crew / Jason Mowry / Getty Images via AFP

El sueño del bicampeonato terminó para el Inter Miami de Lionel Messi. El conjunto de Florida quedó eliminado en la primera ronda de los playoffs de la MLS 2026, luego de caer 1-0 ante el Columbus Crew en el segundo encuentro de la serie. Cuando parecía que el partido se encaminaba a un desenlace diferente, el uruguayo Santiago Rodríguez apareció en el último minuto para marcar el gol que sentenció la eliminatoria.

El equipo de Miami llegaba obligado a ganar después de sufrir una dura derrota por 0-3 en el primer partido, disputado en su casa. La desventaja de tres goles complicaba el panorama para los dirigidos por Cristian ‘Kily’ González, que necesitaban una reacción contundente como visitantes para mantener vivas sus aspiraciones en la postemporada.

Sin embargo, el Columbus Crew supo aprovechar su oportunidad y terminó por dar el golpe definitivo cuando el encuentro agonizaba y parecía que se definiría en los penales. El gol de Santiago Rodríguez no solo aseguró la victoria por 1-0 en el segundo compromiso, sino que confirmó la eliminación del Inter Miami con un marcador global de 4-0 en la serie.

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Messi tuvo oportunidades y Berterame perdonó

Después de la goleada sufrida en el primer encuentro, Inter Miami llegó a Columbus con una estrategia mucho más conservadora. La intención era mantener el arco en cero y buscar las oportunidades para recortar la diferencia. Messi tuvo una de las primeras ocasiones importantes con un tiro libre que obligó al guardameta Patrick Schulte a intervenir para enviar el balón al tiro de esquina.

El argentino también protagonizó una combinación ofensiva con Germán Berterame, quien le dejó una pelota en las inmediaciones del área. ‘La Pulga’ intentó definir de primera, pero su disparo pasó a centímetros del poste. El delantero mexicano también tuvo otra oportunidad clara tras una recuperación de Riquelme Fillipi, aunque su remate cruzado terminó rechazado por Schulte.

La ocasión más importante para las Garzas llegó al minuto 83. Telasco Segovia lanzó un centro al área y Berterame conectó un cabezazo a pocos metros de la portería, pero mandó el balón por encima del travesaño. Este fallo terminó siendo determinante, pues el marcador seguía en ceros y ambos equipos parecían prepararse para una posible definición desde los once pasos.

Santiago Rodríguez sentenció la eliminación en el último minuto

Cuando el reloj marcaba el tiempo añadido, Columbus Crew encontró el espacio que había buscado durante buena parte del encuentro. Anass Zaroury, internacional marroquí y una de las figuras del conjunto local, levantó un centro preciso al interior del área que Santiago Rodríguez aprovechó para vencer a Dayne St. Clair. El gol del pase a semifinales para el conjunto de Ohio llegó en el minuto 91 y desató la celebración de los aficionados locales.

La anotación terminó de sepultar las aspiraciones del Inter Miami, que necesitaba una noche prácticamente perfecta para remontar la eliminatoria. Con el 1-0 del segundo encuentro y el 3-0 conseguido en Florida, Columbus cerró la serie con un global de 4-0 y avanzó a semifinales de la Conferencia Este de los playoffs de la MLS.

El equipo dirigido por Laurent Courtois atraviesa un gran momento, con nueve victorias en sus últimos diez partidos. Su clasificación tiene un mérito adicional, pues consiguió revertir una campaña complicada y accedió a la postemporada en la última posición de la Conferencia Este. Ahora espera al ganador de la serie entre Philadelphia Union y New England Revolution para conocer a su siguiente rival.

La despedida supone un duro golpe para Messi, quien impuso varias marcas a lo largo de la campaña, y sus compañeros, que defendían el título de la MLS conquistado en 2025. El conjunto de Florida se queda sin posibilidades de repetir la corona, mientras que Columbus Crew celebra una clasificación que llegó con dramatismo y un gol en el instante decisivo.

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